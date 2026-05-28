ข่าวต่างประเทศ

รัฐบาลบังกลาเทศ เข้าช่วย “โดนัลด์ ทรัมป์” ควายเผือกรอดจากการถูกเชือด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 14:48 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 14:48 น.
61

รัฐบาลบังกลาเทศ เข้าช่วย โดนัลด์ ทรัมป์ ควายเผือกรอดจากการถูกเชือด หลังจากที่ถูกขายเพื่อไปบูชายัญในวันอีดิ้ลอัฎฮา

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม สำนักข่าว อินดีเพนเดนท์ รายงานว่า รัฐบาลบังกลาเทศได้เข้าช่วยเหลือ “โดนัลด์ ทรัมป์” ควายเผือกหนัก 700 กิโลกรัมฯ รอดพ้นจากการถูกนำบูชายัญประกอบในวันอีดิ้ลอัฎฮา ซึ่งวันแห่งการเชือดสัตว์พลีทาน ซึ่งเป็นวันสำคัญของศาสนาอิสลาม

โดยทางการสั่งยกเลิกการสังเวยควายตัวดังกล่าว หลังจากที่ควายตัวนี้กลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยหน้าตาของมัน ทำให้เจ้าของตั้งชื่อมันว่า “โดนัลด์ ทรัมป์” และทางการกลัวว่าเกิดความวุ่นวายและเป็นอันตรายต่อผู้เข้าร่วมพิธี เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ทางกระทรวงมหาดไทยของบังคลาเทศ ได้คืนเงินผู้ซื้อวัวตัวดังกล่าวเพื่อนำไปประกอบพิธี ก่อนจะย้ายไปอยู่ที่สวนสัตว์ประจำชาติในกรุงธากา

ทั้งนี้สำนักข่าวอินดีเพนเดนท์ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ปกติแล้วควายเผือกนั้นมักจะหายากและทำให้ควายเผือกยิ่งโดดเด่นในช่วงวันอีดิ้ลอัฎฮา อย่างไรก็ตามสาเหตุสำคัญที่ทำให้ควายเผือกตัวนี้รอดจากการถูกนำไปฆ่าเนื่องจากชื่อและหน้าตาของมัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ทักษิณ สวมกำไล EM น่าตาแจ่มใส รายงานตัวคุมประพฤติครั้งแรกหลังพักโทษ ข่าว

ทักษิณ หน้าตาแจ่มใส รายงานตัวคุมประพฤติครั้งแรกหลังพักโทษ

16 นาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ แท็กซี่จิตอาสา มาเฟียแท็กซี่สมุยยิงดับ ทหารกล้า ชอบช่วยเหลือคน ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ แท็กซี่จิตอาสา มาเฟียแท็กซี่สมุยยิงดับ ทหารกล้า ชอบช่วยเหลือคน

20 นาที ที่แล้ว
บขส. เข้าร่วม &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ลดภาระค่าตั๋ว ใช้ได้ทุกเส้นทาง ทั่วประเทศ เศรษฐกิจ

บขส. เข้าร่วม “ไทยช่วยไทย พลัส” ซื้อได้ทุกเส้นทาง ทั่วประเทศ เช็กรายละเอียดที่นี่

21 นาที ที่แล้ว
ชมพู่ ก่อนบ่าย เปิดใจเล่ามรสุมชีวิตหวิดคิดสั้นเพราะรัก บันเทิง

ชมพู่ ก่อนบ่าย พูดสาเหตุ ยอมให้สามีซื้อกินในอนาคต ย้อนอดีตช้ำ หวิดคิดสั้นเพราะรัก

24 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

จับตาโค้งสุดท้าย! แม่น้ำหนึ่ง แจกเลขหางประทัด งวดหวยออกวันจันทร์ 1/6/69

42 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

รวิศ หาญอุตสาหะ ลุยเอาผิดเพจปลอม ช่องยูทูบ ใช้ AI เลียนเสียงหลอกขายของ

48 นาที ที่แล้ว
ยอดผู้สงสัยติด &quot;อีโบลา&quot; ในคองโกเกิน 1,000 ราย ยูกันดา สั่งปิดพรมแดนสกัดเชื้อ ข่าวต่างประเทศ

ยอดผู้สงสัยติด “อีโบลา” ในคองโกเกิน 1,000 ราย ยูกันดา สั่งปิดพรมแดนสกัดเชื้อ

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รัฐบาลบังกลาเทศ เข้าช่วย “โดนัลด์ ทรัมป์” ควายเผือกรอดจากการถูกเชือด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แฉซ้ำ! แท็กซี่สมุยกร่าง ด่ากราดคนเรียกแอปฯ บังคับเหมาจ่าย โขกราคาแพง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ช. แจงแล้ว! ข้าราชการเมาชนไรเดอร์ดับ คือ &quot;ผอ.สำนักสืบสวนฯ&quot; ไม่ใช่ รองโฆษก ป.ป.ช. ข่าว

ป.ป.ช. แจงแล้ว! ข้าราชการเมาชนไรเดอร์ดับ คือ “ผอ.สำนักสืบสวนฯ” ไม่ใช่ รองโฆษก ป.ป.ช.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โยเกิร์ตเจ้าดัง ประกาศปิดสาขาสิ้นเดือนพ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการได้เพียง 3 เดือน เศรษฐกิจ

