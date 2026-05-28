ยอดผู้สงสัยติด “อีโบลา” ในคองโกเกิน 1,000 ราย ยูกันดา สั่งปิดพรมแดนสกัดเชื้อ

Suriyen J.เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 15:22 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 15:22 น.
กระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “เชื้อไวรัสอีโบลา” ครั้งที่ 17 โดยพบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อรวม 1,077 ราย พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อ 121 ราย และมีผู้เสียชีวิตต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีก 238 ราย นับตั้งแต่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา การระบาดระลอกล่าสุดกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วจังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศ

เชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังระบาดในขณะนี้ เป็นสายพันธุ์ “บุนดีบูเกียว” (Bundibugyo) ซึ่งพบได้ยาก องค์การอนามัยโลกประเมินความเสี่ยงของการระบาดครั้งนี้ว่าอยู่ในระดับสูงมากสำหรับพื้นที่ภายในประเทศ ระดับสูงสำหรับภูมิภาค และระดับต่ำสำหรับสถานการณ์ทั่วโลก

จังหวัดอิตูรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าที่มีพรมแดนติดกับประเทศยูกันดาและซูดานใต้ และด้วยพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสจะแพร่กระจายข้ามพรมแดน ทางการยูกันดาจึงได้สั่งปิดพรมแดนที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทันทีหลังพบผู้ป่วยในประเทศและพบบุคลากรทางการแพทย์สัมผัสเชื้อไวรัส

หลายประเทศทั่วโลกประกาศยกระดับมาตรการป้องกันไวรัสอีโบลา ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนประกาศให้ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสังเกตอาการตนเอง 21 วัน รัฐบาลแคนาดาบังคับกักตัวผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาด 21 วันพร้อมระงับการพิจารณาวีซ่าชั่วคราว ด้านประเทศไทยออกประกาศบังคับใช้มาตรการกักตัว 21 วันสำหรับผู้เดินทางมาจากหรือแวะผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาทันที

ที่มา: Global Times

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

