ข่าวการเมือง

“สนธิญา” ร้องสอบ “ไอซ์ รักชนก” ผิด ม.112 วิจารณ์ละครสอดสร้อยมาลา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 14:22 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 14:22 น.
51

สนธิญา ร้องสอบ ไอซ์ รักชนก ผิด ม.112 หลังวิจารณ์ละครสอดสร้อยมาลา ว่าเป็นละครบิดเบือน เล่าประวัติศาสตร์รัฐไทยที่อยากให้เป็น

จากกรณีที่ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้ออกมาวิจารณ์ละครสอดสร้อยมาลา ว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับสนับสนุน งบประมาณการผลิตละคร/ซีรีส์ ภายใต้นโยบายส่งเสริม Soft Power เป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ THACCA (Thailand Creative Content Agency)

โดยระบุว่า เป็นละครที่ได้รัฐเงินสนับสนุนจากรัฐไทย ผ่านกระทรวงวัฒนธรรม แม้จะเป็นโครงการที่ดูก้าวหน้า โครงเรื่องก็ดูเหมือนจะก้าวหน้า แต่ในทีสุดก็เผยให้เห็นว่าแท้จริงแล้วก็คงเป็นส่วนนึงของการท่าโฆษณาชวนเชื่อ เพื่อกระทําอย่างเป็นระบบ ให้ประวัติศาสตร์ถูกเล่าออกมาในรูปแบบที่รัฐไทยอยากให้เป็นเท่านั้น จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

นายสนธิญา สวัสดี เดินทางไปยังศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อขอพนักงานสอบสวน บก.ปอท. เพื่อยื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินการตรวจสอบในกรณีดังกล่าว

โดยนายสนธิญาระบุว่า เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 เวลา 17.28 น. นางสาวรักชนก ได้โพสต์ข้อความวิจารณ์ละครเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการผลิตภายใต้นโยบายส่งเสริม Soft Power จากคณะกรรมการ THACCA

โดยระบุในทำนองว่า เป็นละครที่ใช้เงินงบประมาณจากรัฐไทยผ่านกระทรวงวัฒนธรรม แต่สุดท้ายเผยให้เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำโฆษณาชวนเชื่อ เพื่อทำให้ประวัติศาสตร์ถูกเล่าออกมาในรูปแบบที่รัฐไทยอยากให้เป็นเท่านั้น พร้อมทั้งมีการหยิบยกประเด็นบริบทเกี่ยวกับ “คณะราษฎร” และวาทกรรมทางการเมืองมาวิพากษ์วิจารณ์

นายสนธิญา กล่าวเพิ่มเติม ข้อความดังกล่าวเป็นความเท็จและเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งนางสาวรักชนกดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ย่อมรู้หรือควรจะรู้ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง และไม่ได้เกี่ยวข้องกับราชวงศ์จักรีในอดีตก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่อย่างใด การกระทำดังกล่าวจึงอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงเดินทางมาเพื่อขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอท. ตรวจสอบและดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

เบื้องต้น พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามทางเทคโนโลยี บก.ปอท. รับเรื่องไว้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการตรวจสอบต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
โยเกิร์ตเจ้าดัง ประกาศปิดสาขาสิ้นเดือนพ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการได้เพียง 3 เดือน เศรษฐกิจ

ร้านไอศกรีมโยเกิร์ต สายเฮลตี้เจ้าดัง แจ้งปิดสาขา 31 พ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการได้เพียง 3 เดือน

3 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สนธิญา” ร้องสอบ “ไอซ์ รักชนก” ผิด ม.112 วิจารณ์ละครสอดสร้อยมาลา

4 นาที ที่แล้ว
นุ๊ก ธนดล ผิดคิวฉากบู๊เวทีมวย จมูกแตก บันเทิง

นุ๊ก ธนดล นักแสดงหนุ่ม ผิดคิวบู๊เวทีมวย จมูกแตกเลือดอาบกลางกอง

11 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สธ. ยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้ออิโบลา มองยังไม่ถึงกับต้องแบน นทท. ชาติเสี่ยง

24 นาที ที่แล้ว
เพจดัง แฉแร็ปเปอร์ ปล่อยเพลงล้อเลียนเพศ ใช้มหาลัยถ่าย MV ล่าสุดเจ้าตัวขอโทษแล้ว ข่าว

เพจดัง แฉแร็ปเปอร์ ปล่อยเพลงล้อเลียนเพศ ใช้มหาลัยถ่าย MV ล่าสุดเจ้าตัวขอโทษแล้ว

37 นาที ที่แล้ว
ร้านการ์ตูนดังใจกลางสยาม ประกาศปิดหน้าร้าน สิ้นเดือนพ.ค.นี้ ข่าว

นักอ่านใจหาย! ร้านการ์ตูนดัง ใจกลางสยาม ประกาศปิดหน้าร้านสิ้นเดือนพ.ค.นี้

43 นาที ที่แล้ว
สถานทูตเกาหลีใต้ตั้ง มิลลิ เป็นผู้ช่วยทูตสาธารณะกิตติมศักดิ์ ข่าวดารา

สถานทูตเกาหลีใต้ แต่งตั้ง ‘มิลลิ’ นั่งแท่นผู้สนับสนุนกิตติมศักดิ์ด้านการทูตฯ

45 นาที ที่แล้ว
เพจดังเผย รองโฆษก ป.ป.ช. เมาขับชนไรเดอร์เสียชีวิต พยายามซิ่งหนีแต่รถพัง ข่าว

