การเงินเศรษฐกิจ

ฟรีแลนซ์-คนตกงาน มีลุ้น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 เช็กเกณฑ์ใหม่นับรายได้ยังไง?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 10:41 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 10:41 น.
64
ฟรีแลนซ์ คนตกงาน เด็กจบใหม่ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ได้ไหม

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เตรียมเปิดลงทะเบียน 25 พ.ค. 69 เจาะกลุ่มรายได้ไม่แน่นอน เด็กจบใหม่ คนว่างงาน ฟรีแลนซ์ ต้องเช็กอะไรบ้างก่อนยื่นสิทธิ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 กำลังกลับมาเปิดลงทะเบียนใหม่ กลุ่มคนรายได้ไม่แน่นอน เช่น ฟรีแลนซ์ ไรเดอร์ แม่ค้าออนไลน์ เด็กจบใหม่ และคนตกงาน มักสงสัยว่าตนเองมีสิทธิเข้าร่วมโครงการหรือไม่

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า กระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส พร้อมระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 และจะเริ่มให้ใช้สิทธิในวันที่ 1 มิถุนายน 2569 การเปิดลงทะเบียนรอบนี้มีเป้าหมายเพื่อคัดกรองข้อมูลใหม่ทั้งหมด ดังนั้นผู้ถือบัตรเดิมจำนวน 13.2 ล้านคนก็ต้องมาลงทะเบียนใหม่เช่นกัน

ฟรีแลนซ์ คนตกงาน หรือเด็กจบใหม่ สามารถลงทะเบียนได้หากผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เกณฑ์นี้ไม่ได้ตัดสิทธิคนไม่มีงานทำ แต่ระบบจะตรวจสอบฐานะทางเศรษฐกิจและรายได้รวมเป็นหลัก

เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ที่ต้องรู้

  • สัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

  • รายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

  • รายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

  • ทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝาก สลาก พันธบัตร) ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน

  • ไม่มีบัตรเครดิต

  • วงเงินกู้บ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และวงเงินกู้รถไม่เกิน 1 ล้านบาท

  • ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐ ผู้รับบำนาญ พระภิกษุ สามเณร หรือผู้ต้องขัง

วิธีนับรายได้สำหรับคนไม่มีเงินเดือนประจำ

ฟรีแลนซ์ไม่มีสลิปเงินเดือนก็ลงทะเบียนได้ ระบบจะนับ “รายได้รวมทั้งปี” เป็นหลัก หากคุณทำงานอิสระ มีรายได้บางเดือนสูง บางเดือนต่ำ คุณต้องนำรายได้ทุกเดือนมารวมกัน ถ้ายอดรวมทั้งปีไม่เกิน 100,000 บาท คุณก็ผ่านเกณฑ์รายได้ส่วนบุคคล

ส่วนคนตกงานต้องระมัดระวัง ระบบจะตรวจสอบรายได้ย้อนหลัง หากช่วงต้นปีคุณทำงานประจำและมีรายได้รวมเกิน 100,000 บาทไปแล้ว แม้ตอนนี้จะว่างงาน คุณก็จะไม่ผ่านเกณฑ์ นอกจากนี้ระบบยังตรวจสอบยอดเงินฝาก ทรัพย์สิน และรายได้ของคนในครอบครัวร่วมด้วย

Checklist ทำอาชีพนี้ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ไหม?

เด็กจบใหม่ ยังไม่มีงาน

  • มีลุ้นลงทะเบียนได้ หากอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ รายได้ส่วนตัวไม่เกินเกณฑ์ และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

คนตกงาน

  • มีลุ้นลงทะเบียนได้ แต่ต้องดูรายได้ทั้งปีที่ผ่านมา เงินฝาก ทรัพย์สิน และข้อมูลครอบครัว ไม่ใช่ดูแค่ว่าตอนนี้ไม่มีงานทำ

