สิ้น หมอณพล ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก เสียชีวิตกะทันหัน
สิ้น หมอณพล ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก เสียชีวิตกะทันหัน นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการแพทย์
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ 28 พฤษภาคม 2569 มีการรายงานข่าวเศร้าของวงการแพทย์ โดยเฟซบุ๊ก โต๊ะป้าศรี CH Table แจ้งว่า นพ.ณพล สินธุวนิช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออโธปิดิกส์ หรือ ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกชื่อดัง เสียชีวิตกะทัน
“ขอร่วมแจ้งข่าวเศร้า นพ.ณพล สินธุวนิช OSK117 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออโธปิดิกส์ ถึงแก่กรรมบำเพ็ญกุศล ณ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ
ชีวิตอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะ ตกใจที่ทราบข่าวการจากไปของคุณหมอณพล คุณแม่แอดมินได้ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า 2 ข้างกับ ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช คุณแม่ได้ชีวิตใหม่ เดินได้ดีมาก ไม่ปวดเข่าอีกเลย หลังจากทรมานกับการปวดเข่ามาเป็น 10 ปี คุณหมอณพล (ร่วมในทีมผ่าตัด) เป็นคนพาคุณแม่หัดเดินในวันแรกหลังจากผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า คุณหมอเก่งมาก ใจดีและยังมีอนาคตอีกไกล คุณหมอมาเยี่ยมดูแลคุณแม่ตลอดการพักฟื้นในโรงพยาบาล ใส่ใจคนไข้มาก การจากไปของคุณหมอในครั้งนี้ นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ไม่เพียงต่อครอบครัว แต่ต่อคนไข้และทุกชีวิตที่คุณหมอเคยดูแล
ขอร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวคุณหมอและขอร่วมส่งดวงวิญญาณคุณหมอณพล สินธุวนิชสู่ภพภูมิที่ดี แม้ร่างกายจะจากไป แต่คุณความดีจะยังคงส่องแสงอยู่เสมอ ขอให้ดวงวิญญาณของคุณหมอณพล สินธุวนิชไปสู่สุคติในภพภูมิที่สงบงดงามค่ะ”
สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศพ และฌาปนกิจ นพ.ณพล สินธุวนิช หรือ หมอณพล จัดขึ้น ณ วัดสุทธิวราราม ศาลา 9
วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2569
- 16.00 – 17.00 น. พิธีรดน้ำศพ
- 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ
วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2569
- 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ
วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2569
- 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ
วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม 2569
- 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ (รอบที่ 1)
- 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ (รอบที่ 2)
วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2569
- 14.00 น. พิธีฌาปนกิจ
อ้างอิงจาก : FB โต๊ะป้าศรี CH Table
ติดตาม The Thaiger บน Google News: