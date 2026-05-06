สหรัฐเครียดหนัก หอยแมลงภู่ระบาด ประกาศภาวะฉุกเฉิน เสียหาย 3 พันล้าน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 09:18 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 09:18 น.
เครียดหนัก หอยแมลงภู่สีทองบุกแคลิฟอร์เนีย ประกาศภาวะฉุกเฉินหลังหอยแพร่พันธุ์ ขัดขวางระบบท่อส่งน้ำ พร้อมทำลายระบบนิเวศแหล่งน้ำอย่างหนัก

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน ทางการเทศมณฑลซานจัวควินในรัฐแคลิฟอร์เนียประกาศภาวะฉุกเฉิน รับมืออยแมลงภู่สีทอง (Golden mussel) ระบาด คณะกรรมการเผยว่า มันเหนือการควบคุมแล้ว

หอยแมลงภู่สีทองมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรน้ำแคลิฟอร์เนีย (CDWR) ค้นพบหอยสายพันธุ์นี้ครั้งแรกระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบตามปกติที่ท่าเรือสต็อกตันเมื่อเดือนตุลาคม 2024 นี่ถือเป็นการค้นพบครั้งแรกในทวีปอเมริกาเหนือ เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าหอยชนิดนี้น่าจะติดมากับเรือขนส่งสินค้าจากต่างประเทศ

ปัจจุบันหอยแมลงภู่กระจายตัวอย่างรวดเร็วตลอดชายฝั่งตะวันตกตั้งแต่พื้นที่อ่าวซานฟรานซิสโกไปจนถึงตอนใต้ในเมืองลอสแอนเจลิสกับซานดิเอโก หอยแมลงภู่สีทองเป็นนักกรองกินอาหารตัวยง มันสามารถสร้างอาณานิคมขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว

ผลกระทบที่เกิดขึ้นรุนแรงมาก หอยจำนวนมหาศาลเข้าไปเกาะติดพร้อมอุดตันท่อส่งน้ำสำหรับชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรม สร้างความเสียหายต่อระบบการจัดการน้ำทั่วทั้งรัฐ ประตูกั้นน้ำมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เพิ่งสร้างเสร็จในปี 2024 ก็ถูกหอยชนิดนี้เข้าไปอุดตันจนต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการกำจัด

ภาพจาก: naisma.org

แพม มาร์โรน ผู้บริหาร Invasive Species Corporation อธิบายว่าหอยแมลงภู่สีทองขยายพันธุ์ได้รวดเร็วเพราะมันไม่มีศัตรูตามธรรมชาติในอเมริกาเหนือ มันสามารถปรับตัวทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิรวมถึงสารเคมีในน้ำ ตัวเมียหนึ่งตัวสามารถผลิตลูกหลานได้มากถึง 1 ล้านตัวต่อปี

การกรองกินอาหารทุกอย่างของหอยชนิดนี้ทำให้สาหร่ายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนเกิดภาวะสาหร่ายสะพรั่ง (Algae blooms) สิ่งนี้ส่งผลให้ออกซิเจนในน้ำลดลงจนปลาท้องถิ่นตายเป็นจำนวนมาก

วิธีรับมือในปัจจุบันประกอบด้วยการใช้คลอรีน ทองแดง สารซีควาน็อกซ์ (Zequanox) หรือน้ำร้อนเพื่อกำจัดหอย ขณะเดียวกันนักวิจัยกำลังทดสอบการใช้โพแทสเซียมคลอไรด์รวมถึงพัฒนาระบบฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลตเพื่อแก้ปัญหานี้ในระยะยาว

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

