ศาลกัมพูชา สั่งคุกตลอดชีวิต 6 ชาวจีน ฆ่าทรมานนักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อสแกมเมอร์ พร้อมสั่งยึดทรัพย์สินทั้งหมด
ศาลจังหวัดกัมปอต ประเทศกัมพูชา มีคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตชาวจีน 6 คน ในคดีทรมาน กรรโชกทรัพย์ และฆาตกรรมชายชาวเกาหลีใต้ชื่อ “พัค มินโฮ” ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา ตามเอกสารของศาลที่เผยแพร่ออกมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2568 ที่ ทานซัวร์ โบโก รีสอร์ต (Thansuor Bokor Resort) ในเมืองโบโก จังหวัดกัมปอต โดยกลุ่มจำเลยร่วมกันทรมาน กรรโชกทรัพย์ และสังหารผู้เสียหาย ซึ่งถือเป็นการกระทำที่วางแผนไว้ล่วงหน้า
รายชื่อจำเลยทั้ง 6 ราย ได้แก่ หลี่ ซิงเผิง (หรือ โหยว ฟู่) อายุ 39 ปี, หลิว ห่าวซิง (หรือ ต้า โถว) อายุ 40 ปี, จู เหรินเจ๋อ (หรือ แจ็คกี้) อายุ 40 ปี, หยิน ซงหวัน อายุ 39 ปี, จิน เทียนหลง (หรือ คิม ชอลรยอง) อายุ 45 ปี และ หลี่ กวางห่าว (หรือ เสี่ยว เปียว) อายุ 41 ปี
โฆษกศาลระบุว่าการพิจารณาคดีเสร็จสิ้นในวันที่ 6 พ.ค. ที่ผ่านมา ภายใต้แฟ้มคดีอาญาหมายเลข 600-I ลงวันที่ 11 ส.ค. 2568 คณะตุลาการวินิจฉัยว่าจำเลยทั้ง 6 คนมีความผิดฐานฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ร่วมกับทรมาน ทารุณกรรม และกรรโชกทรัพย์ในพฤติการณ์ที่ถือเป็นเหตุเพิ่มโทษ
ศาลตัดสินว่าการกระทำดังกล่าวละเมิดมาตรา 205, 377 และ 380 (วรรค 5) แห่งประมวลกฎหมายอาญากัมพูชา นอกจากโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้ว ศาลยังสั่งริบของกลางและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วย
ที่มา: KHMER TIMES