ฟรีแลนซ์

  • มีลุ้นลงทะเบียนได้ หากรวมรายได้ทั้งปีแล้วไม่เกิน 100,000 บาท และมีทรัพย์สินทางการเงินไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ไรเดอร์/เดลิเวอรี

  • มีลุ้นลงทะเบียนได้ แต่ต้องเช็กรายได้จากแพลตฟอร์มทั้งปี หากยอดรวมเกิน 100,000 บาท อาจไม่ผ่านเกณฑ์รายได้

แม่ค้าออนไลน์

  • มีลุ้นลงทะเบียนได้ แต่ต้องระวังยอดเงินเข้าบัญชี รายได้สุทธิ เงินฝาก และทรัพย์สินอื่น เพราะระบบอาจตรวจสอบจากฐานข้อมูลรัฐ

พนักงานพาร์ตไทม์

  • มีลุ้นลงทะเบียนได้ หากรายได้รวมทั้งปีไม่เกิน 100,000 บาท และไม่มีทรัพย์สินหรือเงื่อนไขอื่นที่เกินเกณฑ์

พนักงานประจำเงินเดือนน้อย

  • มีลุ้นลงทะเบียนได้ หากรายได้ทั้งปีไม่เกิน 100,000 บาท หรือเฉลี่ยไม่เกินประมาณ 8,333 บาทต่อเดือน และไม่มีบัตรเครดิตหรือทรัพย์สินเกินเกณฑ์

ข้าราชการ/พนักงานรัฐ

  • เสี่ยงไม่ผ่าน เพราะเกณฑ์เบื้องต้นระบุว่าข้าราชการ พนักงานรัฐ และผู้รับบำนาญจากรัฐอยู่ในกลุ่มที่ไม่เข้าเงื่อนไข

คนมีบัตรเครดิต

  • เสี่ยงไม่ผ่าน เพราะเกณฑ์เบื้องต้นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบุว่าผู้สมัครต้องไม่มีบัตรเครดิต

คนมีเงินฝากเกิน 100,000 บาท

  • เสี่ยงไม่ผ่าน เพราะเกณฑ์ทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝาก สลาก พันธบัตร หรือตราสารทางการเงิน รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน

คนมีหนี้บ้านหรือหนี้รถ

  • ยังมีลุ้น หากวงเงินกู้บ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และวงเงินกู้รถไม่เกิน 1 ล้านบาท ตามเกณฑ์เบื้องต้นที่มีการรายงาน

คนไม่มีงานประจำ แต่มีรายได้เข้าเป็นช่วง ๆ

  • ยังมีลุ้น แต่ต้องรวมรายได้ทั้งปี ไม่ใช่ดูเฉพาะเดือนที่รายได้น้อย เพราะเกณฑ์หลักดูรายได้ต่อปีและฐานะโดยรวมของครอบครัว

สำหรับเกณฑ์เบื้องต้นที่มีรายงานตรงกันคือ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป รายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี รายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ไม่มีบัตรเครดิต และไม่อยู่ในกลุ่มต้องห้าม เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐ พระภิกษุ หรือผู้ต้องขัง

สิ่งที่ควรเตรียมก่อนเปิดระบบลงทะเบียน

คนที่มีรายได้ไม่แน่นอนควรเตรียมข้อมูลเหล่านี้ให้พร้อมก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

  1. บัตรประจำตัวประชาชน

  2. เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานจริง

  3. ข้อมูลรายได้รวมทั้งปีโดยประมาณ

  4. ข้อมูลบัญชีเงินฝากและทรัพย์สิน

  5. ข้อมูลหนี้สิน (บ้าน รถ)

  6. สถานะครอบครัว คู่สมรส และสมาชิกในครอบครัว

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่เข้าเกณฑ์ คนทำงานอิสระและคนว่างงานมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ หากรายได้และทรัพย์สินอยู่ในขอบเขตที่รัฐกำหนด คุณควรเตรียมข้อมูลให้พร้อมและติดตามช่องทางลงทะเบียนทางการจากกระทรวงการคลัง

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

