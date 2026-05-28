การเงินเศรษฐกิจ

บขส. เข้าร่วม “ไทยช่วยไทย พลัส” ซื้อได้ทุกเส้นทาง ทั่วประเทศ เช็กรายละเอียดที่นี่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 15:49 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 15:49 น.
54
บขส. เข้าร่วม "ไทยช่วยไทย พลัส" ลดภาระค่าตั๋ว ใช้ได้ทุกเส้นทาง ทั่วประเทศ

ข่าวดี! บขส. เข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” ลดภาระค่าตั๋ว ใช้ได้ทุกเส้นทาง ทั่วประเทศ เช็กรายละเอียดเพิ่มเติม

28 พ.ค. 2569 นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (BKS) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 60% ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเอง 40% ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ และกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ

โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส” ชำระค่าตั๋วโดยสารรถ BKS มีเงื่อนไขดังนี้

1. สามารถใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซื้อตั๋วรถโดยสาร BKS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2569 ระยะเวลา 4 เดือน ช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น. ณ ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของสถานีเดินรถ BKS จำนวน 139 แห่งทั่วประเทศ

2. ซื้อตั๋วรถโดยสาร BKS ภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิจากรัฐ 200 บาทต่อวัน กรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสด หรือใช้วงเงินในแอปฯ เป๋าตัง จ่ายก็ได้

3. ซื้อตั๋วรถโดยสารได้ทุกมาตรฐาน ทุกเส้นทาง

4. ใช้ร่วมกับสิทธิส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ 5 – 10% ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

5. เมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณี

6. กรณีผู้ใช้สิทธิซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเอง ต้องแจ้งชื่อผู้เดินทาง พร้อมเลขที่บัตรประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตั๋วรถโดยสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจองตั๋ว BKS ได้ที่เว็บไซต์ BKS https://tcl99web.transport.co.th, Application : BKS E – ticket, Facebook Page : บขส. (www.facebook.com/BorKorSor99), Line : BKS (Id : @BKS99) และช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร BKS ทั่วประเทศ หรือ โทร. 0 – 2936 – 3660

โปสเตอร์ บขส. เข้าร่วม ไทยช่วยไทยพลัส
FB/ บขส.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ วัดพระยาสุเรนทร์ ข่าวดารา

ไวรัล! ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ โซเชียลอนุโมทนาบุญ

16 วินาที ที่แล้ว
ทักษิณ สวมกำไล EM น่าตาแจ่มใส รายงานตัวคุมประพฤติครั้งแรกหลังพักโทษ ข่าว

ทักษิณ หน้าตาแจ่มใส รายงานตัวคุมประพฤติครั้งแรกหลังพักโทษ

37 นาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ แท็กซี่จิตอาสา มาเฟียแท็กซี่สมุยยิงดับ ทหารกล้า ชอบช่วยเหลือคน ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ แท็กซี่จิตอาสา มาเฟียแท็กซี่สมุยยิงดับ ทหารกล้า ชอบช่วยเหลือคน

41 นาที ที่แล้ว
บขส. เข้าร่วม &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ลดภาระค่าตั๋ว ใช้ได้ทุกเส้นทาง ทั่วประเทศ เศรษฐกิจ

บขส. เข้าร่วม “ไทยช่วยไทย พลัส” ซื้อได้ทุกเส้นทาง ทั่วประเทศ เช็กรายละเอียดที่นี่

42 นาที ที่แล้ว
ชมพู่ ก่อนบ่าย เปิดใจเล่ามรสุมชีวิตหวิดคิดสั้นเพราะรัก บันเทิง

ชมพู่ ก่อนบ่าย พูดสาเหตุ ยอมให้สามีซื้อกินในอนาคต ย้อนอดีตช้ำ หวิดคิดสั้นเพราะรัก

45 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

จับตาโค้งสุดท้าย! แม่น้ำหนึ่ง แจกเลขหางประทัด งวดหวยออกวันจันทร์ 1/6/69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รวิศ หาญอุตสาหะ ลุยเอาผิดเพจปลอม ช่องยูทูบ ใช้ AI เลียนเสียงหลอกขายของ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยอดผู้สงสัยติด &quot;อีโบลา&quot; ในคองโกเกิน 1,000 ราย ยูกันดา สั่งปิดพรมแดนสกัดเชื้อ ข่าวต่างประเทศ

ยอดผู้สงสัยติด “อีโบลา” ในคองโกเกิน 1,000 ราย ยูกันดา สั่งปิดพรมแดนสกัดเชื้อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รัฐบาลบังกลาเทศ เข้าช่วย “โดนัลด์ ทรัมป์” ควายเผือกรอดจากการถูกเชือด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แฉซ้ำ! แท็กซี่สมุยกร่าง ด่ากราดคนเรียกแอปฯ บังคับเหมาจ่าย โขกราคาแพง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ช. แจงแล้ว! ข้าราชการเมาชนไรเดอร์ดับ คือ &quot;ผอ.สำนักสืบสวนฯ&quot; ไม่ใช่ รองโฆษก ป.ป.ช. ข่าว

