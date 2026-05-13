ข่าวดาราบันเทิง

“ทราย สก๊อต” เปิดใจปมแฉ “พาย สุนิษฐ์” ล่วงละเมิด ลั่นคำตอบอยู่ในคลิปเสียง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 13:53 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 13:53 น.
68
"ทราย สก๊อต" เปิดใจปมแฉ "พาย สุนิษฐ์" ล่วงละเมิด ลั่นคำตอบอยู่ในคลิปเสียง

“ทราย สก๊อต” เปิดใจปมแฉ “พาย สุนิษฐ์” ล่วงละเมิดตั้งแต่วัยรุ่น ครอบครัวรู้เรื่องแต่เมินเฉย ลั่นคำตอบทุกอย่างอยู่ในคลิปเสียง

ทราย สก๊อต ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ต่อปมปัญหาครอบครัวเรื่องของการฟ้องมรดกและประเด็นล่วงละเมิดทางเพศ จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนที่ในเวลาต่อมา พาย สุนิษฐ์ พี่ชายของทราย ได้ออกมาแถลงโต้ต่อประเด็นที่มีการกล่าวถึง โดยทรายเปิดเผยว่า

“เกิดขึ้น 3 ปีที่แล้ว เรารวมกันประชุมกับครอบครัว หลังทรายเปิดเผยเรื่องพี่เลี้ยง เพื่อขอความช่วยเหลือ แล้วทรายรู้สึกสังหรณ์ใจว่าจะไม่ดี ก็เลยอัดเสียงพี่ชายเก็บไว้ ทรายอยู่ในครอบครัวทั้งชีวิตที่ไม่เคยให้ความจริงเป็นความจริงเลยครับ แล้วทรายรู้ว่าเขาจะออกมาเถียงอย่างที่เขาออกมาเถียง ทรายไม่สามารถพึ่งพาเขาหรือคำพูดของเขาได้อีกแล้ว

สิ่งที่คนในครอบครัวรู้ว่าทรายมีคลิปเสียง เขารู้ว่าทรายบอกแต่ไม่ทำอะไร ทรายนึกแล้วสัญชาตญาณเด็กไม่มีวันลืมว่าใครดีกับเรา ไม่มีความคิดเห็นกับคนที่ทำร้ายเรา เพราะก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริง เรื่องนี้เป็นเรื่องตลกหรือเรื่องเล่นเหรอ อยากได้คำตอบอะไรให้ไปฟังคลิป ทุกอย่างอยู่ในนั้นแล้ว”

ทราย สก๊อต ให้สัมภาษณ์ในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์
YT/ ครอบครัวข่าว3

ก่อนหน้านี้ ทราย สก๊อต ได้โพสต์คลิปเสียงสนทนาที่อ้างว่าเป็นการพูดคุยกับ พาย สุนิษฐ์ คลิปเสียงดังกล่าวพูดคุยถึงประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศในอดีตสมัยที่ ทราย สก๊อต อายุประมาณ 10-11 ปี ซึ่งทำให้ผู้คนยิ่งให้ความสนใจมากกว่าเดิม จากนี้ต้องรอติดตามว่าทางฝั่ง พาย สุนิษฐ์ จะมีการชี้แจงอย่างไรต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

กองทัพภาค 2 ยืนยัน “ลุงโยชน์” ยังปลอดภัยดี เร่งช่วยเหลือหลังถูกทหารจับตัว

33 วินาที ที่แล้ว
ทนายพัฒน์ ชี้ชัด! บังคับให้ทำแบบนี้ ก็เท่ากับข่มขืนแล้ว ยกฎีกายืนยัน ข่าว

ทนายพัฒน์ ชี้ชัด! บังคับให้อม ก็เท่ากับข่มขืนแล้ว ยกฎีกายืนยัน

15 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! เงินบำนาญชราภาพ พ.ค.69 โอน 25 พ.ค. ใครได้สิทธิรับสูงสุด 7,437 บาท

16 นาที ที่แล้ว
พิมพ์พรรณ โผล่ให้กำลังใจ ทราย สก๊อต หลังเผยคลิปเสียงปมครอบครัว บันเทิง

แห่ส่งกำลังใจ! “พิมพ์พรรณ” โพสต์ซึ้งถึง “ทราย สก๊อต” ชื่นชมที่ผ่านเรื่องหนักมาได้

41 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สนง.จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ชี้แจงหลังเป็น 1 ใน 4 จังหวัด ถูกเกาหลีใต้แบนแรงงาน

43 นาที ที่แล้ว
&quot;หนูเล็ก ก่อนบ่าย&quot; ให้กำลังใจ &quot;ทราย สก๊อต&quot; เผยอดีตสุดทรมานใจ ที่ไม่มีวันลืม บันเทิง

“หนูเล็ก ก่อนบ่าย” ให้กำลังใจ “ทราย สก๊อต” เข้าใจหัวอก อยากให้ผ่านไปให้ได้

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

WHO เชื่อยอดผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตา จะเพิ่มขึ้นอีก หลังเชื้่อยังอยู่ในระยะฟักตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ เคลื่อนไหวปมร้อน ทราย-พาย ลั่น ง่ายที่จะทำร้ายคนอื่น แต่คนถูกทำร้ายยากที่จะบำบัดตัวเอง บันเทิง

แพรรี่ ไพรวัลย์ ชี้แผลใจคนถูกทำร้ายเยียวยายาก โยงปมร้อน ทราย สก๊อต – พาย สุนิษฐ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายนิด้า เตือนสติ ทราย สก๊อต ปล่อยคลิปเสียงเสี่ยง หมิ่นประมาทฯ ชี้แผลในใจไม่มีวันหาย ข่าว

