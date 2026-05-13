“ทราย สก๊อต” เปิดใจปมแฉ “พาย สุนิษฐ์” ล่วงละเมิด ลั่นคำตอบอยู่ในคลิปเสียง

“ทราย สก๊อต” เปิดใจปมแฉ “พาย สุนิษฐ์” ล่วงละเมิดตั้งแต่วัยรุ่น ครอบครัวรู้เรื่องแต่เมินเฉย ลั่นคำตอบทุกอย่างอยู่ในคลิปเสียง
ทราย สก๊อต ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ต่อปมปัญหาครอบครัวเรื่องของการฟ้องมรดกและประเด็นล่วงละเมิดทางเพศ จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนที่ในเวลาต่อมา พาย สุนิษฐ์ พี่ชายของทราย ได้ออกมาแถลงโต้ต่อประเด็นที่มีการกล่าวถึง โดยทรายเปิดเผยว่า
“เกิดขึ้น 3 ปีที่แล้ว เรารวมกันประชุมกับครอบครัว หลังทรายเปิดเผยเรื่องพี่เลี้ยง เพื่อขอความช่วยเหลือ แล้วทรายรู้สึกสังหรณ์ใจว่าจะไม่ดี ก็เลยอัดเสียงพี่ชายเก็บไว้ ทรายอยู่ในครอบครัวทั้งชีวิตที่ไม่เคยให้ความจริงเป็นความจริงเลยครับ แล้วทรายรู้ว่าเขาจะออกมาเถียงอย่างที่เขาออกมาเถียง ทรายไม่สามารถพึ่งพาเขาหรือคำพูดของเขาได้อีกแล้ว
สิ่งที่คนในครอบครัวรู้ว่าทรายมีคลิปเสียง เขารู้ว่าทรายบอกแต่ไม่ทำอะไร ทรายนึกแล้วสัญชาตญาณเด็กไม่มีวันลืมว่าใครดีกับเรา ไม่มีความคิดเห็นกับคนที่ทำร้ายเรา เพราะก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริง เรื่องนี้เป็นเรื่องตลกหรือเรื่องเล่นเหรอ อยากได้คำตอบอะไรให้ไปฟังคลิป ทุกอย่างอยู่ในนั้นแล้ว”
ก่อนหน้านี้ ทราย สก๊อต ได้โพสต์คลิปเสียงสนทนาที่อ้างว่าเป็นการพูดคุยกับ พาย สุนิษฐ์ คลิปเสียงดังกล่าวพูดคุยถึงประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศในอดีตสมัยที่ ทราย สก๊อต อายุประมาณ 10-11 ปี ซึ่งทำให้ผู้คนยิ่งให้ความสนใจมากกว่าเดิม จากนี้ต้องรอติดตามว่าทางฝั่ง พาย สุนิษฐ์ จะมีการชี้แจงอย่างไรต่อไป
