ข่าวการเมือง

“แสวง” ลงพื้นตรวจสอบวันแรกรับสมัครนายกพัทยาวันแรก ทุกอย่างเรียบร้อยไร้ปัญหา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 13:28 น.
แสวง ลงพื้นรับสมัครนายกพัทยาวันแรก ทุกอย่างเรียบร้อยไร้ปัญหา เบื้องต้นยังไม่ได้รับการร้องเรียน เตรียมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนใช้เสียงในวันที่ 28

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่สังเกตการณ์การรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา

โดยนายแสวงให้สัมภาษณ์ว่า วันแรกของการเปิดรับสมัคร ทั้งสำนักงาน กกต. ส่วนกลางและ กกต. จังหวัด และเมืองพัทยา รวมทั้งทางจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าฯ มาร่วมสังเกตการณ์ ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะมีการเตรียมความพร้อมของเมืองพัทยา และ กกต. ประจำจังหวัด เบื้องต้นยังไม่พบว่ามีเรื่องร้องเรียนการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

การเลือกตั้งเมืองพัทยาเป็นรูปแบบหนึ่ง ในการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงอยากให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเมืองพัทยาให้ความสำคัญ อยากให้เมืองพัทยาเป็นอย่างไร อยากได้นายกหรือสมาชิกเป็นอย่างไร อยู่ที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งเมืองพัทยามีหน่วยเลือกตั้ง 113 หน่วย ทางสำนักงาน กกต. ได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งที่ 28 มิถุนายน และอยากให้ประชาชนติดตามการหาเสียงของผู้สมัคร รวมทั้งอยากให้ประชาชน สื่อ ช่วยกันร่วมสังเกตการณ์ระหว่างลงคะแนน

พร้อมย้ำว่าได้มีการเตรียมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้ไว้เป็นพิเศษ โดยส่วนกลางเข้ามามีส่วนร่วมกับการเตรียม กปน. เพื่อให้การลงคะแนนในวันเลือกตั้งไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ แต่ก็อยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการลงคะแนน การทำหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และการนับคะแนน รวมคะแนน จนแล้วเสร็จ เพื่อจะได้การเลือกตั้งที่สุจริตและโปร่งใส

ฝากถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย ว่าผู้ที่เสนอตัวมาลงสมัคร ก็คงศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงให้ละเอียด และผู้สมัครทุกคนก็มีคุณวุฒิ จึงเชื่อว่าจะเป็นการรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาจเห็นการแข่งขันที่เข้มข้น แต่ก็เชื่อว่าเป็นไปด้วยดีจากการที่มาเห็นในวันนี้

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

