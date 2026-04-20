เฝ้าระวัง “ไวรัสตับอักเสบเอ” ระบาดหนัก 4 จังหวัด ช่วงฤดูร้อน ป่วยพุ่ง 2 เท่า
รัฐบาลสั่งเฝ้าระวัง “ตับอักเสบเอ” ระบาดช่วงฤดูร้อน พบผู้ป่วยพุ่ง 2 เท่า กระจุกตัว กทม.-ภาคตะวันออก
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตับอักเสบเอ โดยระบุว่าขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และมีจำนวนสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 2 เท่า
พื้นที่เสี่ยงแพร่ระบาด
จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง พบว่าพื้นที่ที่มีผู้ป่วยกระจุกตัวหนาแน่นอยู่ในแถบภาคกลางและภาคตะวันออก โดยเฉพาะ 4 จังหวัดหลัก ได้แก่
-
กรุงเทพมหานคร
-
ชลบุรี
-
ระยอง
-
จันทบุรี
กลุ่มจังหวัดเหล่านี้กำลังถูกจับตามองเป็นพิเศษ เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ในช่วงสภาพอากาศร้อนจัด
สาเหตุ อาการที่ต้องสังเกต ไวรัสตับอักเสบ
โรคตับอักเสบเอติดต่อผ่านการรับประทานอาหารและน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อน โดยมักมากับอาหารปรุงไม่สุก น้ำดื่ม หรือน้ำแข็งที่กระบวนการผลิตไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งมีลักษณะอาการที่ควรระวังดังนี้
-
อาการเบื้องต้น: มีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร และคลื่นไส้
-
อาการชี้เฉพาะ: ตัวเหลือง ตาเหลือง และปัสสาวะมีสีเข้มผิดปกติ
-
ความยากในการควบคุม: เชื้อมีระยะฟักตัวเฉลี่ย 28 วัน และผู้ติดเชื้อบางรายอาจไม่แสดงอาการแต่ยังแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้
ขณะนี้รัฐบาลสั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศเร่งค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและคุมเข้มความสะอาดของร้านอาหารและโรงงานผลิตน้ำแข็ง พร้อมแนะนำให้ประชาชนยึดหลัก กินร้อน-ช้อนกลาง-ล้างมือ และเลือกซื้ออาหารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันการติดเชื้อในช่วงนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: