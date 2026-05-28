ไวรัล! สาวคอสเพลย์มะกัน ขายน้ำผลไม้แช่เท้า ขายหมดในไม่ถึงชั่วโมง
เอมิ สาวคอสเพลย์มะกัน ขายน้ำผลไม้แช่เท้า ภายในงานการ์ตูนรัฐแคลิฟอร์เนีย ราคาตั้งแต่ 300 จนไปถึง 900 ขายหมดในไม่ถึงชั่วโมง
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานถึงกระแสไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่มีคอสเพลย์เยอร์ชื่อ เอมิ หรือ Chopsticks Chan ได้ขายน้ำผลไม้แช่เท้าของเธอ ภายในงานอนิเม “ปาร์คคอน” ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย “น้ำผลไม้” ดังกล่าวนั้นขายในหลายราคาโดยถูกสุดอยู่ที่แก้วละ 300 บาท (10 ดอลลาร์) และแพงสุดอยู่ที่ 970 บาท (30 ดอลลาร์) โดยในแต่ละราคาจะได้ปริมาณน้ำในแก้วที่ต่างกันไป ทั้งนี้จากภาพที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์พบว่าลูกค้าบางรายเลือกจะดื่มจากเท้าของเธอ
เบื้องต้นมีรายงานว่าเครื่องดื่มดังกล่าวขายหมดภายในชั่วโมง และได้รับความสนใจจากคนร่วมงานจำนวนมาก
อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ป่วยแต่อย่างใด โดยมีการยืนยันว่าเธอได้ล้างเท้าด้วยแอลกอฮอล์ก่อนจะแช่ลงไปในน้ำผลไม้ เบื้องต้นทางสำนักข่าว TheThaiger ได้ติดต่อทางคอสเพลย์สาวคนดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับมาแต่อย่างใด
AMA – I'm Eimi (feet juice girl) Ask Me Anything !
ig: chopsticks.chan
x: chopstickschan pic.twitter.com/cHPWkLqrvj
— 筷子 ☆ Eimi (@chopstickschan) May 26, 2026
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชาวเน็ตเสียงแตก สาวคอสเพลย์ดังญี่ปุ่นวอนแฟนคลับ อาบน้ำก่อนร่วมงานช่วงหน้าร้อน
- หนุ่มโป๊ะแตก แช่เท้าในน้ำแข็งแห้ง 10 ชม. หวังโกงประกัน สุดท้ายโดนตัดขา 2 ข้าง ติดคุกหัวโต เงินไม่ได้สักบาท
ติดตาม The Thaiger บน Google News: