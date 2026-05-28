รวบเจ้าหน้าที่ CIA อาวุโส ซุกทอง 303 แท่งในบ้านพัก อ้างเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องงาน

รวบเจ้าหน้าที่ เดวิด รัช CIA อาวุโส ซุกทองคำ 303 แท่งในบ้านพัก มูลค่ารวมกว่าพันล้านบาท อ้างเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องงาน
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (FBI) ได้เข้าจับกุมนายเดวิด รัช อดีตเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ ภายหลังพบทองคำแท่งนับ 303 แท่ง มูลค่ารวมกว่า 1.3 พันล้าน (40 ล้านดอลลาร์) ในบ้านพักที่รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตามเอกศาลของศาลระบุว่า นายรัช ได้ยื่นคำขอหลายครั้งต่อรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อขอรับทองแท่งโดยอ้างเหตุผลว่าเป็น “ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน” ในช่วงปีที่ผ่านมา เขาถูกตั้งข้อหาลักทรัพย์สาธารณะในคำร้องที่ยื่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ซึ่งจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่านายรัช ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสสำนักงานข่าวกรองกลางของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (CIA) จนถึงเมื่อช่วงไม่นานมานี้
นอกจากทองคำแท่งแล้ว เจ้าหน้าที่ยังพบเงินสดมูลค่า 65 ล้านบาท (2 ล้านดอลลาร์) และนาฬิกาหรูกว่า 35 เรือนอีกด้วย
นายรัช ได้ยื่นคำร้องต่อรัฐบาลสหรัฐฯ หลายครั้ง เพื่อขอรับเงินตราต่างประเทศจำนวนมากและทองคำแท่งมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2568 ถึงมีนาคม 2569 โดยอ้างว่าใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงาน ซึ่งต่อมาเขาก็ได้รับสิ่งเหล่านั้น ตามเอกสารของศาลระบุ
อย่างไรก็ตาม ระหว่างการตรวจสอบ CIA ไม่สามารถค้นพบทองคำแท่งดังกล่าว หรือเงินตราต่างประเทศจำนวนมากที่ว่านี้ได้ ตามเอกสารศาลระบุ
นอกจากนี้ รัฐบาลยังไม่พบ “บันทึกใด ๆ ที่แสดงว่า นายรัชได้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดเกี่ยวกับการใช้จ่ายหรือชะตากรรมของเงินและทองคำที่เขาได้รับไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านงาน” อีกด้วย อย่างไรก็ตามเอกศาลไม่ได้ระบุว่าเพราะเหตุใดเขาจึงเก็บทองที่บ้านของเขา
