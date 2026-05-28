ป.ป.ช. แจงแล้ว! ข้าราชการเมาชนไรเดอร์ดับ คือ “ผอ.สำนักสืบสวนฯ” ไม่ใช่ รองโฆษก ป.ป.ช.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 14:43 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 14:43 น.
ภาพจาก : เดลินิวส์, สำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช. ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อครอบครัวไรเดอร์ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนราชพฤกษ์ ยืนยันผู้ก่อเหตุไม่ใช่รองโฆษกฯ แต่เป็นผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ พร้อมเร่งดำเนินการตามกฎหมายและทางวินัยโดยไม่มีข้อยกเว้น

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ออกเอกสารข่าวเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนเมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 บริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อย ถนนราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี

อุบัติเหตุดังกล่าวเป็นเหตุให้พนักงานขับรถรับส่งอาหาร (ไรเดอร์) เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ โดยผู้ขับขี่รถยนต์กระบะคู่กรณีได้รับการระบุว่าเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช.

ทางสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่า บุคคลที่ปรากฏตามข่าวเป็นข้าราชการในสังกัดจริง โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ พร้อมทั้งปฏิเสธข้อมูลจากรายงานข่าวบางส่วนที่ระบุว่าผู้ก่อเหตุปฏิบัติหน้าที่เป็นรองโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

ในแถลงการณ์ฉบับนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แสดงความเสียใจอย่างยิ่งและร่วมอาลัยต่อการสูญเสียไปยังครอบครัว ญาติ และผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิต ทางหน่วยงานตระหนักดีว่าเหตุการณ์นี้ได้สร้างความสะเทือนใจต่อสังคมในวงกว้าง และครอบครัวผู้สูญเสีย

สำนักงาน ป.ป.ช. ยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะไม่นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การตรวจสอบจะยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ทางหน่วยงานยังย้ำจุดยืนว่า การดำเนินการในทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายโดยไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใด และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่

ข้าราชการขับกระบะชนไรเดอร์ดับคือ &quot;ผอ.สำนักสืบสวนฯ&quot;
ภาพจาก : สำนักงาน ป.ป.ช.

อ่านแถลงการณ์ ป.ป.ช. ฉบับเต็ม

“สำนักงาน ป.ป.ช. ชี้แจง กรณีข้าราชการในสังกัดขับรถเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต

ตามที่ปรากฏรายงานข่าวทางสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ กรณีอุบัติเหตุทางถนน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 23.00 น. บริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อย ถนนราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี เป็นเหตุให้พนักงานขับรถรับส่งอาหารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และมีการระบุว่าผู้ขับขี่รถยนต์กระบะคู่กรณีเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้น และขอแสดงความอาลัยต่อครอบครัว ญาติ และผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช. ตระหนักดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและสังคมโดยรวมในวงกว้าง

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเรียนชี้แจงว่า บุคคลที่ปรากฏตามข่าวเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ทั้งนี้ มิได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ตามที่มีการระบุในบางรายงานข่าวแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ช. ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น และมิได้นิ่งนอนใจโดยหน่วยงานจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความถูกต้อง ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม สำนักงาน ป.ป.ช. ขอยืนยันว่า การดำเนินการในทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมาย โดยไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใด และจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่”

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

