ข่าวต่างประเทศ

ไวรัสฮันทาแพร่เชื้อบนเรือสำราญ เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ สั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 07:56 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 07:56 น.
ไวรัสฮันทาแพร่เชื้อบนเรือสำราญ MV Hondius ที่เดินทางจากอาร์เจนตินา เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ องค์การอนามัยโลกสั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 5 เมษายน สำนักข่าว BBC รายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 3 ศพบนเรือสำราญ MV Hondius หลังติดเชื้อไวรัสฮันทา โดยเจ้าหน้าที่ในประเทศแอฟริกาใต้เปิดเผยกับสำนักข่าวว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถยืนยันผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย เป็นชาวอังกฤษวัย 69 ปี พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ในโจฮันเนสเบิร์ก และมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก 5 ราย

โดยผู้เสียชีวิต 2 ศพแรกเป็นคู่สามีภรรยาชาวดัตช์วัย 70 และ 69 ปี โดยฝ่ายสามีมีอาการปวดหัว ไข้ ปวดเมื่อยตัว และท้องเสีย ก่อนที่ภรรยาจะติดเชื้อตามและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเช่นกัน ขณะที่ผู้เสียชีวิตศพที่ 3 ยังไม่ได้นำลงจากเรือ

เบื้องต้นมีรายงานว่าเรือจะมุ่งหน้าเดินทางต่อไปที่หมู่เกาะคานารี โดยหลังจากนี้ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บนเรือและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่ออพยพผู้ที่แสดงอาการป่วยอีก 2 คน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขอย่างเต็มรูปแบบและการให้การสนับสนุนแก่ผู้ที่ยังอยู่บนเรือ

สำหรับไวรัสฮันทานั้น มักจะแพร่เชื้อจากสัตว์ฟันแทะผ่านปัสสาวะหรืออุจจาระ โรคนี้สามารถก่อให้เกิดอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงได้ โดยไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ แต่เกิดขึ้นได้ยาก

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

