หนุ่ย ภิรมย์ภักดี น้องสาวแม่ ทราย สก๊อต ขอให้เป็นเรื่องภายในครอบครัว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 17:52 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 17:59 น.
หนุ่ย ภิรมย์ภักดี เคลื่อนไหวแชร์คลิป พาย สุนิษฐ์ หลัง พาย สก๊อต เผยถูกพี่ชายล่วงละเมิด

หนุ่ย ภิรมย์ภักดี น้องสาวแม่ ทราย สก๊อต เคลื่อนไหวหลังดราม่าครอบครัว แชร์คำชี้แจง ‘พาย สุนิษฐ์’ ผ่านไอจีสตอรี่ ลั่น ขอให้เรื่องราวจบลงด้วยดี

หลังจากที่ พาย สุนิษฐ์ อัดคลิปโต้น้องชาย ทราย สก๊อต ปมถูกกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้งในวัยเด็ก ซ้ำขอความช่วยเหลือจากครอบครัวแล้วแต่ถูกปฏิเสธ ทั้งที่ทราบเรื่องทั้งหมด เผยว่าตนไม่เคยได้รับความยุติธรรมเลยล่วงเลยมาถึงวัย 30 ปีแล้ว ตนไม่สามารถอยู่กับครอบครัวหรือตระกูลที่ไม่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของทรายได้ และวอนทุกคนหยุดเรียกว่าทายาทสิงห์

ก่อนที่ พาย สุนิษฐ์ จะออกมาเผยข้อมูลอีกมุมหลังถูกกล่าวพาดพิงและต้องการปกป้องครอบครัวทั้งภรรยา มายด์ ลภัสลัล รวมทั้งลูกที่กำลังจะเกิดในอนาคต ประเด็นเรื่องการข่มขืนตนยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงและไม่เคยเกิดขึ้น คนรอบตัวทั้งเพื่อน ครอบครัว ยืนยันได้ว่าตนไม่มีวันทำพฤติกรรมนั้น มองว่าเป็นเรื่องขยะแขยง โดยเฉพาะกับน้องแท้ ๆ ตนรู้สึกเสียใจมากที่น้องชายคิดว่ากระทำแบบนั้น

ประเด็นต่อมาคือ คลิปเสียง หนุ่มพายไม่ทราบว่าถูกอัดเสียงมาก่อน แต่คาดว่าน่าจะเป็นการคุยกันตอนเด็ก ยอมรับว่าอาจมีการกลั่นแกล้งหรือทะเลาะกันตามประสาพี่น้อง ตนตอนเด็กไม่ทราบว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี ยืนยันว่ากล่าวขอโทษอีกฝ่ายไปหลายรอบแล้ว

ส่วนเรื่องที่น้องชายอ้างว่าไม่มีผู้ใหญ่คนใดยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ตนกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องจริง คนรอบข้างยื่นมือเข้าช่วยหลายรอบแล้ว แต่ถูก ทราย สก๊อต บล็อกช่องทางสื่อสารและติดต่อได้ยากมาก หากเกิดเรื่องอย่างที่น้องชายเล่าจริง ไม่มีทางที่ครอบครัวจะอยู่เฉย เพราะทุกคนอยู่เคียงข้างเสมอ

สำหรับเรื่องบ้านที่หัวหินที่มีการฟ้องร้องเรื่องทรัพย์สินคืน เพราะมีการพาคนข้างนอกบุกรุกเข้ามาและทำลายทรัพย์สิน คุณแม่จึงมีการฟ้องร้อง เพื่อความปลอดภัย พร้อมเคลียร์ความเข้าใจผิดเรื่องที่ดิน เดิมทีเป็นของคุณตา จากนั้นมอบให้คุณแม่ และแม่มอบให้พายและมายด์ พร้อมยืนยันว่าทั้งหมดที่อธิบายไปมีหลักฐานและกำลังดำเนินการทางกฎหมาย ตนเองไม่ต้องการพูดทำร้ายใครและไม่อยากให้เรื่องในครอบครัวกลายเป็นเรื่องของสาธารณะ

หลังจากหนุ่มพายโพสต์คลิปชี้แจงผ่านไอจีของสาวมายด์ ด้าน หนุ่ย จุไรรัตน์ ภิรมย์ภักดี น้องสาวแม่ ทราย สก๊อต แชร์โพสต์ดังกล่าวผ่านไอจีสตอรี่ พร้อมระบุข้อความสั้น ๆ ว่า “ขอให้เป็นเรื่องภายในครอบครัวและขอให้เรื่องราวจบลงด้วยดี”

