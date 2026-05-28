ข่าว

สิ้น หมอณพล ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก เสียชีวิตกะทันหัน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 11:49 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 11:51 น.
52

สิ้น หมอณพล ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก เสียชีวิตกะทันหัน นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการแพทย์

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ 28 พฤษภาคม 2569 มีการรายงานข่าวเศร้าของวงการแพทย์ โดยเฟซบุ๊ก โต๊ะป้าศรี CH Table แจ้งว่า นพ.ณพล สินธุวนิช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออโธปิดิกส์ หรือ ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกชื่อดัง เสียชีวิตกะทัน

“ขอร่วมแจ้งข่าวเศร้า นพ.ณพล สินธุวนิช OSK117 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออโธปิดิกส์ ถึงแก่กรรมบำเพ็ญกุศล ณ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ

ชีวิตอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะ ตกใจที่ทราบข่าวการจากไปของคุณหมอณพล คุณแม่แอดมินได้ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า 2 ข้างกับ ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช คุณแม่ได้ชีวิตใหม่ เดินได้ดีมาก ไม่ปวดเข่าอีกเลย หลังจากทรมานกับการปวดเข่ามาเป็น 10 ปี คุณหมอณพล (ร่วมในทีมผ่าตัด) เป็นคนพาคุณแม่หัดเดินในวันแรกหลังจากผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า คุณหมอเก่งมาก ใจดีและยังมีอนาคตอีกไกล คุณหมอมาเยี่ยมดูแลคุณแม่ตลอดการพักฟื้นในโรงพยาบาล ใส่ใจคนไข้มาก การจากไปของคุณหมอในครั้งนี้ นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ไม่เพียงต่อครอบครัว แต่ต่อคนไข้และทุกชีวิตที่คุณหมอเคยดูแล

ขอร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวคุณหมอและขอร่วมส่งดวงวิญญาณคุณหมอณพล สินธุวนิชสู่ภพภูมิที่ดี แม้ร่างกายจะจากไป แต่คุณความดีจะยังคงส่องแสงอยู่เสมอ ขอให้ดวงวิญญาณของคุณหมอณพล สินธุวนิชไปสู่สุคติในภพภูมิที่สงบงดงามค่ะ”

สิ้น หมอณพล ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก เสียชีวิตกะทันหัน-2

สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศพ และฌาปนกิจ นพ.ณพล สินธุวนิช หรือ หมอณพล จัดขึ้น ณ วัดสุทธิวราราม ศาลา 9

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2569

  • 16.00 – 17.00 น. พิธีรดน้ำศพ
  • 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2569

  • 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2569

  • 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม 2569

  • 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ (รอบที่ 1)
  • 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ (รอบที่ 2)

วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2569

  • 14.00 น. พิธีฌาปนกิจ

สิ้น หมอณพล ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก เสียชีวิตกะทันหัน-1

อ้างอิงจาก : FB โต๊ะป้าศรี CH Table

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด

สรุปเลขเด็ด ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. รับงวด 1 มิ.ย. 69 ถอดรหัสจิตวิทยาการเมือง

20 วินาที ที่แล้ว
ศาลกัมพูชา สั่งคุกตลอดชีวิต 6 ชาวจีน ฆ่าทรมานนักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อสแกมเมอร์ ข่าวต่างประเทศ

ศาลกัมพูชา สั่งคุกตลอดชีวิต 6 ชาวจีน ฆ่าทรมานนักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อสแกมเมอร์

10 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สิ้น หมอณพล ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก เสียชีวิตกะทันหัน

21 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รองโฆษก ป.ป.ช. ใช้ตำแหน่งยื่นประกัน เมาแล้วขับชนไรเดอร์แขนขาด-เสียชีวิต

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ดร.มัลลิกา มั่นใจ 100% สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่า พร้อมนำนโยบาย 12 มาทำงานทันที

37 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปดรามา น้องฟ้าใส ย้ายจาก SPD ไปให้ นุ้งตี้ ดาวติ๊กต็อกดูแล ชาวเน็ตเตือนออกมาด่วน!

37 นาที ที่แล้ว
โซเชียลถกสนั่น! ชายอินเดีย เดินผ่านสาวไทย เหม็นจนแทบอ้วก เหยียดหรือกลิ่นแรง? ข่าว

โซเชียลถกสนั่น! ชายอินเดีย เดินผ่านสาวไทย เหม็นจนแทบอ้วก เหยียดหรือกลิ่นแรง?

