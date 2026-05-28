กู้ภัยไทย เตรียมยืมถึงออกซิเจนให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยเหลือคนงานลาวติดในถ้ำ ขณะที่ตัวเลขคนงานที่พบสวนทางกัน ลาวยันพบ 7 คนแล้ว
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม สำนักข่าว CNA รายงานว่านาย เก่งกาจ บ้งกาวงศ์ นายกสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถานฯ หัวหน้าชุดปฏิบัติการช่วยคนงานชาวลาวที่ติดในเหมืองได้ออกมาเปิดเผยว่า ขณะนี้พวกเขาพบคนงานแล้วอย่างน้อย 5 คน ทั้งหมดยังมีชีวิต แต่ยังไม่สามารถนำตัวออกมาจากเหมืองได้
โดยนายเก่งกาจระบุว่า เราจำเป็นต้องยืมถังออกซิเจนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และต้องการจัดตั้งสถานีเติมออกซิเจนไว้ด้านหน้าถ้ำ เพื่่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป
ทั้งนี้มีข้อมูลขัดแย้งกันถึงจำนวนคนงานที่พบ โดยกู้ภัยไทยยืนกรานว่ายังพบคนงานแค่ 5 คน ขณะที่องค์กรอาสาสมัครกู้ภัยลาว กล่าวว่าทั้งเจ็ดคนถูกพบตัวแล้วและปลอดภัยดี
สำหรับเหตุการณืดังกล่าวนั้น คนงานลาว 7 คน ที่รับจ้างบริษัททุนจีนขุดแร่ทองในเมืองล่องแจ้ง แขวงไชสมบูรณ์ ติดอยู่ในถ้ำเมืองล่องแจ้ง แขวงไชยสมบูรณ์ สปป.ลาว หลังน้ำป่าทะลักท่วมอุโมงค์ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 69 ที่ผ่านมา โดยปฏิบัติการกู้ภัยมีเจ้าหน้าที่จากไทยไปร่วมด้วย
