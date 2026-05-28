เปิดสาเหตุ ศาลยกฟ้อง ธนาธร คดี ม.112 ปมไลฟ์สดวิจารณ์วัคซีนโควิด
คำพิพากษาศาลอาญา ยกฟ้อง ธนาธร ไม่ผิดมาตรา 112 ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กเมื่อปี 2564 ปมวัคซีนพระราชทาน เพราะมุ่งเป้าตรวจสอบการทำงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เข้าข่ายความผิดหมิ่นประมาทสถาบันกษัตริย์
28 พฤษภาคม ศาลอาญา รัชดาภิเษก อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อ. 875/2565 พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 5 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วยตนเองพร้อมให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าห้องพิจารณาคดีว่า “มีกำลังใจดี”
คดีนี้สืบเนื่องจากการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เนื้อหาวิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลในหัวข้อ วัคซีนพระราชทาน ใครได้ ใครเสีย ตลอดการพิจารณาคดีจำเลยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการไลฟ์สดเป็นการพาดพิง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มุ่งเน้นตรวจสอบการบริหารจัดการวัคซีน ไม่เข้าข่ายดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์ตามฟ้อง ข้อมูลพาดพิงบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์เป็นข้อเท็จจริง ไม่ถือเป็นการหมิ่นประมาท
การตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีหากบริหารผิดพลาดจนประชาชนเสียประโยชน์ ถือเป็นการติชมโดยสุจริต การกระทำทั้งหมดจึงไม่เป็นความผิดฐานดูหมิ่นอาฆาตมาดร้ายตามมาตรา 112 ไม่ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ศาลจึงมีคำพิพากษายกฟ้อง
