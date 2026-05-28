แฉซ้ำ! แท็กซี่สมุยกร่าง ด่ากราดคนเรียกแอปฯ บังคับเหมาจ่าย โขกราคาแพง
ลูกเพจ Drama-addict แฉพฤติกรรมแท็กซี่เจ้าถิ่นเกาะสมุย หากเจอลูกค้าเรียกรถแอปฯ ถูกด่าแรง-ไล่ตะเพิด ซ้ำโขกราคาแพงหูฉี่ ไม่กดมิเตอร์ บังคับเหมาจ่าย ทำนักท่องเที่ยวเดือดร้อน
จากกรณีกลุ่มแท็กซี่ป้ายดำนับ 10 คนขับรถปิดล้อมรถของอดีตทหารวัย 31 ปีออกมาขับแท็กซี่จิตอาสาคอยขับรถรับส่งผู้ป่วย ผู้พิการ และกลุ่มด้อยโอกาสในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ถูกทำร้ายร่างกาย และหนึ่งในนั้นชักปืนยิงหน้าอกอดีตทหาร 5 นัดจนเสียชีวิต ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้รับร้องเรียนจากลูกเพจที่เพิ่งย้ายไปอยู่เกาะสมุย ฝากเรื่องถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด่วน เนื่องจากส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวอย่างหนัก
รถจากแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ จะไม่สามารถจอดรับลูกค้าตามท่าเรือ สนามบิน หรือโรงแรมได้ เพราะมีคิวรถเจ้าถิ่นคุมพื้นที่อยู่ นักท่องเที่ยวต้องเดินลากกระเป๋าไกลเกือบ 1 กิโลเมตรถึงจะได้ขึ้น หากรถแอปฯ เข้ามาจอดจะโดนเจ้าถิ่นจ้องมอง ด่าทอ และไล่ตะเพิดทันที
อีกทั้งค่ารถบนเกาะสมุยมีราคาแพงมาก ระยะทางจากสนามบินมาท่าเรือไม่ถึง 10 กิโลเมตร เรียกเก็บสูงถึง 400 บาท กลุ่มแท็กซี่ท้องถิ่นทำงานกันเป็นทีม ลูกเพจเล่าประสบการณ์ตรงว่าเคยโดนบังคับให้เหมาจ่ายเพราะไม่คุ้นเคยเส้นทาง ประกอบกับมีนัดประชุมและกลัวขึ้นเรือไปเกาะพะงันไม่ทันจึงต้องยอมจ่ายเงิน
นอกจากนี้ยังเคยเห็นนักท่องเที่ยวอุ้มลูกเล็ก 2 คนและลากกระเป๋าเดินทางหนักเดินตากแดดเพื่อรอเรียกรถจากแอปฯ ซึ่งแท็กซี่ท้องถิ่นไม่มีระบบมิเตอร์และใช้ระบบเหมาจ่ายตลอดเวลา หากนักท่องเที่ยวไปรอรถหน้าคิว แท็กซี่เจ้าถิ่นก็จะด่าทอและไล่รถแอปฯ ออกไป ลูกเพจย้ำว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ทำให้เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างมาก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พี่ชายแท็กซี่จิตอาสา จี้เอาผิด หลังน้องถูกยิงดับ สูญเสียคนดี รับใช้ผู้คนจนวันสุดท้าย
- จับแล้ว! 1 ในแก๊งยิงแท็กซี่จิตอาสาดับบนเกาะสมุย ตร.เร่งไล่ล่าคนร้ายที่เหลือไม่หยุด
- สลด! แท็กซี่จิตอาสาขับรถฟรีพาผู้พิการ ถูกแก๊งป้ายดำ 10 คนรุมกระทืบ ยิงดับบนเกาะสมุย ตร.อ้างกล้องวงจรปิดเสียทุกตัว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: