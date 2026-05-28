สถานทูตเกาหลีใต้ แต่งตั้ง ‘มิลลิ’ นั่งแท่นผู้สนับสนุนกิตติมศักดิ์ด้านการทูตฯ

สถานทูตเกาหลีใต้ตั้ง ‘มิลลิ’ เป็นผู้ช่วยสนับสนุนกิตติมศักดิ์ด้านการทูตสาธารณะ สานสัมพันธ์สองชาติผ่านดนตรี
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย แต่งตั้ง มิลลิ หรือ ดนุภา คณาธีรกุล แร็ปเปอร์สาวชาวไทย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยสนับสนุนกิตติมศักดิ์ด้านการทูตสาธารณะ(Honorary Public Diplomacy Supporters) ของสถานทูต
ปาร์ค ยงมิน เอกอัครราชทูต เป็นผู้มอบหนังสือแต่งตั้ง พร้อมกล่าวชื่นชมการทำงานของศิลปินสาว โดยระบุว่า มิลลิมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยและเกาหลี ทั้งยังช่วยส่งเสริมการสื่อสารและความเข้าใจระหว่างสองประเทศ
หลังรับตำแหน่ง มิลลิเปิดเผยความรู้สึกว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยสนับสนุนกิตติมศักดิ์ด้านการทูตสาธารณะ และจะสานต่อการสื่อสารระหว่างทั้งสองประเทศผ่านทางดนตรีต่อไป”
ในวันเดียวกัน เธอยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกโครงการสนับสนุนการทูตสาธารณะของสถานทูตเกาหลี (KETH Supporters 2026) จำนวน 15 คน
ขณะที่ มิลลิ เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก MILLI โพสต์ภาพขณะรับตำแหน่ง มอบหนังสือแต่งตั้งและดอกไม้ พร้อมระบุข้อความว่า “วันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ได้แต่งตั้ง “มิลลิ” ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยสนับสนุนกิตติมศักดิ์ด้านการทูตสาธารณะ (Honorary Public Diplomacy Supporters) ของสถานทูต”
