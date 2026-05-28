นักอ่านใจหาย! ร้านการ์ตูนดัง ใจกลางสยาม ประกาศปิดหน้าร้านสิ้นเดือนพ.ค.นี้

นักอ่านใจหาย! ร้านการ์ตูนดังใจกลางสยาม ประกาศปิดหน้าร้าน สิ้นเดือนพฤษภาคม 2569 นี้ ปิดตำนาน 20 ปีคู่คอมังงะ
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 หน้าเพจเฟซบุ๊ก การ์ตูนลิโด ร้านการ์ตูนดัง ใจกลางสยาม ประกาศข่าวร้ายให้คอการ์ตูนมังงะได้ทราบโดยทั่วกันว่า เตรียมปิดหน้าร้านภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2569 นี้ หลังเปิดขายมากว่า 20 ปี โดยข้อความระบุว่า
“ร้านการ์ตูนลิโดจะปิดหน้าร้านในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 แต่ยังคงขายทางออนไลน์ผ่านช่องทางดังนี้
เพจการ์ตูนลิโด(การ์ตูนลด10-15% ส่งฟรี) https://www.facebook.com/share/1DoiePPZ2b/?mibextid=wwXIfr
ทางl i n e (ลด 10-15% ส่งฟรี)add LINE จากเบอร์โทร 096-969-7495
ช่องทาง instagram cartoonlido (ลด 10 -15%ส่งฟรี) https://www.instagram.com/cartoonlido?igsh=MTlraWl1bHJudGRs
ช่องทาง shopee การ์ตูนลิโด
ร้านที่ 1 : https://th.shp.ee/wwr8rcol?smtt=0.0.9
ร้านที่ 2 : ฝากติดตามจ้า**NUENG_CARTOON** https://shopee.co.th/nueng_cartoon
ช่องทางtiktok https://www.tiktok.com/@cartoon.lido?_r=1&_t=ZS-96gXStIEXY5
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทางร้านการ์ตูนลิโด้มาโดยตลอด ตั้งแต่สมัยที่ลูกค้าเรียกผมว่าน้อง แล้วเริ่มเปลี่ยนมาเป็นพี่ จนถึงปัจจุบันลุง
ระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมาผมมีความสุขและสนุกกับการขายการ์ตูนมาโดยตลอดเพราะว่าได้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนนความคิดเห็นต่าง ๆ กับลูกค้าถึงแม้จะย้ายร้านหลายรอบแต่ก็ได้กำลังใจจากลูกค้ามาโดยตลอด เป็นความรู้สึกที่ดีทำให้ผมรักที่จะขายการ์ตูน ขอบคุณมากครับ”
หลังจากที่ทางเพจประกาศข่าวการปิดหน้าร้านที่เปิดมากว่า 20 ปี ก็มีเหล่านักอ่านทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ที่เคยเป็นลูกค้าของร้านการ์ตูนแห่งนี้เข้ามาคอมเมนต์เล่าถึงความประทับใจที่เคยผ่านมา ทุกคนต่างก็เสียดายที่ต้องปิดตำนานมังงะใจกลางสยามไปแล้ว
อ้างอิงจาก : FB การ์ตูนลิโด
