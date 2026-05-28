รัฐบาลบังกลาเทศ เข้าช่วย โดนัลด์ ทรัมป์ ควายเผือกรอดจากการถูกเชือด หลังจากที่ถูกขายเพื่อไปบูชายัญในวันอีดิ้ลอัฎฮา
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม สำนักข่าว อินดีเพนเดนท์ รายงานว่า รัฐบาลบังกลาเทศได้เข้าช่วยเหลือ “โดนัลด์ ทรัมป์” ควายเผือกหนัก 700 กิโลกรัมฯ รอดพ้นจากการถูกนำบูชายัญประกอบในวันอีดิ้ลอัฎฮา ซึ่งวันแห่งการเชือดสัตว์พลีทาน ซึ่งเป็นวันสำคัญของศาสนาอิสลาม
โดยทางการสั่งยกเลิกการสังเวยควายตัวดังกล่าว หลังจากที่ควายตัวนี้กลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยหน้าตาของมัน ทำให้เจ้าของตั้งชื่อมันว่า “โดนัลด์ ทรัมป์” และทางการกลัวว่าเกิดความวุ่นวายและเป็นอันตรายต่อผู้เข้าร่วมพิธี เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ทางกระทรวงมหาดไทยของบังคลาเทศ ได้คืนเงินผู้ซื้อวัวตัวดังกล่าวเพื่อนำไปประกอบพิธี ก่อนจะย้ายไปอยู่ที่สวนสัตว์ประจำชาติในกรุงธากา
ทั้งนี้สำนักข่าวอินดีเพนเดนท์ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ปกติแล้วควายเผือกนั้นมักจะหายากและทำให้ควายเผือกยิ่งโดดเด่นในช่วงวันอีดิ้ลอัฎฮา อย่างไรก็ตามสาเหตุสำคัญที่ทำให้ควายเผือกตัวนี้รอดจากการถูกนำไปฆ่าเนื่องจากชื่อและหน้าตาของมัน