40 นาที ที่แล้ว
พี่ชายอดีตทหารแท็กซี่จิตอาสาเกาะสมุย ร้องขอความเป็นธรรมน้องถูกยิงดับ ข่าว

พี่ชายแท็กซี่จิตอาสา จี้เอาผิด หลังน้องถูกยิงดับ สูญเสียคนดี รับใช้ผู้คนจนวันสุดท้าย

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนาธร” เปิดใจหลังศาลยกฟ้องคดี ม.112 เดินหน้าวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อประชาชนต่อ

49 นาที ที่แล้ว
วีระ เปิดปาก เหตุถอนฟ้อง 2 ป.ป.ช. ปิดข้อมูลนาฬิกาหรู บิ๊กป้อม แต่ศาลไม่อนุญาต ข่าวการเมือง

วีระ เปิดปาก เหตุถอนฟ้อง 2 ป.ป.ช. ปิดข้อมูลนาฬิกาหรู บิ๊กป้อม แต่ศาลไม่อนุญาต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ดร.โจ พอใจจับได้เบอร์ 10 เลือกตั้งผู้ว่า อ้อนประชาชน เติมกรุงเทพให้เต็ม 10 กับผม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ จรงค์ เกราะเหมาะ ผอ.สำนักสืบสวน ป.ป.ช. ส่องเส้นทางราชการคนสำคัญ ข่าว

เปิดประวัติ จรงค์ เกราะเหมาะ ผอ.สำนักสืบสวน ป.ป.ช. ส่องเส้นทางราชการ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โก๊ะตี๋ อารามบอย เผยอดีตภรรยายังอยู่บ้าน ยอมควัก 3 ล้านเคลียร์ปัญหา ข่าวดารา

โก๊ะตี๋ พูดระบาย อดีตภรรยายังอยู่ในบ้าน จ่ายให้ 3 ล้าน เครียดหนัก พึ่งยานอนหลับ 12 เม็ด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดนโยบาย ผู้สมัครผู้ว่ากทม. 2569 ทุกหมายเลข สู้ชัชชาติ ลุ้นสมัย 2 ข่าวการเมือง

เปิดนโยบาย ผู้สมัครผู้ว่ากทม. 2569 ทุกหมายเลข สู้ชัชชาติ ลุ้นสมัย 2

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทีมชัชชาติ” โพสต์ “กรุงเทพต้อง 9 กระโดด” หลังจับได้เบอร์ 9 ลุยเลือกตั้งผู้ว่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด ชัชชาติ ชิงเก้าอี้ ผู้ว่าฯ กทม. 2569 สมัย 2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สิตางศุ์&quot; ฉะเดือด &quot;ลีน่าจัง&quot; ใส่ร้าย &quot;ทราย สมุทร&quot; ไม่ดูกำพืด ไม่มีสิทธิ์วิจารณ์ชีวิตคนอื่น บันเทิง

“สิตางศุ์” ฉะเดือด “ลีน่าจัง” ใส่ร้าย “ทราย สมุทร” ไม่ดูกำพืด ไม่มีสิทธิ์วิจารณ์ชีวิตคนอื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลยกฟ้อง “ธนาธร” คดี ม.112 วิจารณ์วัคซีนโควิด ชี้เป็นการพาดพิง “ประยุทธ์”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบพระโชว์รูปขัดอาวุธปืน โพสต์คำคม “ธรรมไม่ใช่ทางออก กระสุนปืนคือคำตอบ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ครอบครัวไรเดอร์ผู้ตาย ขอเอาผิด รองโฆษก ป.ป.ช. ถึงที่สุด ไม่สนหลังอ้างว่ายศใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนฟรี 3 มิถุนายน 2569 ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง ข่าว

ทางด่วนฟรี 3 มิถุนายน 2569 ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กยศ. เตือนผู้กู้ 2 แสนราย จ่ายงวดแรก 5 ก.ค. 69 ชี้ช่องปิดบัญชีลดต้น 3% เศรษฐกิจ

กยศ.เตือนผู้กู้ 2 แสนรายจ่ายงวดแรก 5 ก.ค.นี้ ปิดบัญชีรับส่วนลดเงินต้น 3%

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอบ ก.พ. 2569 รอบ Paper &amp; Pencil ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ภายใน 28 พ.ค. นี้ ข่าว

สอบ ก.พ. 2569 รอบ Paper & Pencil ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ภายใน 28 พ.ค. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ ตบเท้าชิงผู้ว่าฯ กทม. สมัย 2 ขอโอกาส รับใช้คนกรุงเทพฯ ลั่นจะไม่ทำให้ผิดหวัง ข่าวการเมือง

ชัชชาติ ตบเท้าชิงผู้ว่าฯ กทม. สมัย 2 ขอโอกาส รับใช้คนกรุงเทพฯ ลั่นจะไม่ทำให้ผิดหวัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ ได้เบอร์ 9 ลงสมัครผู้ว่า กทม. สมัยที่ 2 ชูนโยบาย 250 เรื่อง ข่าวการเมือง

เปิดเลข ชัชชาติ คว้าเบอร์ 9 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 28 มิ.ย. กาง Action Plan 250 เรื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 11:49 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 11:51 น.
52
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุปเลขเด็ด ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. รับงวด 1 มิ.ย. 69 ถอดรหัสจิตวิทยาการเมือง

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
ศาลกัมพูชา สั่งคุกตลอดชีวิต 6 ชาวจีน ฆ่าทรมานนักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อสแกมเมอร์

ศาลกัมพูชา สั่งคุกตลอดชีวิต 6 ชาวจีน ฆ่าทรมานนักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อสแกมเมอร์

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569

ดร.มัลลิกา มั่นใจ 100% สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่า พร้อมนำนโยบาย 12 มาทำงานทันที

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569

สรุปดรามา น้องฟ้าใส ย้ายจาก SPD ไปให้ นุ้งตี้ ดาวติ๊กต็อกดูแล ชาวเน็ตเตือนออกมาด่วน!

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
Back to top button