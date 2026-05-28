รวิศ หาญอุตสาหะ ลุยเอาผิดเพจปลอม ช่องยูทูบ ใช้ AI เลียนเสียงหลอกขายของ
รวิศ หาญอุตสาหะ แจ้งความลุยเอาผิดเพจปลอม ช่องยูทูบ ใช้ AI เลียนเสียงหลอกขายของ
รวิศ หาญอุตสาหะ ผู้ก่อตั้งเพจ Mission To The Moon ออกประกาศเตือนภัยผู้ติดตาม ทีมงานพบเพจเฟซบุ๊กกับช่องยูทูบหลายแห่งนำเทคโนโลยี AI มาดัดแปลงเสียง ภาพ รวมทั้งเนื้อหาไปใช้โฆษณาขายสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ทีมงานตัดสินใจรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำผิด
รวิศไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือช่องทางการขายตามที่ปรากฏในโฆษณา เจ้าตัวไม่เคยอนุญาตให้นำเสียงหรือเนื้อหาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า ทีมงานเปิดเผยรายชื่อช่องทางละเมิดลิขสิทธิ์เบื้องต้น ประกอบด้วยเพจเฟซบุ๊ก Biz Book – หนังสือดีในทุกวัน, Biz Book – Knowledge 360, โลกของหนังสือเด็ก – Happy Book
กลุ่มมิจฉาชีพยังใช้ช่องยูทูบแอบอ้างหลอกลวงประชาชน ประกอบด้วยช่อง Thai New Podcast, สุขภาพผู้สูงอายุ, ดร.ปรเมศวร์, เงื่อนงำคดี, อัปเดตความมั่นคงชายแดน, 60+ ยังแจ๋ว, นายแพทย์ ฐิติวัฒน์ รุ่งสกุล ทีมงานขอความร่วมมือผู้ติดตามตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจโอนเงินสั่งซื้อสินค้า หากพบเนื้อหาหลอกลวงให้ช่วยกดรายงานแพลตฟอร์มเพื่อป้องกันความเสียหาย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: