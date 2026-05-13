“หลุยส์ สก๊อต” โผล่เมนต์ ส่งกำลังใจ “ทราย สก๊อต” หลังเผยปมขัดแย้งครอบครัว

“หลุยส์ สก๊อต” โผล่คอมเมนต์ ส่งกำลังใจ “ทราย สก๊อต” หลังเผยปมขัดแย้งครอบครัว รวมทั้งเพื่อนดารา-นักแสดง ให้กำลังใจเพียบ
ท่ามกลางกระแสดรามาระหว่าง “ทราย สก๊อต” กับ “พาย สุนิษฐ์” สองพี่น้องตระกูลดัง กับปมปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัว ซึ่งกลายเป็นมหากาพย์ที่ยังไม่มีใครรู้ว่าจะจบลงเช่นไร แม้พาย สุนิษฐ์ จะออกมาปฏิเสธว่าสิ่งที่ทราย สก๊อต พูดนั้นไม่เป็นความจริง แต่ทราย สก๊อต ก็ได้เปิดหลักฐานคลิปเสียงออกมา ซึ่งสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพิ่มมากขึ้น
เรื่องราวของทราย สก๊อต ที่เปิดเผยออกไปก่อนหน้านี้ ทำให้เหล่าดารา นักแสดง อินฟลูเอนเซอร์ รวมทั้งแฟน ๆ ต่างเข้าไปให้กำลังใจอย่างล้นหลาม พร้อมแสดงความชื่นชมต่อความกล้าหาญที่ยอมเปิดเผยเรื่องราวซึ่งเป็นบาดแผลจิตใจมายาวนาน
หลุยส์ สก๊อต นักแสดงชื่อดัง ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจ ทราย สก๊อต โดยระบุว่า “Stay strong bro” (เข้มแข็งไว้นะเพื่อน) ส่วนดาราอีกหลายคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเช่นกัน จากนี้ต้องรอติดตามว่าเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างไร
