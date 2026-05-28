สธ. ยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้ออิโบลา มองยังไม่ถึงกับต้องแบน นทท. ชาติเสี่ยง
กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้ออิโบลา มองยังไม่ถึงกับต้องแบน นักท่องเที่ยวชาติเสี่ยง เนื่องจากขณะนี้ผู้เดินทางลดลง
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ที่มีการระบาดในดีอาร์คองโก-ยูกันดา หลังจากที่ได้มีการประกาศมาตรการกักกันโรคผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ทุกรายจาก 2 ประเทศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ว่า จากที่ประเมินดูในประเทศต้นทาง ยังไม่พบว่าการระบาดคงที่หรือลดลง ยังเห็นเคสที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีความเป็นห่วงและกังวลว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่เดินทางมาจากโซนต้นทางจะมีเพิ่มขึ้น ซึ่งเห็นสัญญาณ ว่าเริ่มมีเพิ่มขึ้น
นายพัฒนา กล่าวว่า จะพิจารณาว่าคงจะมีมาตรการที่ควบคุม ดูแล เพราะเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีน ยังไม่มียารักษา หากเกิดการติดเชื้อขึ้นมา อัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง อาจจะไม่สูงเท่ากับประเทศต้นทาง เพราะในประเทศไทยจะสามารถดูแลจัดการได้ดีกว่า
“ด้วยความไม่ประมาท เราเลยออกประกาศการกักตัว 21 วัน ทุกเคสที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพราะ 21 วัน คือระยะฟักตัวของโรคนี้ หลังจากที่ประกาศออกไปแล้ว อัตราการเดินทางเข้ามาก็ลดลงทันทีอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเราคิดว่าตรงนี้จะเป็นการควบคุมที่ต้นทาง“ นายพัฒนา กล่าว
นายพัฒนา กล่าวว่า ทางกรมควบคุมโรคได้ประสานกับกระทรวงต่างประเทศ ว่านักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางมาในประเทศไทย ที่ยังคงค้างอยู่ ขอให้กักตัว แต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ซึ่งไม่ได้บอกว่าผู้คนที่เดินทางเข้ามา ติดเชื้อ แต่เป็นมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการระบาด เป็นการควบคุมที่มากกว่า WHO ในปัจจุบันแนะนำเล็กน้อย และต้องบอกว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่เขาอยากเข้ามา แต่เห็นว่ามีเที่ยวบินที่เข้ามา และอาจจะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการระบาดได้ เลยต้องใช้มาตรการในลักษณะนี้ แต่เลือกที่จะไม่แบน ใช้วิธีเป็นการกักตัวแทน
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า เห็นหลายประเทศเลือกใช้วิธีการแบนเลย ประเทศไทยจะมีการขยับมาตรการเพิ่มหรือมีทิศทางอย่างไร นายพัฒนา กล่าวว่า หลังจากมีมาตรการกักตัว 21 วัน อัตราการเดินทางเข้ามาลดลงอย่างเห็นได้ชัด คิดว่าในปัจจุบันยังไม่ต้องไปถึงขั้นแบนหรือห้ามเข้ามา ซึ่งกำลังให้ทางกรมควบคุมโรคเช็กตัวเลขและข่าวกับทางกระทรวงการต่างประเทศอยู่ ยังอยู่ในการมอนิเตอร์เช่นเดียวกัน แต่รู้สึกว่าเราจะไม่มีไฟลต์บินตรงจากประเทศเหล่านี้ ก็จะเป็นส่วน Connecting Flight (เที่ยวบินต่อเครื่อง) ซึ่งก็ได้ประสานกรมท่าอากาศยานเรียบร้อยแล้ว
“ใครมีประวัติที่เคยไปประเทศเหล่านี้ในระยะฟักตัว 21 วัน ก็ต้องรายงานและเข้าเกณฑ์นี้เช่นเดียวกัน ก็ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไป” นายพัฒนา กล่าว
