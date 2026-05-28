ชมพู่ ก่อนบ่าย พูดสาเหตุ ยอมให้สามีซื้อกินในอนาคต ย้อนอดีตช้ำ หวิดคิดสั้นเพราะรัก

sukanlaya s. เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 15:46 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 15:45 น.
เปิดหมดเปลือก! ชมพู่ ก่อนบ่าย ย้อนเล่าอดีตหวิดคิดสั้นเพราะความรัก อนุญาตให้สามีซื้อกินได้ในอนาคต หากแก่ตัวจนหมดฮอร์โมนและดูแลเรื่องบนเตียงไม่ได้

ชมพู่ ก่อนบ่าย หรือ ชมพู่ ธัณย์สิตา เปิดหมดเปลือกในรายการ Club Inspire Day ย้อนเล่าเส้นทางชีวิตจากเด็กกล้าแสดงออก สู่ตลกหญิงแถวหน้า พร้อมเผยเรื่องราวเฉียดตายเพราะความรัก และปรัชญาการใช้ชีวิต “ไม่คาดหวัง เท่ากับ ไม่ทุกข์”

เส้นทางตลกหญิงที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ชมพู่เริ่มต้นจากการเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกและชอบร้องเพลงตามคุณพ่อซึ่งเป็นนักร้องร้านอาหาร จุดเปลี่ยนชีวิตเกิดขึ้นเมื่อ น้าโย่ง เชิญยิ้ม ไปเจอเธอเต้นสนุกสนานไม่ห่วงสวยที่เวทีตลาดนัดจตุจักร จ.ชลบุรี จึงขอเบอร์โทรศัพท์และชักชวนให้มาลองเล่นรายการก่อนบ่ายคลายเครียด

ในช่วงแรกตนเจอความกดดันอย่างหนักถึงขั้นร้องไห้และท้อจนอยากเลิก เพราะไม่เข้าใจจังหวะการปูและตบมุกตลก เมื่อถึงบทของตัวเองก็มักจะพลาดจนทำให้จังหวะรายการสะดุด แต่เธอก็สู้จนเริ่มมีชื่อเสียงและมีงานหลั่งไหลเข้ามามากมาย ทั้งรายการเกมโชว์ ดีเจวิทยุ ละคร และภาพยนตร์ ในช่วงที่งานพีกที่สุด มีงานวิ่งทั้งวัน นอนบนรถตู้และเครื่องบิน ไม่เคยรู้ตัวเลยว่าตัวเองดัง และไม่เคยมีอีโก้

ในฐานะตลกหญิง การเล่นมุกสองแง่สองง่ามในอดีตต้องระมัดระวังกว่าผู้ชาย ช่วงแรกของการเข้าวงการเธอไม่เข้าใจความหมายของมุกทะลึ่งด้วยซ้ำ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันไม่ยอมรับมุกตลกล้อเลียนรูปลักษณ์ (Bully) เช่น มุกฟันเหยิน เธอยอมรับว่าอดีตเคยเล่นตามรุ่นพี่โดยไม่ได้คิดอะไร แต่ตอนนี้ต้องคัดกรองและระมัดระวังตัวมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดกระแสดราม่า หากเผลอพูดพลั้งปากไปจะรีบขอโทษทันที

ส่วนเรื่องชีวิตรักเคยมีมรสุมมากมาย ในอดีตตนเองเป็นคนที่เอาความสุขไปผูกไว้กับแฟน คาดหวังในความรักสูง และไม่เคยมองเห็นคุณค่าหรือรักตัวเองเลย เมื่อเจอกับความผิดหวังอย่างรุนแรง เธอลางานเป็นเดือน ปิดห้องพักโรงแรมเอาดื่มแต่เบียร์และพยายามจะเอาตัวมุดออกไปทางหน้าต่างโรงแรม แต่โชคดีที่หน้าต่างบานนั้นถูกออกแบบมาให้เปิดกว้างไม่ได้

หลังจากนั้นเธอก็เริ่มได้สติ คิดได้ว่ากำลังเสียเวลาชีวิต ทำลายสุขภาพ เสี่ยงทำลายอาชีพนักแสดงที่หาเงินเลี้ยงดูตัวเองจึงฮึดสู้และดึงตัวเองกลับมาได้โดยนึกถึงครอบครัว

ปัจจุบัน ชมพู่ ก่อนบ่าย มองความรักเปลี่ยนไป ใช้ชีวิตคู่อย่างเรียบง่าย มอบความไว้วางใจให้สามีเต็มที่ ไม่เช็กโทรศัพท์ ไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัว และอยู่กันเหมือนเพื่อนคู่คิด หากวันหนึ่งในอนาคตที่เธอแก่ตัวลงและดูแลสามีไม่ได้ ถ้าฝ่ายชายจะไปเที่ยวซื้อบริการ เธอรับได้เพราะมองว่าเป็นเรื่องสัจธรรมและสุขภาพ

ชมพู่ อธิบายว่า “ไม่ใช่ปัจจุบัน ไม่ใช่ตอนนี้ ถ้าในอนาคต วันหนึ่งผู้หญิงก็ต้องหมดฮอร์โมน ผู้ชายอาจจะยังมีความต้องการอยู่ หนูไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่ ตอนนี้หนูก็ยังเปิดใช้บริการอยู่ ดูแลกันได้อยู่ แต่ถ้าวันหนึ่งหนูเครียดหรือมีปัญหาสุขภาพ หรืออะไรสักอย่างที่ทำให้ขาดตกบกพร่องไป วันหนึ่งคนแก่ตัวไปเป็นคู่ชีวิต คือเพื่อนคนหนึ่งอยู่แล้ว ความหึงหวงไม่มีแล้ว มันไว้ใจ ถ้าวันหนึ่งเขารู้สึกว่ายังต้องการอยู่ ขอไปเที่ยวได้ไหม เชิญค่ะ เพราะฉันดูแลคุณไม่ได้แล้ว”

ต่อมา อั๋น ภูวนาท พิธีกรรายการ ถามกลับว่ามั่นใจไหมว่าสามารถทำได้จริง ๆ สาวชมพู่ตอบกลับว่า “ทำได้ สาบาน แต่ไม่ใช่วันที่ฉันยังพร้อมอยู่ หลายคนเข้าใจว่าคบกันอยู่ตอนนี้แล้วให้ไปมีคนอื่น ไม่ได้นะ หนูพูดในอนาคต”

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