ทนายนิด้า เตือนสติ ทราย สก๊อต ปล่อยคลิปเสียง เสี่ยงโดนหมิ่นประมาทฯ ชี้แผลในใจไม่มีวันหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทราย สก๊อต&quot; เปิดใจปมแฉ &quot;พาย สุนิษฐ์&quot; ล่วงละเมิด ลั่นคำตอบอยู่ในคลิปเสียง ข่าวดารา

“ทราย สก๊อต” เปิดใจปมแฉ “พาย สุนิษฐ์” ล่วงละเมิด ลั่นคำตอบอยู่ในคลิปเสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เขมรประท้วงไทย ขึ้นทะเบียน ปราสาทตาเมือน-ตาควาย เข้าเป็นโบราณสถานชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ยุงสวดมนต์&quot; คืออะไร? ไขกระแสไวรัล ทำเอาชาวพุทธฮือฮา ไลฟ์สไตล์

“ยุงสวดมนต์” คืออะไร? ไขกระแสไวรัล ทำเอาชาวพุทธฮือฮา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอของขวัญ แนะควรยกบ้านให้ทราย สก๊อต หลังอ้างถูกพี่ชายล่วงละเมิด บันเทิง

หมอของขวัญ โพสต์หลังฟังคลิป ถ้าเป็นตนจะยกบ้านให้น้อง ชดเชยความผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต ขู่เปิดคลิปเสียงเพิ่ม หากไม่ยอมหยุด! เตรียมแฉทั้งครอบครัว บันเทิง

ทราย สก๊อต ขู่เปิดคลิปเสียงเพิ่ม หากไม่ยอมหยุด! เตรียมแฉทั้งครอบครัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเจมส์ ดึงสติชาวเน็ตปมคลิปเสียง &quot;ทราย สก๊อต&quot; วอนฟังความสองข้างก่อนวิจารณ์ ข่าว

ทนายเจมส์ ดึงสติชาวเน็ตปมคลิปเสียง “ทราย สก๊อต” วอนฟังความสองข้างก่อนวิจารณ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แห่ห่วง! เพชร ฏีร์ญาภา รอง 2 MUT 2014 โพสต์ภาพกรีดข้อมือเลือดอาบ ขอไม่ตื่นขึ้นมาอีก บันเทิง

แห่ห่วง! เพชร ฏีร์ญาภา รอง 2 MUT 2014 โพสต์ภาพกรีดข้อมือเลือดอาบ ขอไม่ตื่นขึ้นมาอีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมราชราชทัณฑ์ เผยอาการล่าสุด “หมิงเฉิน ซัน” ล้างท้อง เจอของเหลวสีฟ้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” โต้เป็นคลิปเสียง AI ขอประชาชนอย่าเชื่อ ย้ำไม่เคยพูด ไม่มีเปิดด่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลเดินหน้าโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยปี 2569 เศรษฐกิจ

บ้านเคหะเพื่อคนไทย ปี 69 ตั้งเป้า 2 หมื่นหน่วย ลดสูงสุด 20% ผ่อนยาว 40 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ข่าวบิดเบือน! ไวรัสฮันตา ถึงประเทศไทย กรมควบคุมโรค ยันไม่พบการแพร่ระบาด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจลงพื้นที่เกาะพะงัน ลุยปราบนอมินี ยึดคืน 51 ไร่ มูลค่ารวม 150 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“แมตต์ บราลีย์” แจ้งข่าวดี ผลงานแอนิเมชันอิงจากความเชื่อของไทยได้ไปต่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน ทราย สก๊อต เปิดคลิปเสียง พาย 4 นาที คุยเรื่องอดีต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร สรุปปมดราม่า หลังฟังคลิปเสียง ทราย-พาย ชี้เป็นบาดแผลในใจที่ยากจะลบเลือน ข่าว

ต๊ะ นารากร สรุปปมดราม่า หลังฟังคลิปเสียง ทราย-พาย ชี้เป็นบาดแผลในใจที่ยากจะลบเลือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ &quot;อนุทิน&quot; ร่วมวงเก็บ เมล็ดข้าวพระราชทาน เตรียมปลูกเป็นสิริมงคล ข่าว

นายกฯ “อนุทิน” ร่วมวงเก็บ เมล็ดข้าวพระราชทาน เตรียมปลูกเป็นสิริมงคล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 13:53 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 13:53 น.
68
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กองทัพภาค 2 ยืนยัน “ลุงโยชน์” ยังปลอดภัยดี เร่งช่วยเหลือหลังถูกทหารจับตัว

เผยแพร่: 13 พฤษภาคม 2569
ทนายพัฒน์ ชี้ชัด! บังคับให้ทำแบบนี้ ก็เท่ากับข่มขืนแล้ว ยกฎีกายืนยัน

ทนายพัฒน์ ชี้ชัด! บังคับให้อม ก็เท่ากับข่มขืนแล้ว ยกฎีกายืนยัน

เผยแพร่: 13 พฤษภาคม 2569

เช็กด่วน! เงินบำนาญชราภาพ พ.ค.69 โอน 25 พ.ค. ใครได้สิทธิรับสูงสุด 7,437 บาท

เผยแพร่: 13 พฤษภาคม 2569

สนง.จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ชี้แจงหลังเป็น 1 ใน 4 จังหวัด ถูกเกาหลีใต้แบนแรงงาน

เผยแพร่: 13 พฤษภาคม 2569
Back to top button