ป.ป.ช. แจงแล้ว! ข้าราชการเมาชนไรเดอร์ดับ คือ “ผอ.สำนักสืบสวนฯ” ไม่ใช่ รองโฆษก ป.ป.ช.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โยเกิร์ตเจ้าดัง ประกาศปิดสาขาสิ้นเดือนพ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการได้เพียง 3 เดือน เศรษฐกิจ

ร้านไอศกรีมโยเกิร์ต สายเฮลตี้เจ้าดัง แจ้งปิดสาขา 31 พ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการได้เพียง 3 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สนธิญา” ร้องสอบ “ไอซ์ รักชนก” ผิด ม.112 วิจารณ์ละครสอดสร้อยมาลา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นุ๊ก ธนดล ผิดคิวฉากบู๊เวทีมวย จมูกแตก บันเทิง

นุ๊ก ธนดล นักแสดงหนุ่ม ผิดคิวบู๊เวทีมวย จมูกแตกเลือดอาบกลางกอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สธ. ยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้ออิโบลา มองยังไม่ถึงกับต้องแบน นทท. ชาติเสี่ยง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง แฉแร็ปเปอร์ ปล่อยเพลงล้อเลียนเพศ ใช้มหาลัยถ่าย MV ล่าสุดเจ้าตัวขอโทษแล้ว ข่าว

เพจดัง แฉแร็ปเปอร์ ปล่อยเพลงล้อเลียนเพศ ใช้มหาลัยถ่าย MV ล่าสุดเจ้าตัวขอโทษแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านการ์ตูนดังใจกลางสยาม ประกาศปิดหน้าร้าน สิ้นเดือนพ.ค.นี้ ข่าว

นักอ่านใจหาย! ร้านการ์ตูนดัง ใจกลางสยาม ประกาศปิดหน้าร้านสิ้นเดือนพ.ค.นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานทูตเกาหลีใต้ตั้ง มิลลิ เป็นผู้ช่วยทูตสาธารณะกิตติมศักดิ์ ข่าวดารา

สถานทูตเกาหลีใต้ แต่งตั้ง ‘มิลลิ’ นั่งแท่นผู้สนับสนุนกิตติมศักดิ์ด้านการทูตฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเผย รองโฆษก ป.ป.ช. เมาขับชนไรเดอร์เสียชีวิต พยายามซิ่งหนีแต่รถพัง ข่าว

เพจดังเผย รองโฆษก ป.ป.ช. เมาขับชนไรเดอร์เสียชีวิต พยายามซิ่งหนีแต่รถพัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แสวง” ลงพื้นตรวจสอบวันแรกรับสมัครนายกพัทยาวันแรก ทุกอย่างเรียบร้อยไร้ปัญหา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธนาธร-ยุบก้าวไกล ข่าวการเมือง

เปิดสาเหตุ ศาลยกฟ้อง ธนาธร คดี ม.112 ปมไลฟ์สดวิจารณ์วัคซีนโควิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กู้ภัยไทย เตรียมยืมถึงออกซิเจนให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยเหลือคนงานลาวติดในถ้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพประทับใจ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสวยพระกระยาหารค่ำ กับ 3 ท่านผู้หญิง ข่าวในพระราชสำนัก

ภาพประทับใจ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสวยพระกระยาหารค่ำ กับ 3 ท่านผู้หญิง ผู้ถวายงานรับใช้ราชสำนักไทยมาทั้งชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

สรุปเลขเด็ด ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. รับงวด 1 มิ.ย. 69 ถอดรหัสจิตวิทยาการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลกัมพูชา สั่งคุกตลอดชีวิต 6 ชาวจีน ฆ่าทรมานนักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อสแกมเมอร์ ข่าวต่างประเทศ

ศาลกัมพูชา สั่งคุกตลอดชีวิต 6 ชาวจีน ฆ่าทรมานนักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อสแกมเมอร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 15:49 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 15:49 น.
54
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ วัดพระยาสุเรนทร์

ไวรัล! ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ โซเชียลอนุโมทนาบุญ

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
ทักษิณ สวมกำไล EM น่าตาแจ่มใส รายงานตัวคุมประพฤติครั้งแรกหลังพักโทษ

ทักษิณ หน้าตาแจ่มใส รายงานตัวคุมประพฤติครั้งแรกหลังพักโทษ

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
เปิดประวัติ แท็กซี่จิตอาสา มาเฟียแท็กซี่สมุยยิงดับ ทหารกล้า ชอบช่วยเหลือคน

เปิดประวัติ แท็กซี่จิตอาสา มาเฟียแท็กซี่สมุยยิงดับ ทหารกล้า ชอบช่วยเหลือคน

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
ชมพู่ ก่อนบ่าย เปิดใจเล่ามรสุมชีวิตหวิดคิดสั้นเพราะรัก

ชมพู่ ก่อนบ่าย พูดสาเหตุ ยอมให้สามีซื้อกินในอนาคต ย้อนอดีตช้ำ หวิดคิดสั้นเพราะรัก

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
Back to top button