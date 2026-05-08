ข่าวต่างประเทศ

เปิดไทม์ไลน์ ลูกเรือสายการบิน KLM สัมผัสผู้ติดเชื้อ “ไวรัสฮันตา” จับตาโอกาสระบาด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 10:47 น.
ด่วน! กักตัว ลูกเรือสายการบิน KLM สงสัยติด "ไวรัสฮันตา" หลังสัมผัสผู้โดยสารที่เสียชีวิต

ไล่ไทม์ไลน์ เลูกเรือ สายการบิน KLM ถูกกักตัวที่อัมสเตอร์ดัม คาดสงสัยติด “ไวรัสฮันตา” หลังสัมผัสผู้โดยสารชาวดัตช์ที่เสียชีวิต

โลกจับตา แอร์โฮสเตสสายการบิน KLM ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลในเนเธอร์แลนด์ หลังมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสฮันตา สายพันธุ์ Andes ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวที่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้ ต้นตอเชื่อมโยงกับการระบาดบนเรือสำราญ MV Hondius ที่กำลังกลายเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติ

แอร์โฮสเตสรายดังกล่าวเป็นชาวเมืองฮาร์เลม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ขณะนี้ถูกแยกกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาล Amsterdam UMC โดยมีอาการเล็กน้อย อยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้อไวรัสฮันตา

ต้นเรื่องย้อนกลับไปวันที่ 25 เมษายน 2569 เธอปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบิน KL592 (รหัสร่วม AF8282, DL9560, SK6855) เส้นทางโจฮันเนสเบิร์ก-อัมสเตอร์ดัม ซึ่งกำหนดออกเดินทางเวลา 23.15 น. ตามเวลาท้องถิ่นแอฟริกาใต้ ก่อนเครื่องจะออกเดินทาง มีผู้โดยสารหญิงชาวดัตช์วัย 69 ปีขึ้นเครื่องเป็นเวลาสั้นๆ แต่เนื่องจากสภาพร่างกายไม่ดี ลูกเรือจึงตัดสินใจไม่อนุญาตให้เดินทางต่อและเชิญลงจากเครื่อง

วันถัดมาในวันที่ 26 เมษายน หญิงรายดังกล่าวเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในโจฮันเนสเบิร์ก ผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์ Andes

KLM ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ระบุว่าได้รับแจ้งจากสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ (RIVM) ว่าผู้โดยสารที่เสียชีวิตเคยอยู่บนเครื่องบินของสายการบินช่วงเวลาสั้นๆ ทาง GGD Kennemerland หน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นจึงประสานติดต่อผู้โดยสารทั้งหมดในเที่ยวบินนั้นเพื่อเฝ้าระวังอาการ

ไวรัสฮันตาคืออะไร อันตรายแค่ไหน

สำหรับคนไทยที่อาจไม่คุ้นกับชื่อนี้ ไวรัสฮันตา (Hantavirus) เป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน เกิดจากเชื้อในตระกูล Orthohantavirus ซึ่งมีกว่า 20 สายพันธุ์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการสัมผัสปัสสาวะ มูล หรือน้ำลายของหนูที่ติดเชื้อ มักพบในพื้นที่ชนบทที่มีหนูชุกชุม

อาการเด่นคือ ไข้สูง อาการระบบทางเดินอาหาร ก่อนจะลุกลามอย่างรวดเร็วเป็นปอดอักเสบ กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน (ARDS) และภาวะช็อค ระยะฟักตัวอยู่ที่ไม่กี่วันจนถึง 60 วัน หรือเฉลี่ยราว 45 วัน นั่นหมายความว่าผู้สัมผัสเชื้ออาจไม่แสดงอาการทันที ต้องเฝ้าระวังนานนับเดือน

จุดที่ต่างจากสายพันธุ์อื่นและทำให้เคสนี้น่ากังวล คือ สายพันธุ์ Andes ซึ่งพบในอเมริกาใต้ โดยเฉพาะอาร์เจนตินาและชิลี เป็นสายพันธุ์เดียวของฮันตาที่มีหลักฐานการแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ แม้ในระดับที่หายากมากและต้องเป็นการสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลานาน

แต่ WHO ก็ออกมาย้ำชัดเจนว่า “นี่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดทั่วโลก นี่ไม่ใช่โควิด” มาเรีย แวน เคอร์โคฟ ผู้อำนวยการฝ่ายเตรียมความพร้อมและป้องกันโรคระบาดของ WHO ระบุ พร้อมประเมินความเสี่ยงต่อสาธารณชนทั่วโลกอยู่ในระดับต่ำ

ที่มาของการระบาด เรือสำราญ MV Hondius

ต้นทางของไวรัสมาจากเรือสำราญ MV Hondius ของบริษัท Oceanwide Expeditions ซึ่งจดทะเบียนสัญชาติดัตช์ เป็นเรือเดินสมุทรขนาดบรรจุได้ 196 คน ทำหน้าที่พาผู้โดยสารท่องเที่ยวขั้วโลก

