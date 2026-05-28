นุ๊ก ธนดล นักแสดงหนุ่ม ผิดคิวบู๊เวทีมวย จมูกแตกเลือดอาบกลางกอง

นุ๊ก ธนดล นักแสดงหนุ่ม เกิดอุบัติเหตุผิดคิวฉากขึ้นชกบนเวทีมวย จมูกแตกเลือดอาบหน้า แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจชื่นชมสปิริตเกินร้อย!
ทำเอาแฟนคลับอดเป็นห่วงไม่ได้ ล่าสุดนักแสดงหนุ่ม “นุ๊ก ธนดล” เกิดอุบัติเหตุระหว่างถ่ายทำฉากสำคัญบนเวทีมวย เกิดความผิดพลาดคิวบู๊จนจมูกแตก เลือดไหลเป็นทางยาวเต็มใบหน้า แต่เจ้าตัวยังโชว์สปิริตนักแสดงเต็มร้อย
นุ๊ก ธนดล โพสต์ภาพภาพบาดแผลบริเวณจมูกลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมเขียนข้อความเล่าเบื้องหลังการถ่ายทำว่า “รู้ไหม ฉากวันนี้บนเวทีมวย ที่เห็นไอ้กล้าพลิ้ว ๆ ที่ทุกคนนั่งดูแล้วชอบ อยากจะบอกว่า ผมแลกมาด้วยเลือด…ผิดคิว จมูกแตกกกก!!”
ทันทีที่โพสต์เผยแพร่ออกไป แฟน ๆ ไม่รอช้าต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและชื่นชมความทุ่มเทอย่างล้นหลาม อาทิ
“โอ้ยยยย ใจสู้ต้องให้ธนดล”
“เก่งมากครับ แต่ฉากแบบนี้พอก่อนสงสารจมูก”
“สุดยอดมากท่าสวยมากสีหน้าแววตาเหมือนเวทีจริงเลย”
“ไม่มีความสำเร็จใดได้มาง่าย ๆ เก่งมาก”
