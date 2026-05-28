“สนธิญา” ร้องสอบ “ไอซ์ รักชนก” ผิด ม.112 วิจารณ์ละครสอดสร้อยมาลา
สนธิญา ร้องสอบ ไอซ์ รักชนก ผิด ม.112 หลังวิจารณ์ละครสอดสร้อยมาลา ว่าเป็นละครบิดเบือน เล่าประวัติศาสตร์รัฐไทยที่อยากให้เป็น
จากกรณีที่ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้ออกมาวิจารณ์ละครสอดสร้อยมาลา ว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับสนับสนุน งบประมาณการผลิตละคร/ซีรีส์ ภายใต้นโยบายส่งเสริม Soft Power เป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ THACCA (Thailand Creative Content Agency)
โดยระบุว่า เป็นละครที่ได้รัฐเงินสนับสนุนจากรัฐไทย ผ่านกระทรวงวัฒนธรรม แม้จะเป็นโครงการที่ดูก้าวหน้า โครงเรื่องก็ดูเหมือนจะก้าวหน้า แต่ในทีสุดก็เผยให้เห็นว่าแท้จริงแล้วก็คงเป็นส่วนนึงของการท่าโฆษณาชวนเชื่อ เพื่อกระทําอย่างเป็นระบบ ให้ประวัติศาสตร์ถูกเล่าออกมาในรูปแบบที่รัฐไทยอยากให้เป็นเท่านั้น จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
นายสนธิญา สวัสดี เดินทางไปยังศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อขอพนักงานสอบสวน บก.ปอท. เพื่อยื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินการตรวจสอบในกรณีดังกล่าว
โดยนายสนธิญาระบุว่า เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 เวลา 17.28 น. นางสาวรักชนก ได้โพสต์ข้อความวิจารณ์ละครเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการผลิตภายใต้นโยบายส่งเสริม Soft Power จากคณะกรรมการ THACCA
โดยระบุในทำนองว่า เป็นละครที่ใช้เงินงบประมาณจากรัฐไทยผ่านกระทรวงวัฒนธรรม แต่สุดท้ายเผยให้เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำโฆษณาชวนเชื่อ เพื่อทำให้ประวัติศาสตร์ถูกเล่าออกมาในรูปแบบที่รัฐไทยอยากให้เป็นเท่านั้น พร้อมทั้งมีการหยิบยกประเด็นบริบทเกี่ยวกับ “คณะราษฎร” และวาทกรรมทางการเมืองมาวิพากษ์วิจารณ์
นายสนธิญา กล่าวเพิ่มเติม ข้อความดังกล่าวเป็นความเท็จและเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งนางสาวรักชนกดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ย่อมรู้หรือควรจะรู้ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง และไม่ได้เกี่ยวข้องกับราชวงศ์จักรีในอดีตก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่อย่างใด การกระทำดังกล่าวจึงอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงเดินทางมาเพื่อขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอท. ตรวจสอบและดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามทางเทคโนโลยี บก.ปอท. รับเรื่องไว้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการตรวจสอบต่อไป
