ด่วน! คนละครึ่ง เคาะแล้ว 4,000 บาท ไม่เสียภาษี-บัตรคนจน ก็ได้ด้วย

คลังสรุปแผนแจกเงินคนละครึ่งพลัส 4,000 บาทนาน 4 เดือน รัฐช่วยสมทบ 60 เปอร์เซ็นต์ ดีเดย์เปิดลงทะเบียนพฤษภาคมนี้เพื่อเร่งบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงาน
รายงาน ความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งพลัส นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประชุมร่วมกับทีมงานเพื่อสรุปรายละเอียดการแจกเงินช่วยเหลือประชาชนเป็นที่เรียบร้อย เตรียมมอบสิทธิให้ประชาชนมากกว่า 20 ล้านคนพร้อมกัน
ไทม์ไลน์ คนละครึ่ง รัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิในช่วงเดือนพฤษภาคม ผู้เข้าร่วมโครงการจะเริ่มรับเงินได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน รัฐจะโอนเงินให้คนละ 4,000 บาท แบ่งจ่ายเดือนละ 1,000 บาทต่อเนื่องเป็นเวลา 4 เดือน
เงื่อนไขการใช้จ่ายคนละครึ่ง กำหนดให้รัฐบาลออกเงินสมทบ 60 เปอร์เซ็นต์ ผู้ได้รับสิทธิต้องจ่ายเงินส่วนตัวสมทบ 40 เปอร์เซ็นต์ ทุกคนสามารถรับสิทธินี้ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียภาษีหรือไม่เสียภาษีก็ตาม รัฐบาลจัดทำโครงการนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่ทำให้ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้น
กระทรวงการคลังเตรียมงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการไว้หลายช่องทาง ตอนนี้กำลังรอสรุปตัวเลขงบประมาณปี 2569 ในส่วนที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นเดือนเมษายน รัฐบาลจะออกพระราชบัญญัติโอนงบประมาณส่วนดังกล่าวมาใช้แจกเงินในโครงการคนละครึ่งต่อไป
นอกจากการช่วยเหลือคนทั่วไป รัฐบาลเตรียมแจกเงินเพิ่มให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 14 ล้านคน กลุ่มนี้จะได้รับเงินคนละ 4,000 บาท ทยอยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทเช่นเดียวกัน แต่สามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าได้เต็มจำนวน โครงการช่วยเหลือทั้งสองกลุ่มนี้ถูกจัดรวมอยู่ในมาตรการชุดใหญ่ชื่อ ไทยช่วยไทยพลัส
ก่อนหน้านี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อธิบายเพิ่มเติมว่า โครงการคนละครึ่งพลัสให้สิทธิกับจำนวนเงินมากกว่าทุกครั้ง ประชาชนกำลังเผชิญผลกระทบจากวิกฤตพลังงานอย่างหนัก รัฐบาลประเมินว่าวิกฤตครั้งนี้จะกินเวลายาวนานกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวกลับสู่สภาวะปกติ
