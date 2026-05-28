เพจดัง แฉแร็ปเปอร์ ปล่อยเพลงล้อเลียนเพศ ใช้มหาลัยถ่าย MV ล่าสุดเจ้าตัวขอโทษแล้ว ส่วน MV ถูกลบออกไปแล้ว
เพจเฟซบุ๊ก จ๊อกจ๊อก โพสต์คลิปวิดีโอส่วนหนึ่งของ MV เพลง GAY ( YOU ARE GAY ) ของแร็ปเปอร์ LOKA DAG X SUTT ที่มีเนื้อหาในลักษณะล้อเลียนเกี่ยวกับทางเพศ ซึ่งได้มีการถ่ายโดยใช้มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นสถานที่ถ่าย MV จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ เนื่องจากกำลังเข้าสู่ช่วง Pride Month แคปชั่นระบุว่า “เด็ กมอไหนคะเนี่ย สร้างส๊านนนนนสร้างสรรค์ *อีโลกาไม่ใช่นักศึกษา ม.กรุงเทพ*”
เนื้อร้องระบุว่า “เห็นมึงอวดเมียลงสตอรี่ นึกว่าเป็นผู้หญิงที่ไหนได้เป็นเกย์ เมียมึงมี xx แต่บอกว่ามี x แต่ในอาทิตย์นี้มันบอกมันเป็นเมนส์ นอนมึงจะเอากันมึงล้วงไปจับ xx ที่ไหนได้มึงจับโดน xx เต็ม ๆ xx มึงขนาดไซส์เท่าขวดโรลออน แต่ xx กูไซส์เท่าขวดเย็น ๆ big size ใหญ่กว่าที่พวกมึงคิดไว้ xx มึงขนาดเล็กมึงต้องชิดซ้าย ถามเมียมึงอยาก suck my d*ck ไหม กูบอกให้เธอนอนลงบน floor แล้ว suck d*ck ให้ถึงคอ เพราะว่ากระxอกูใหญ่จัด เท่าต้นมะละกอ”
ต่อมา LOKA DAG โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ไม่ได้เหยียดเพศค้าบ ขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิด โลกายอมแล้วไม่เอาแล้ว LGBTQ+ ควรได้รับความเคารพมากกว่านี้”
ล่าสุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชี้แจงว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ตรวจสอบข้อมูล และขอยืนยันว่าบุคคลในคลิปดังกล่าวไม่ใช่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
และขณะนี้เจ้าของคลิปได้ติดต่อเข้ามาที่มหาวิทยาลัยน้อมรับผิดในส่วนที่ได้กระทำไว้ทั้งหมด และขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมลบคลิปวิดีโอ รวมถึงเนื้อหาที่กำลังเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในสื่อออนไลน์ เพื่อไม่ให้นำความเสื่อมเสียมาซึ่งมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพขอยืนยันจุดยืนว่า มหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทางเพศในทุกรูปแบบ และยึดถือหลักการให้เกียรติและปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือบุคคลทั่วไป