ร้านไอศกรีมโยเกิร์ต สายเฮลตี้เจ้าดัง แจ้งปิดสาขา 31 พ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการได้เพียง 3 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สนธิญา” ร้องสอบ “ไอซ์ รักชนก” ผิด ม.112 วิจารณ์ละครสอดสร้อยมาลา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นุ๊ก ธนดล ผิดคิวฉากบู๊เวทีมวย จมูกแตก บันเทิง

นุ๊ก ธนดล นักแสดงหนุ่ม ผิดคิวบู๊เวทีมวย จมูกแตกเลือดอาบกลางกอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สธ. ยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้ออิโบลา มองยังไม่ถึงกับต้องแบน นทท. ชาติเสี่ยง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง แฉแร็ปเปอร์ ปล่อยเพลงล้อเลียนเพศ ใช้มหาลัยถ่าย MV ล่าสุดเจ้าตัวขอโทษแล้ว ข่าว

เพจดัง แฉแร็ปเปอร์ ปล่อยเพลงล้อเลียนเพศ ใช้มหาลัยถ่าย MV ล่าสุดเจ้าตัวขอโทษแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านการ์ตูนดังใจกลางสยาม ประกาศปิดหน้าร้าน สิ้นเดือนพ.ค.นี้ ข่าว

นักอ่านใจหาย! ร้านการ์ตูนดัง ใจกลางสยาม ประกาศปิดหน้าร้านสิ้นเดือนพ.ค.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานทูตเกาหลีใต้ตั้ง มิลลิ เป็นผู้ช่วยทูตสาธารณะกิตติมศักดิ์ ข่าวดารา

สถานทูตเกาหลีใต้ แต่งตั้ง ‘มิลลิ’ นั่งแท่นผู้สนับสนุนกิตติมศักดิ์ด้านการทูตฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเผย รองโฆษก ป.ป.ช. เมาขับชนไรเดอร์เสียชีวิต พยายามซิ่งหนีแต่รถพัง ข่าว

เพจดังเผย รองโฆษก ป.ป.ช. เมาขับชนไรเดอร์เสียชีวิต พยายามซิ่งหนีแต่รถพัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แสวง” ลงพื้นตรวจสอบวันแรกรับสมัครนายกพัทยาวันแรก ทุกอย่างเรียบร้อยไร้ปัญหา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธนาธร-ยุบก้าวไกล ข่าวการเมือง

เปิดสาเหตุ ศาลยกฟ้อง ธนาธร คดี ม.112 ปมไลฟ์สดวิจารณ์วัคซีนโควิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กู้ภัยไทย เตรียมยืมถึงออกซิเจนให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยเหลือคนงานลาวติดในถ้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพประทับใจ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสวยพระกระยาหารค่ำ กับ 3 ท่านผู้หญิง ข่าวในพระราชสำนัก

ภาพประทับใจ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสวยพระกระยาหารค่ำ กับ 3 ท่านผู้หญิง ผู้ถวายงานรับใช้ราชสำนักไทยมาทั้งชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

สรุปเลขเด็ด ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. รับงวด 1 มิ.ย. 69 ถอดรหัสจิตวิทยาการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลกัมพูชา สั่งคุกตลอดชีวิต 6 ชาวจีน ฆ่าทรมานนักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อสแกมเมอร์ ข่าวต่างประเทศ

ศาลกัมพูชา สั่งคุกตลอดชีวิต 6 ชาวจีน ฆ่าทรมานนักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อสแกมเมอร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สิ้น หมอณพล ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก เสียชีวิตกะทันหัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 14:48 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 14:48 น.
61
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทักษิณ สวมกำไล EM น่าตาแจ่มใส รายงานตัวคุมประพฤติครั้งแรกหลังพักโทษ

ทักษิณ หน้าตาแจ่มใส รายงานตัวคุมประพฤติครั้งแรกหลังพักโทษ

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
เปิดประวัติ แท็กซี่จิตอาสา มาเฟียแท็กซี่สมุยยิงดับ ทหารกล้า ชอบช่วยเหลือคน

เปิดประวัติ แท็กซี่จิตอาสา มาเฟียแท็กซี่สมุยยิงดับ ทหารกล้า ชอบช่วยเหลือคน

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
บขส. เข้าร่วม &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ลดภาระค่าตั๋ว ใช้ได้ทุกเส้นทาง ทั่วประเทศ

บขส. เข้าร่วม “ไทยช่วยไทย พลัส” ซื้อได้ทุกเส้นทาง ทั่วประเทศ เช็กรายละเอียดที่นี่

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
ชมพู่ ก่อนบ่าย เปิดใจเล่ามรสุมชีวิตหวิดคิดสั้นเพราะรัก

ชมพู่ ก่อนบ่าย พูดสาเหตุ ยอมให้สามีซื้อกินในอนาคต ย้อนอดีตช้ำ หวิดคิดสั้นเพราะรัก

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
Back to top button