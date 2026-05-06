เตือนภัย ลูกไซบีเรียนฮัสกีข่วน หนุ่มอุบล ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าดับ

Aindravudh เผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 13:36 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 13:38 น.
แพทย์เตือนภัยชายวัย 47 ปี เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า หลังลูกไซบีเรียนฮัสกีข่วน ปศุสัตว์อุบลราชธานีเร่งลงพื้นที่ฉีดวัคซีนสุนัขแมวรัศมี 5 กิโลเมตรกว่า 600 ตัวเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาด

พันตำรวจโทนายแพทย์วรพล เจริญพร แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกข้อ เวชศาสตร์ป้องกัน โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก สุขภาพดีไปกับหมอวรพล เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 แจ้งเตือนประชาชนเรื่องสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดอุบลราชธานี

คุณหมอให้ข้อมูลหลังพูดคุยกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ถึงกรณีชายอายุ 47 ปีเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ผู้เสียชีวิตมีสุขภาพแข็งแรงเข้าไปเล่นกับลูกสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี ลูกสุนัขเพียงแค่ข่วนตามร่างกาย ผู้เสียชีวิตมีอาการผิดปกติในเวลาต่อมาจนทราบผลว่าติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจนเสียชีวิตในที่สุด

สัตว์ที่นำโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คนไม่ได้มีแค่สุนัขจรจัด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดสามารถเป็นพาหะนำโรคได้ เช่น สุนัข แมว วัว ควาย กระรอก กระแต กระต่าย ค้างคาว หนู โรคนี้ป้องกันได้แต่หากผู้ป่วยติดเชื้อจนแสดงอาการจะมีโอกาสเสียชีวิตร้อยเปอร์เซ็นต์ ผู้สัมผัสความเสี่ยงต้องรีบเดินทางไปโรงพยาบาลทันทีเพื่อรับการรักษา ความเสี่ยงรวมถึงการโดนสัตว์ข่วนกัดจนมีแผลเลือดออก การที่น้ำลายสัตว์กระเด็นเข้าเยื่อบุตา จมูก ปาก ตลอดจนบาดแผลเปิดตามร่างกาย

สุพจน์ รสจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี สั่งการให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์พร้อมสัตวแพทย์ลงพื้นที่ควบคุมโรค เจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เกิดเหตุคือบ้านนาจ่าย ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล เจ้าหน้าที่ยังขยายผลฉีดวัคซีนในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรคครอบคลุมอีก 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านอารีย์พัฒนา บ้านหัวดอน บ้านโนนสวาง บ้านปอขี้ตุ่น ผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข 511 ตัว แมว 101 ตัว รวมสัตว์ทั้งหมด 612 ตัว

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ขอให้ชาวบ้านสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน หากประชาชนพบสัตว์มีอาการป่วยเข้าข่ายโรคพิษสุนัขบ้าให้รีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอหรือผู้นำชุมชนทราบทันที

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

