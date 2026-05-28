ข่าวการเมือง

เปิดสาเหตุ ศาลยกฟ้อง ธนาธร คดี ม.112 ปมไลฟ์สดวิจารณ์วัคซีนโควิด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 13:13 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 13:13 น.
61
ธนาธร-ยุบก้าวไกล

คำพิพากษาศาลอาญา ยกฟ้อง ธนาธร ไม่ผิดมาตรา 112 ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กเมื่อปี 2564 ปมวัคซีนพระราชทาน เพราะมุ่งเป้าตรวจสอบการทำงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เข้าข่ายความผิดหมิ่นประมาทสถาบันกษัตริย์

28 พฤษภาคม ศาลอาญา รัชดาภิเษก อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อ. 875/2565 พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 5 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วยตนเองพร้อมให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าห้องพิจารณาคดีว่า “มีกำลังใจดี”

คดีนี้สืบเนื่องจากการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เนื้อหาวิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลในหัวข้อ วัคซีนพระราชทาน ใครได้ ใครเสีย ตลอดการพิจารณาคดีจำเลยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการไลฟ์สดเป็นการพาดพิง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มุ่งเน้นตรวจสอบการบริหารจัดการวัคซีน ไม่เข้าข่ายดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์ตามฟ้อง ข้อมูลพาดพิงบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์เป็นข้อเท็จจริง ไม่ถือเป็นการหมิ่นประมาท

การตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีหากบริหารผิดพลาดจนประชาชนเสียประโยชน์ ถือเป็นการติชมโดยสุจริต การกระทำทั้งหมดจึงไม่เป็นความผิดฐานดูหมิ่นอาฆาตมาดร้ายตามมาตรา 112 ไม่ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ศาลจึงมีคำพิพากษายกฟ้อง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
โยเกิร์ตเจ้าดัง ประกาศปิดสาขาสิ้นเดือนพ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการได้เพียง 3 เดือน เศรษฐกิจ

ร้านไอศกรีมโยเกิร์ต สายเฮลตี้เจ้าดัง แจ้งปิดสาขา 31 พ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการได้เพียง 3 เดือน

36 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สนธิญา” ร้องสอบ “ไอซ์ รักชนก” ผิด ม.112 วิจารณ์ละครสอดสร้อยมาลา

4 นาที ที่แล้ว
นุ๊ก ธนดล ผิดคิวฉากบู๊เวทีมวย จมูกแตก บันเทิง

นุ๊ก ธนดล นักแสดงหนุ่ม ผิดคิวบู๊เวทีมวย จมูกแตกเลือดอาบกลางกอง

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สธ. ยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้ออิโบลา มองยังไม่ถึงกับต้องแบน นทท. ชาติเสี่ยง

24 นาที ที่แล้ว
เพจดัง แฉแร็ปเปอร์ ปล่อยเพลงล้อเลียนเพศ ใช้มหาลัยถ่าย MV ล่าสุดเจ้าตัวขอโทษแล้ว ข่าว

เพจดัง แฉแร็ปเปอร์ ปล่อยเพลงล้อเลียนเพศ ใช้มหาลัยถ่าย MV ล่าสุดเจ้าตัวขอโทษแล้ว

37 นาที ที่แล้ว
ร้านการ์ตูนดังใจกลางสยาม ประกาศปิดหน้าร้าน สิ้นเดือนพ.ค.นี้ ข่าว

นักอ่านใจหาย! ร้านการ์ตูนดัง ใจกลางสยาม ประกาศปิดหน้าร้านสิ้นเดือนพ.ค.นี้

43 นาที ที่แล้ว
สถานทูตเกาหลีใต้ตั้ง มิลลิ เป็นผู้ช่วยทูตสาธารณะกิตติมศักดิ์ ข่าวดารา

สถานทูตเกาหลีใต้ แต่งตั้ง ‘มิลลิ’ นั่งแท่นผู้สนับสนุนกิตติมศักดิ์ด้านการทูตฯ

45 นาที ที่แล้ว
เพจดังเผย รองโฆษก ป.ป.ช. เมาขับชนไรเดอร์เสียชีวิต พยายามซิ่งหนีแต่รถพัง ข่าว

เพจดังเผย รองโฆษก ป.ป.ช. เมาขับชนไรเดอร์เสียชีวิต พยายามซิ่งหนีแต่รถพัง

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แสวง” ลงพื้นตรวจสอบวันแรกรับสมัครนายกพัทยาวันแรก ทุกอย่างเรียบร้อยไร้ปัญหา

60 นาที ที่แล้ว
ธนาธร-ยุบก้าวไกล ข่าวการเมือง

เปิดสาเหตุ ศาลยกฟ้อง ธนาธร คดี ม.112 ปมไลฟ์สดวิจารณ์วัคซีนโควิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กู้ภัยไทย เตรียมยืมถึงออกซิเจนให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยเหลือคนงานลาวติดในถ้ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพประทับใจ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสวยพระกระยาหารค่ำ กับ 3 ท่านผู้หญิง ข่าวในพระราชสำนัก

ภาพประทับใจ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสวยพระกระยาหารค่ำ กับ 3 ท่านผู้หญิง ผู้ถวายงานรับใช้ราชสำนักไทยมาทั้งชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

สรุปเลขเด็ด ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. รับงวด 1 มิ.ย. 69 ถอดรหัสจิตวิทยาการเมือง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลกัมพูชา สั่งคุกตลอดชีวิต 6 ชาวจีน ฆ่าทรมานนักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อสแกมเมอร์ ข่าวต่างประเทศ

ศาลกัมพูชา สั่งคุกตลอดชีวิต 6 ชาวจีน ฆ่าทรมานนักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สิ้น หมอณพล ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก เสียชีวิตกะทันหัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รองโฆษก ป.ป.ช. ใช้ตำแหน่งยื่นประกัน เมาแล้วขับชนไรเดอร์แขนขาด-เสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ดร.มัลลิกา มั่นใจ 100% สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่า พร้อมนำนโยบาย 12 มาทำงานทันที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปดรามา น้องฟ้าใส ย้ายจาก SPD ไปให้ นุ้งตี้ ดาวติ๊กต็อกดูแล ชาวเน็ตเตือนออกมาด่วน!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลถกสนั่น! ชายอินเดีย เดินผ่านสาวไทย เหม็นจนแทบอ้วก เหยียดหรือกลิ่นแรง? ข่าว

โซเชียลถกสนั่น! ชายอินเดีย เดินผ่านสาวไทย เหม็นจนแทบอ้วก เหยียดหรือกลิ่นแรง?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่ชายอดีตทหารแท็กซี่จิตอาสาเกาะสมุย ร้องขอความเป็นธรรมน้องถูกยิงดับ ข่าว

พี่ชายแท็กซี่จิตอาสา จี้เอาผิด หลังน้องถูกยิงดับ สูญเสียคนดี รับใช้ผู้คนจนวันสุดท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนาธร” เปิดใจหลังศาลยกฟ้องคดี ม.112 เดินหน้าวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อประชาชนต่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีระ เปิดปาก เหตุถอนฟ้อง 2 ป.ป.ช. ปิดข้อมูลนาฬิกาหรู บิ๊กป้อม แต่ศาลไม่อนุญาต ข่าวการเมือง

วีระ เปิดปาก เหตุถอนฟ้อง 2 ป.ป.ช. ปิดข้อมูลนาฬิกาหรู บิ๊กป้อม แต่ศาลไม่อนุญาต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ดร.โจ พอใจจับได้เบอร์ 10 เลือกตั้งผู้ว่า อ้อนประชาชน เติมกรุงเทพให้เต็ม 10 กับผม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ จรงค์ เกราะเหมาะ ผอ.สำนักสืบสวน ป.ป.ช. ส่องเส้นทางราชการคนสำคัญ ข่าว

เปิดประวัติ จรงค์ เกราะเหมาะ ผอ.สำนักสืบสวน ป.ป.ช. ส่องเส้นทางราชการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โก๊ะตี๋ อารามบอย เผยอดีตภรรยายังอยู่บ้าน ยอมควัก 3 ล้านเคลียร์ปัญหา ข่าวดารา

โก๊ะตี๋ พูดระบาย อดีตภรรยายังอยู่ในบ้าน จ่ายให้ 3 ล้าน เครียดหนัก พึ่งยานอนหลับ 12 เม็ด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 13:13 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 13:13 น.
61
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โยเกิร์ตเจ้าดัง ประกาศปิดสาขาสิ้นเดือนพ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการได้เพียง 3 เดือน

ร้านไอศกรีมโยเกิร์ต สายเฮลตี้เจ้าดัง แจ้งปิดสาขา 31 พ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการได้เพียง 3 เดือน

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
นุ๊ก ธนดล ผิดคิวฉากบู๊เวทีมวย จมูกแตก

นุ๊ก ธนดล นักแสดงหนุ่ม ผิดคิวบู๊เวทีมวย จมูกแตกเลือดอาบกลางกอง

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569

สธ. ยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้ออิโบลา มองยังไม่ถึงกับต้องแบน นทท. ชาติเสี่ยง

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
เพจดัง แฉแร็ปเปอร์ ปล่อยเพลงล้อเลียนเพศ ใช้มหาลัยถ่าย MV ล่าสุดเจ้าตัวขอโทษแล้ว

เพจดัง แฉแร็ปเปอร์ ปล่อยเพลงล้อเลียนเพศ ใช้มหาลัยถ่าย MV ล่าสุดเจ้าตัวขอโทษแล้ว

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
Back to top button