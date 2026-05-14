ศาลสหรัฐฯ ตัดสินให้ ชายจีนมีความผิด ถูกกล่าวหาช่วยเปิดสถานีตำรวจลับในนิวยอร์ก
ศาลสหรัฐฯ ตัดสินให้ ชายจีนมีความผิด ถูกกล่าวหาช่วยเปิดสถานีตำรวจลับของรัฐบาลจีนในนิวยอร์ก โทษสูงสุดคือจำคุก 30 ปี
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ศาลสหรัฐพิพากษาให้นาย หลู เจียงหวาง หรือนาย แฮร์รี่ หลู ชายวัย 64 ปีมีความผิด หลังถูกต้องข้อหาว่าช่วยรัฐบาลจีนในการดูแลตำรวจลับในนครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ผิดกฎหมายของรัฐบาลจีนที่เกี่ยวข้องกับสถานีตำรวจลับ และข้อหาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมจากการทำลายหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อหาดังกล่าวอาจจะทำให้เขาถูกพิพากษาจำคุกนานถึง 30 ปี
ทั้งนี้คดีดังกล่าวถูกตัดสินในสัปดาห์เดียวกันกับที่ ไอลีน หวาง นายกเทศมนตรีเมืองอาร์คาเดีย รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ได้ลาออกจากตำแหน่ง ภายหลังจากที่เธอยอมรับว่าเธอเป็นสายลับของประเทศจีน และลงโฆษณาชวนเชื่อให้รัฐบาลจีน
ขณะที่ก่อนหน้านี้ จำเลยร่วมของเขา เฉิน จินผิง รับสารภาพในเดือนธันวาคม 2567 ในข้อหาสมคบคิดทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานีตำรวจลับในต่างประเทศ ในขณะนี้เขากำลังรอการตัดสินลงโทษ
ก่อนหน้านี้เคยมีการกล่าวหาว่าจีนมีสถานีตำรวจลับมากกว่า 100 แห่ง ใน 53 ประเทศทั่วโลก โดยนักเคลื่อนไหวระบุว่าสถานีตำรวจพวกนี้มีหน้าที่คอยสอดส่อง จับตามอง ข่มขู่นักเคลื่อนไหวที่อาศัยอยู่นอกประเทศจีน
อย่างไรก็ตามทางการจีนปฏิเสธว่าสถานีตำรวจพวกนี้ เป็นแค่สถานีดูแลให้กับชาวจีนที่พำนักอยู่นอกประเทศ และมีบริการในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการต่ออายุใบขับขี่
