ข่าวต่างประเทศ

ไวรัล! สาวคอสเพลย์มะกัน ขายน้ำผลไม้แช่เท้า ขายหมดในไม่ถึงชั่วโมง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 07:56 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 07:56 น.
74
ขอบคุณภาพจาก : @chopstickschan

เอมิ สาวคอสเพลย์มะกัน ขายน้ำผลไม้แช่เท้า ภายในงานการ์ตูนรัฐแคลิฟอร์เนีย ราคาตั้งแต่ 300 จนไปถึง 900 ขายหมดในไม่ถึงชั่วโมง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานถึงกระแสไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่มีคอสเพลย์เยอร์ชื่อ เอมิ หรือ Chopsticks Chan ได้ขายน้ำผลไม้แช่เท้าของเธอ ภายในงานอนิเม “ปาร์คคอน” ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดย “น้ำผลไม้” ดังกล่าวนั้นขายในหลายราคาโดยถูกสุดอยู่ที่แก้วละ 300 บาท (10 ดอลลาร์) และแพงสุดอยู่ที่ 970 บาท (30 ดอลลาร์) โดยในแต่ละราคาจะได้ปริมาณน้ำในแก้วที่ต่างกันไป ทั้งนี้จากภาพที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์พบว่าลูกค้าบางรายเลือกจะดื่มจากเท้าของเธอ

เบื้องต้นมีรายงานว่าเครื่องดื่มดังกล่าวขายหมดภายในชั่วโมง และได้รับความสนใจจากคนร่วมงานจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ป่วยแต่อย่างใด โดยมีการยืนยันว่าเธอได้ล้างเท้าด้วยแอลกอฮอล์ก่อนจะแช่ลงไปในน้ำผลไม้ เบื้องต้นทางสำนักข่าว TheThaiger ได้ติดต่อทางคอสเพลย์สาวคนดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับมาแต่อย่างใด

ทางด่วนฟรี 3 มิถุนายน 2569 ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง

กยศ.เตือนผู้กู้ 2 แสนรายจ่ายงวดแรก 5 ก.ค.นี้ ปิดบัญชีรับส่วนลดเงินต้น 3%

สอบ ก.พ. 2569 รอบ Paper & Pencil ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ภายใน 28 พ.ค. นี้

ชัชชาติ ตบเท้าชิงผู้ว่าฯ กทม. สมัย 2 ขอโอกาส รับใช้คนกรุงเทพฯ ลั่นจะไม่ทำให้ผิดหวัง

เปิดเลข ชัชชาติ คว้าเบอร์ 9 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 28 มิ.ย. กาง Action Plan 250 เรื่อง

ไลฟ์ เนชั่น เทโร แจงดราม่าบัตรคอนเสิร์ต BTS ยืนยันยังไม่เปิดขาย เตือนอย่าหลงเชื่อ

ราคาทองวันนี้ 28 พ.ค. 69 ประกาศครั้งที่ 1 ทองคำแท่งขายออก 68,250 บาท

ชายปากี ฆ่าน้องสาว พร้อมสามี ฉุนหนีไปแต่งงานกับผู้ชายที่เลือกเอง

ครูฉาว บังคับเด็ก 12 ตบหน้าเพื่อน ฉุนคุยไม่หยุด ตร.บุกจับกลางห้องเรียน

ผู้เชี่ยวชาญชี้ นอนมาก-น้อยเกินไป เสี่ยงเบาหวาน ระบบเผาผลาญพัง โดยไม่รู้ตัว

พ่อแท้ๆ ฆาตกรรมลูกวัย 10 เดือน หมกบ่อเกรอะ อ้างปัญหาการเงิน

อินฟลูฯ สาววัย 22 ถูกแฟนกระหน่ำแทง 81 แผล ทิ้งศพหมกป่า อำพรางคดี

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

