เพจดังเผย รองโฆษก ป.ป.ช. เมาขับชนไรเดอร์เสียชีวิต พยายามซิ่งหนีแต่รถพัง
ผู้อำนวยการสำนักสืบสวน รองโฆษก ป.ป.ช. ควบกระบะวัดแอลกอฮอล์พุ่ง 189 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ชนท้ายรถจักรยานยนต์บนสะพานต่างระดับบางรักน้อย นนทบุรี พยานเผยคนขับพยายามสลับตัวหลังเกิดเหตุ
เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 69 เฟซบุ๊กเพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานเหตุการณ์ รองโฆษก ป.ป.ช. เมาขับรถกระบะชนหนุ่มไรเดอร์เสียชีวิต โดยพบว่าผู้ขับขี่พยายามขับรถหลบหนีหลังเกิดเหตุ แต่สภาพรถเสียหายหนักจนไม่สามารถไปต่อได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์กระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิต บนสะพานต่างระดับบางรักน้อย ถนนราชพฤกษ์ ฝั่งขาออก ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ในจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ล้มตะแคงอยู่เลนซ้าย สภาพท้ายรถมีร่องรอยถูกชนพังเสียหาย ใกล้กันพบร่างนายศรนรินทร์ อายุ 43 ปี อาชีพไรเดอร์ มีบาดแผลแตกบริเวณศีรษะด้านขวา และแขนซ้ายขาด
ห่างไปเล็กน้อยพบรถกระบะคู่กรณี ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีดำ สภาพกันชนหน้าซ้ายพังยับเยิน ล้อหน้าซ้ายพับจนขับเคลื่อนต่อไม่ได้ ส่วนคนขับเป็นชายมีอาการคล้ายเมาสุรา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวไว้ ทราบชื่อภายหลังคือนายจรงค์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ และทำหน้าที่ รองโฆษก ป.ป.ช.
พยานเผย รองโฆษก ป.ป.ช. พยายามหนีและสลับตัวคนขับ
นายแม็ค อายุ 36 ปี ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า รถกระบะคู่กรณีวิ่งมาเลนขวา ก่อนขับเป๋มาเลนซ้ายชนท้ายรถจักรยานยนต์ของไรเดอร์อย่างรุนแรงและลากไปไกลมาก หลังจากนั้นคนขับพยายามขับหนีทันที แต่ไปต่อไม่ได้เนื่องจากยางแตก ล้อพังเสียหาย กลุ่มพยานจึงร่วมกันล้อมรถไว้ไม่ให้หลบหนี
เมื่อคนขับลงจากรถ ได้อ้างว่าเป็นข้าราชการใหญ่โต และรู้จักตำรวจเมืองนนท์ นอกจากนี้ในจุดเกิดเหตุยังมีความพยายามจะสลับตัวคนขับรถ แต่ทางพยานได้ถ่ายคลิปวิดีโอหลักฐานไว้ทั้งหมดแล้ว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางศรีเมือง นำตัวคนขับรถกระบะไปตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ด้วยการเป่า พบผลตรวจสูงถึง 189 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้มาก เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อ่านข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
- เปิดประวัติ จรงค์ เกราะเหมาะ ผอ.สำนักสืบสวน ป.ป.ช. ส่องเส้นทางราชการ
- รองโฆษก ป.ป.ช. ใช้ตำแหน่งยื่นประกัน เมาแล้วขับชนไรเดอร์แขนขาด-เสียชีวิต
- รองโฆษก ป.ป.ช. เมาแล้วขับ ซิ่งชนไรเดอร์เสียชีวิต อ้างตัวเองยศใหญ่รู้จักตำรวจ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: