บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใหม่ทุกคน จนไม่จริงคัดออก ดีเดย์ 25 พ.ค.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 10:11 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 10:11 น.
ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 9 ปี รัฐบาลเตรียมรื้อระบบ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด ผู้ถือบัตรเดิมกับคนใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ยกแผง เป้าหมายชัดเจนคือคัดคนจนไม่จริง ออกจากสวัสดิการที่ตั้งใจช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันกับโครงการคนละครึ่งพลัสในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 นี้

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายละเอียดของโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” ซึ่งรวบรวมโครงการคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไว้ภายใต้ร่มเดียวกัน เพื่อให้สามารถใช้ร้านค้าที่มีอยู่ในระบบกว่า 1.4-1.5 ล้านร้านค้าร่วมกันได้

ทำไมต้องล้างบัตรคนจนใหม่หมดทั้งระบบ

ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระบบราว 13.2-13.4 ล้านคน เป็นข้อมูลเดิมที่ไม่ได้มีการอัปเดตหรือคัดกรองใหม่มาเป็นเวลานาน ทำให้เกิดข้อกังขาว่าผู้ที่ได้รับสวัสดิการอยู่ในขณะนี้ ยังเข้าเกณฑ์ผู้มีรายได้น้อยจริงหรือไม่

รัฐบาลจึงตัดสินใจมอบหมายให้สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ดำเนินการตรวจสอบ จัดระเบียบ และเรียบเรียงข้อมูลผู้ถือบัตรทั้งระบบใหม่ทั้งหมด เพื่อให้สามารถช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยได้อย่างแม่นยำกว่าเดิม

พูดง่ายๆ คือ ใครเคยถือบัตรอยู่แล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่ ถ้าผ่านเกณฑ์ก็ได้สิทธิต่อ ถ้าไม่ผ่านก็ต้องโบกมือลา

  • 14 พฤษภาคม 2569: ประกาศ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาทในราชกิจจานุเบกษา และเข้าสภาฯ
  • 19 พฤษภาคม 2569: คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติรายละเอียดโครงการ
  • 25 พฤษภาคม 2569: เปิดลงทะเบียนพร้อมกันทั้งคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการรอบใหม่ผ่านแอป “เป๋าตัง”
  • 1 มิถุนายน 2569: เริ่มใช้สิทธิวันแรก
  • มิถุนายน-กันยายน 2569: ระยะเวลาใช้สิทธิรวม 4 เดือน

ผู้ลงทะเบียนกรอกเพียงชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประชาชนผ่านแอปเป๋าตัง จากนั้นรอการตรวจสอบสิทธิจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกระทรวงการคลังจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยให้การพิจารณาแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน

เงื่อนไขแบ่ง 2 เฟส 2+2 เดือน รับสูงสุด 4,000 บาท

นี่คือจุดที่ทุกคนต้องอ่านให้ละเอียด เพราะเงื่อนไขแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน

เฟสแรก (2 เดือนแรก) ระหว่างที่กำลังตรวจสอบสิทธิ

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิม จะได้รับวงเงิน 300 บาท (สิทธิเดิม) บวกเพิ่มอีก 700 บาท รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือน
  • ผู้ได้สิทธิคนละครึ่งพลัส ได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือน โดยรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40%

เฟสสอง (2 เดือนหลัง) หลังคัดกรองสิทธิเสร็จ

  • ผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ ยังได้รับสิทธิ 1,000 บาท/เดือนต่อเนื่อง
  • ผู้ถือบัตรเดิมที่ “พ้นเกณฑ์ความยากจน” จะถูกย้ายไปรับสิทธิคนละครึ่งพลัสแทน 1,000 บาท/เดือน 2 เดือน เหมือนประชาชนทั่วไป
  • ผู้ได้สิทธิคนละครึ่งพลัสจากเฟสแรก ได้รับสิทธิต่อเนื่อง 1,000 บาท/เดือนอีก 2 เดือน

ใช้จ่ายได้วันละ 100 บาท หากใช้ไม่หมดยอดทบไปวันถัดไปได้ในเดือนเดียวกัน แต่ปลายเดือนถ้ายังเหลือ ส่วนที่เหลือจะถูกตัดทิ้ง ไม่ทบไปเดือนถัดไป

ที่สำคัญ “1 คน 1 สิทธิ” หมายความว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะใช้สิทธิคนละครึ่งพลัสไม่ได้ ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

แหล่งเงินทุนหลักของโครงการมาจาก พ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาท ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายเพื่อเสนอเข้าสภาในวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ควบคู่ไปกับการดึงงบจาก 3 แหล่งอื่น คืองบกลางปี 2569 งบจาก พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2569 และงบประมาณปี 2570 ที่อยู่ระหว่างพิจารณา

การรวมโครงการเข้าด้วยกันภายใต้ “ไทยช่วยไทยพลัส” ทำให้ทั้งสองกลุ่มสามารถใช้บริการในเครือข่ายร้านค้าที่ลงทะเบียนเดิมจำนวน 1.4-1.5 ล้านร้านค้าร่วมกันได้ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ

ส่วนจำนวนผู้ได้สิทธิจะแตะระดับ 43 ล้านคนหรือไม่นั้น ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยกระทรวงการคลังกำลังประสานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอตัวเลขที่ชัดเจน

ใครจะได้ ใครจะหลุด

แม้ว่าเกณฑ์การคัดกรองรอบใหม่จะยังอยู่ระหว่างการกำหนด แต่หลักการชัดเจนว่ารัฐบาลต้องการให้สวัสดิการตกถึงมือผู้ที่จำเป็นจริงๆ ใครที่สถานะทางการเงินเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นก็จะถูกตัดออกจากระบบ ส่วนผู้ที่เคยตกหล่นจากการลงทะเบียนรอบก่อนก็มีโอกาสได้รับสิทธิรอบนี้

สำหรับประชาชนที่สนใจ ขอให้ติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังและกรมประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เพราะเงื่อนไขสุดท้ายจะออกมาภายหลังการพิจารณาของ ครม. วันที่ 19 พฤษภาคมนี้

ระยะเวลา 18 วันก่อนเปิดลงทะเบียน เริ่มเตรียมแอปเป๋าตังและเอกสารให้พร้อม วันดีเดย์มาถึงเมื่อไหร่จะได้ไม่พลาดสิทธิ

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

