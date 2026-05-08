“หนุ่ม คงกระพัน” ประกาศ ลบคลิป อ.แก้กรรม ลั่น มังกรผมยังอยู่ดี

“หนุ่ม คงกระพัน” ประกาศ ลบคลิป อ.แก้กรรม ออกจากช่องยูทูป เจ้าตัวเผย มังกรผมยังอยู่ดี ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง
จากกรณีที่กำลังเป็นกระแสสังคมในขณะนี้ หลังนักธุรกิจหนุ่มถูกอาจารย์ชื่อดังจากภาคเหนือรายหนึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ด้วยการล่วงละเมิดทางเพศโดยอ้างว่าเป็นการรักษาอาการปวดหัวรุนแรง พร้อมปรากฏผู้เสียหายอีกหลายรายที่อ้างถูกอาจารย์รายดังกล่าวล่วงละเมิดเช่นกัน
หนุ่ม คงกระพัน แสงสุริยะ ซึ่งเคยโพสต์คลิปวิดีโอเผยเรื่องราวชีวิตของ “เมฆ วินัย ไกรบุตร” ที่ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพอง ผ่านรายการในช่องยูทูป เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 โดย หนุ่ม คงกระพัน ได้พาภรรยาของ เมฆ วินัย ไปพบกับอาจารย์ดังกล่าวเพื่อให้ช่วยเหลือเรื่องการแก้กรรม
ล่าสุด หนุ่ม คงกระพัน โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่า “ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วง มังกรผมยังอยู่ดีครับ..” นอกจากนี้ยังระบุว่า “จากพาดหัวข่าวของหลายสำนัก..กลัวคนเข้าใจผมผิดครับ..เลยขออธิบายว่าผมปลอดภัยดี.. ปล.ขอบคุณที่ให้เกียรติกันใช้คำว่ามังกร..เพราะปกติสื่อทั่วไปจะใช้คำว่านกเขา หรือหนอนน้อย…”
ต่อมา หนุ่ม คงกระพัน ได้โพสต์อัปเดตว่า “ช่องหนุ่มคงกระพัน OFFICIAL ขอลบคลิป อ.แก้กรรม ออกครับ…” และระบุเพิ่มเติมว่า “จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ของ อ.แก้กรรมท่านหนึ่ง ผมขอนำคลิปที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ท่านนี้ ออกจากช่องหนุ่มคงกระพัน OFFICIAL ก่อนครับ จนกว่าจะมีผลการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงทางกฎหมาย และผมขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยครับ ..”
