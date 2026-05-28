ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ แท็กซี่จิตอาสา มาเฟียแท็กซี่สมุยยิงดับ ทหารกล้า ชอบช่วยเหลือคน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 15:50 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 15:50 น.
54
มาเฟียแท็กซี่ป้ายดำสมุย ยิงดับ ศิขรินทร์ พรหมเจริญ “โชเฟอร์จิตอาสา” เปิดประวัติ อดีตทหารวัย 31 ปี เป็นคนดี ช่วยเหลือคน ครอบครัวร้อง ยธ. ขอคุ้มครองพยาน

กรณีช่วงเช้ามืดของวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 เมื่อเวลาประมาณ 01.25 น. คนร้าย มาเฟียแท็กซี่ป้ายดำใช้อาวุธปืนยิง นายศิขรินทร์ พรหมเจริญ อายุ 31 ปี บริเวณซอยภานุพงษ์ หมู่ 2 ต.บ่อผุด ก่อนผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

นาย ศิขรินทร์ เป็นที่รู้จักในฐานะผู้มีจิตใจดีช่วยเหลือสังคม รับส่งคนท้อง คนแก่ คนพิการ และคนยากจนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังเป็นอดีตทหารผู้มีประวัติสะอาด

ชนวนเหตุ ระหว่างที่นายศิขรินทร์ขับรถแท็กซี่รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผ่านเข้าในซอย กลุ่มผู้ก่อเหตุได้เข้ามาขวางรถ นายบอยเป็นผู้เคาะกระจกเพื่อเรียกให้หยุด จากนั้นเกิดการโต้เถียงจนบานปลายเป็นการรุมทำร้าย นายศิขรินทร์ใช้มีดป้องกันตัวและแทงนายเอ (นามสมมุติ) จนได้รับบาดเจ็บ นายเอจึงวิ่งไปนำปืนจากนายบี (นามสมมุติ) คนคุมลานจอดรถ มายิงใส่นายศิขรินทร์รวม 6 นัด จนเสียชีวิต ก่อนกลุ่มผู้ก่อเหตุแยกย้ายหลบหนี

สาเหตุเบื้องลึกมาจากข้อพิพาทเรื่องการรับส่งผู้โดยสารข้ามเขต ทั้งที่นายศิขรินทร์ยอมจ่ายส่วยรายเดือนให้แก๊งแท็กซี่ป้ายดำบนเกาะสมุยอยู่แล้ว

ครอบครัวหวั่นคดีไม่โปร่งใส หลังตำรวจอ้างกล้องวงจรปิดเสีย แต่มีคลิปจากนักท่องเที่ยวเผยให้เห็นชายเกือบ 10 คนรุมทำร้าย ด้านภรรยาอุ้มลูกวัย 1 เดือนหนีออกจากพื้นที่ ก่อนออกมาร้องขอความเป็นธรรม

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ญาติเข้าร้องเรียนกับเพจสายไหมต้องรอด และขอความช่วยเหลือคุ้มครองพยานจากกรมคุ้มครองสิทธิ์ กระทรวงยุติธรรม

ด้านพี่ชายของนายศิขรินทร์ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย ยืนยันว่าน้องชายไม่ใช่เพียงชื่อหนึ่งในข่าว แต่คือคนดีที่สังคมสูญเสียไป

“น้องชายของผมเคยเป็นทหาร เป็นกำลังพลที่ดี และเป็นแบบอย่างให้กับน้อง ๆ หลายคนทั้งเรื่องระเบียบวินัย ความเสียสละ และการใช้ชีวิต แม้วันที่ถอดเครื่องแบบออกมา เขาก็ยังเลือกทำความดีเหมือนเดิม”

พี่ชายเล่าว่านายศิขรินทร์ขับแท็กซี่ไม่ใช่เพื่อหาเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียว แต่คอยรับส่งผู้ป่วย ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย “เขาเป็นคนที่พร้อมช่วยคนอื่นเสมอ เป็นทั้งลูก น้อง พี่ และคนดีของใครหลายคน แต่วันนี้คนที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นกลับไม่ได้กลับบ้านอีกแล้ว”

พี่ชายยืนยันว่าที่ออกมาพูดไม่ใช่เพื่อสร้างกระแส แต่ต้องการความจริง ความเป็นธรรมให้น้องชาย พร้อมเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมา

“คนดีคนหนึ่งจากไปแล้ว แต่คุณงามความดีของเขาจะไม่มีวันหายไป เขาเคยรับใช้ชาติ และจนวันสุดท้าย เขายังคงรับใช้ผู้คน”

ล่าสุด พนักงานสอบสวน สภ.บ่อผุด นำหมายจับศาลจังหวัดเกาะสมุยเข้าจับกุมนายจตุพล หรือ “บอย” ผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และร่วมกันมีอาวุธปืน ขณะที่ตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหารายอื่น พร้อมประสานตรวจสอบท่าเรือที่คนร้ายอาจใช้หลบหนีออกนอกพื้นที่ โดยยืนยันจะเร่งนำตัวคนร้ายที่เหลือมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด

