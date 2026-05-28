ข่าวในพระราชสำนัก

ภาพประทับใจ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสวยพระกระยาหารค่ำ กับ 3 ท่านผู้หญิง ผู้ถวายงานรับใช้ราชสำนักไทยมาทั้งชีวิต

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 12:35 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 10:40 น.
เพจเฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya เผยภาพแสนประทับใจ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระราชดำริเสวยพระกระยาหารค่ำเป็นการส่วนพระองค์ ร่วมกับท่านผู้หญิงสามท่านผู้ทรงคุณวุฒิแห่งราชสำนักไทย ได้แก่ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ท่านผู้หญิงฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์ และท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์

ท่านผู้หญิงสามท่านคือใคร

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ เป็นนางสนองพระโอษฐ์และราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงเป็นเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาโทด้าน Costume Study จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก เป็นหนึ่งในข้าราชบริพารที่ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ไปแทบทุกหนทุกแห่งในการเสด็จเยือนพื้นที่ต่างๆ เคยเป็นผู้ช่วยท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ อดีตราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระพันปีหลวง ในการเดินทางสำรวจผ้าไหมมัดหมี่ในภาคอีสาน จนเกิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ขึ้น

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ

ท่านผู้หญิงฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์ มีนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์ฉัตรแก้ว ดิศกุล เป็นธิดาใน พลเรือเอก หม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ ดิศกุล เป็นหลานปู่ ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และมีน้องอีก 2 คน คือ หม่อมราชวงศ์ชื่นกมล ดิศกุล หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล

ท่านสมรสกับ สืบกุล นันทาภิวัฒน์ เมื่อปี 2513 ถวายการรับใช้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในตำแหน่งนางสนองพระโอษฐ์ ท่านได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าสูงสุดถึงชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

ท่านผู้หญิงฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์

ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ มีสกุลเดิมว่ากีรติบุตร เริ่มต้นชีวิตราชการในฐานะ เป็นเจ้าหน้าที่กรมวิเทศสหการ จากนั้นเป็นอาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เคยดำรงตำแหน่งคณบดีของคณะเดียวกัน นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจคนแรก รวมถึงดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรสตรีและสังคมสงเคราะห์อีกหลายแห่ง

ท่านผู้หญิงทั้งสามล้วนเป็นสตรีผู้ทรงเกียรติที่อุทิศชีวิตถวายงานรับใช้ราชสำนักไทยมาอย่างยาวนาน การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ ทรงนัดเสวยพระกระยาหารค่ำร่วมกันในครั้งนี้จึงเป็นภาพที่งดงามและสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างพระองค์กับบุคคลสำคัญในราชสำนักอย่างแท้จริง

ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์
ภาพจาก: สมาคมแม่บ้านตำรวจ

63