ไทม์ไลน์การระบาดเริ่มต้น

  • 1 เมษายน 2569 เรือออกจากเมืองอูชัวยา ประเทศอาร์เจนตินา พร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ 147 คน จาก 23 สัญชาติ
  • 11 เมษายน ผู้โดยสารชายชาวดัตช์วัย 70 ปีเสียชีวิตบนเรือ เป็นรายแรก
  • 24 เมษายน นำร่างผู้เสียชีวิตและภรรยาขึ้นจากเรือที่เกาะเซนต์เฮเลนา
  • 26 เมษายน ภรรยาผู้เสียชีวิตคนแรกเสียชีวิตที่โจฮันเนสเบิร์ก เป็นบุคคลที่ KLM ปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องเดินทางต่อ
  • 2 พฤษภาคม หญิงชาวเยอรมันเสียชีวิตบนเรือ เป็นรายที่ 3
  • 3 พฤษภาคม เรือเทียบท่าที่กรุงไปรอา ประเทศกาบูเวร์ดี

ขณะนี้ WHO ยืนยันมีผู้ป่วยทั้งหมด 8 ราย เป็นยืนยันเชื้อ 5 ราย ต้องสงสัย 3 ราย และเสียชีวิต 3 ราย โดยผู้เสียชีวิตประกอบด้วยคู่สามีภรรยาชาวดัตช์และหญิงชาวเยอรมัน

ทฤษฎีที่ WHO กำลังยึดถืออยู่ขณะนี้คือ คู่สามีภรรยาชาวดัตช์น่าจะติดเชื้อก่อนขึ้นเรือ จากการเดินทางไปดูนกในอาร์เจนตินา ชิลี และอุรุกวัย รวมถึงเข้าไปยังพื้นที่ทิ้งขยะที่มีหนูชุกชุม ซึ่งเป็นพื้นที่เคยพบไวรัสฮันตา

ความน่ากังวลของเหตุการณ์นี้คือ ก่อนที่ทางการจะรู้ว่ามีไวรัสบนเรือ มีผู้โดยสารราว 30 คนลงจากเรือไปแล้วที่เกาะเซนต์เฮเลนา และเดินทางกลับประเทศของตนเอง ทำให้หน่วยงานสาธารณสุขทั่วโลกต้องเร่งตามรอย

  • สหรัฐฯ: 5 รัฐ ได้แก่ แอริโซนา แคลิฟอร์เนีย จอร์เจีย เท็กซัส และเวอร์จิเนีย กำลังเฝ้าระวังผู้โดยสารที่เดินทางกลับ
  • สิงคโปร์: ตรวจสอบ 2 ราย ที่อาจอยู่ในระยะกักตัว 30 วัน
  • สวิตเซอร์แลนด์: ยืนยันผู้ป่วย 1 ราย ที่ลงเรือที่เซนต์เฮเลนาก่อนแล้วเดินทางกลับ
  • เยอรมนี: ผู้โดยสารหญิงวัย 65 ปีถูกอพยพไปรักษาที่เมืองดุสเซลดอร์ฟ
  • เดนมาร์กและไอร์แลนด์: ติดตามและประเมินผู้โดยสารที่เดินทางกลับ
  • อิสราเอล: พบผู้ป่วยฮันตารายแรกในรอบหลายปี แต่เป็นสายพันธุ์ยุโรป ไม่เกี่ยวข้องกับ MV Hondius

ส่วนเรือ MV Hondius ออกเดินทางจากกาบูเวร์ดีมุ่งหน้าหมู่เกาะคานารี สเปน คาดถึงท่าเรือเทเนรีเฟภายในต้นสัปดาห์หน้า โดยผู้โดยสารต่างชาติที่ไม่มีอาการจะถูกส่งกลับประเทศของตน ส่วนผู้โดยสารชาวสเปน 14 คนจะถูกกักตัวที่โรงพยาบาลทหารในกรุงมาดริด

คำแนะนำสำหรับนักเดินทาง

แม้ WHO ยืนยันว่าความเสี่ยงต่อสาธารณชนยังอยู่ในระดับต่ำ แต่นักเดินทางและผู้สนใจควรตระหนักว่า

  1. ไวรัสฮันตาส่วนใหญ่แพร่ผ่านการสัมผัสมูลและปัสสาวะหนู ไม่ได้แพร่ผ่านอากาศแบบโควิด
  2. การแพร่จากคนสู่คนของสายพันธุ์ Andes พบได้ยากมาก ต้องเป็นการสัมผัสใกล้ชิดและยาวนาน
  3. ผู้ที่เดินทางในอเมริกาใต้ โดยเฉพาะพื้นที่ชนบท ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหนูและพื้นที่ที่อาจมีมูลหนูสะสม
  4. หากมีอาการไข้สูง ปวดเมื่อย ปวดท้อง ภายใน 60 วันหลังกลับจากพื้นที่เสี่ยง ควรพบแพทย์โดยเร็ว
  5. ไม่จำเป็นต้องแตกตื่น เพราะนี่ไม่ใช่โรคระบาดที่แพร่ง่ายเหมือนโควิด

ขณะนี้ต้องรอดูผลการตรวจของแอร์โฮสเตส KLM ว่าจะติดเชื้อไวรัสฮันตาจริงหรือไม่ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าการแพร่เชื้อบนเครื่องบินผ่านการสัมผัสระยะสั้นเกิดขึ้นได้หรือเปล่า เป็นข้อมูลที่หน่วยงานสาธารณสุขทั่วโลกกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