เพจดังเผย รองโฆษก ป.ป.ช. เมาขับชนไรเดอร์เสียชีวิต พยายามซิ่งหนีแต่รถพัง

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แสวง” ลงพื้นตรวจสอบวันแรกรับสมัครนายกพัทยาวันแรก ทุกอย่างเรียบร้อยไร้ปัญหา

59 นาที ที่แล้ว
ธนาธร-ยุบก้าวไกล ข่าวการเมือง

เปิดสาเหตุ ศาลยกฟ้อง ธนาธร คดี ม.112 ปมไลฟ์สดวิจารณ์วัคซีนโควิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กู้ภัยไทย เตรียมยืมถึงออกซิเจนให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยเหลือคนงานลาวติดในถ้ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพประทับใจ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสวยพระกระยาหารค่ำ กับ 3 ท่านผู้หญิง ข่าวในพระราชสำนัก

ภาพประทับใจ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสวยพระกระยาหารค่ำ กับ 3 ท่านผู้หญิง ผู้ถวายงานรับใช้ราชสำนักไทยมาทั้งชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

สรุปเลขเด็ด ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. รับงวด 1 มิ.ย. 69 ถอดรหัสจิตวิทยาการเมือง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลกัมพูชา สั่งคุกตลอดชีวิต 6 ชาวจีน ฆ่าทรมานนักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อสแกมเมอร์ ข่าวต่างประเทศ

ศาลกัมพูชา สั่งคุกตลอดชีวิต 6 ชาวจีน ฆ่าทรมานนักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สิ้น หมอณพล ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก เสียชีวิตกะทันหัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รองโฆษก ป.ป.ช. ใช้ตำแหน่งยื่นประกัน เมาแล้วขับชนไรเดอร์แขนขาด-เสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ดร.มัลลิกา มั่นใจ 100% สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่า พร้อมนำนโยบาย 12 มาทำงานทันที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปดรามา น้องฟ้าใส ย้ายจาก SPD ไปให้ นุ้งตี้ ดาวติ๊กต็อกดูแล ชาวเน็ตเตือนออกมาด่วน!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลถกสนั่น! ชายอินเดีย เดินผ่านสาวไทย เหม็นจนแทบอ้วก เหยียดหรือกลิ่นแรง? ข่าว

โซเชียลถกสนั่น! ชายอินเดีย เดินผ่านสาวไทย เหม็นจนแทบอ้วก เหยียดหรือกลิ่นแรง?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่ชายอดีตทหารแท็กซี่จิตอาสาเกาะสมุย ร้องขอความเป็นธรรมน้องถูกยิงดับ ข่าว

พี่ชายแท็กซี่จิตอาสา จี้เอาผิด หลังน้องถูกยิงดับ สูญเสียคนดี รับใช้ผู้คนจนวันสุดท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนาธร” เปิดใจหลังศาลยกฟ้องคดี ม.112 เดินหน้าวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อประชาชนต่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีระ เปิดปาก เหตุถอนฟ้อง 2 ป.ป.ช. ปิดข้อมูลนาฬิกาหรู บิ๊กป้อม แต่ศาลไม่อนุญาต ข่าวการเมือง

วีระ เปิดปาก เหตุถอนฟ้อง 2 ป.ป.ช. ปิดข้อมูลนาฬิกาหรู บิ๊กป้อม แต่ศาลไม่อนุญาต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ดร.โจ พอใจจับได้เบอร์ 10 เลือกตั้งผู้ว่า อ้อนประชาชน เติมกรุงเทพให้เต็ม 10 กับผม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ จรงค์ เกราะเหมาะ ผอ.สำนักสืบสวน ป.ป.ช. ส่องเส้นทางราชการคนสำคัญ ข่าว

เปิดประวัติ จรงค์ เกราะเหมาะ ผอ.สำนักสืบสวน ป.ป.ช. ส่องเส้นทางราชการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โก๊ะตี๋ อารามบอย เผยอดีตภรรยายังอยู่บ้าน ยอมควัก 3 ล้านเคลียร์ปัญหา ข่าวดารา

โก๊ะตี๋ พูดระบาย อดีตภรรยายังอยู่ในบ้าน จ่ายให้ 3 ล้าน เครียดหนัก พึ่งยานอนหลับ 12 เม็ด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 14:22 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 14:22 น.
51
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โยเกิร์ตเจ้าดัง ประกาศปิดสาขาสิ้นเดือนพ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการได้เพียง 3 เดือน

ร้านไอศกรีมโยเกิร์ต สายเฮลตี้เจ้าดัง แจ้งปิดสาขา 31 พ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการได้เพียง 3 เดือน

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
นุ๊ก ธนดล ผิดคิวฉากบู๊เวทีมวย จมูกแตก

นุ๊ก ธนดล นักแสดงหนุ่ม ผิดคิวบู๊เวทีมวย จมูกแตกเลือดอาบกลางกอง

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569

สธ. ยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้ออิโบลา มองยังไม่ถึงกับต้องแบน นทท. ชาติเสี่ยง

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
เพจดัง แฉแร็ปเปอร์ ปล่อยเพลงล้อเลียนเพศ ใช้มหาลัยถ่าย MV ล่าสุดเจ้าตัวขอโทษแล้ว

เพจดัง แฉแร็ปเปอร์ ปล่อยเพลงล้อเลียนเพศ ใช้มหาลัยถ่าย MV ล่าสุดเจ้าตัวขอโทษแล้ว

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
Back to top button