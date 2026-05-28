ข่าว

ทักษิณ หน้าตาแจ่มใส รายงานตัวคุมประพฤติครั้งแรกหลังพักโทษ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 15:54 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 15:54 น.
ทักษิณ สวมกำไล EM น่าตาแจ่มใส รายงานตัวคุมประพฤติครั้งแรกหลังพักโทษ
ภาพจาก : thairath

ทักษิณ ชินวัตร ปรากฎตัวครั้งแรกหลังพักโทษ สวมกำไล EM พร้อมหน้าตาสดใจ เข้ารายงานตัวคุมประพฤติครั้งที่ 1 เปิดปากสั้น ๆ “สุขภาพดีไม่มีอะไร”

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เวลา 14.00 น. นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมายังสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เขตบางกอกน้อย เพื่อรายงานตัวเป็นครั้งแรกภายหลังจากได้รับการพักโทษเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา

เดิมที ทักษิณ ชินวัตร มีกำหนดรายงานตัวเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมาแต่ได้ทำเรื่องขอเลื่อนมาเป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 แทน โดย นายทักษิณอยู่ในช่วงการคุมประพฤติเป็นเวลา 4 เดือน โดยมีกำหนดพ้นโทษบริบูรณ์ในวันที่ 9 กันยายน 2569

นายทักษิณเดินทางมาพร้อมกับทนายความส่วนตัว ใช้เวลาในการดำเนินการรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติที่ชั้น 2 ของอาคารเพียง 20 นาทีเท่านั้น ก่อนจะลงมาเจอกับกองทัพสื่อมวลชนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส โดยได้ตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับสุขภาพในตอนนี้ว่า “ดีๆ ไม่มีอะไร” พร้อมกล่าวทิ้งท้ายถึงการรายงานตัวครั้งนี้ว่า “ตามประสาคนแก่ ไม่มีอะไร เป็น formality” หลังจากนั้นก็เดินทางกลับทันที

อ้างอิงจาก : thairath

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

