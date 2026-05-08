“ดร.โจ” กางแนวทางพัฒนากรุงเทพ ยกวาระแรกแก้ปัญหาโรงขยะอ่อนนุช
ดร.โจ ชัยวัฒน์ กางแนวทางพัฒนากรุงเทพ ยกวาระแรกหากได้รับเลือก คือการแก้ปัญหาโรงขยะอ่อนนุช เมกะโปรเจกต์พัฒนาคลองเอื้อประชาชน-ท่องเที่ยว
นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร หรือ ดร.โจ แคนดิเดตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน ได้ให้สัมภาษณ์แนวทางในการพัฒนากรุงเทพว่า การที่เราเริ่มตั้งแคมเปญว่ากรุงเทพง่ายๆ เพื่อให้คนกรุงเทพฯ ตั้งคำถามว่า อะไรง่ายเพราะที่จริงมันยากไปหมด
พรรคประชาชนอยากชวนคิดว่า ทุกอย่างมันยากและทุกคนชินกับมันแล้ว เพราะไม่ได้คาดหวังที่จะทำให้เมืองนี้ดีขึ้น หรือเมืองจะช่วยให้เราสบายขึ้นได้ ง่ายขึ้นได้ เมืองขโมยเวลาจากเราไปวันหนึ่งไม่รู้กี่ชั่วโมงในการใช้ชีวิตประจำวัน
สิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่มา และทำให้ตน รวมถึงทีมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ของพรรคทั้ง 50 คน และทีมบริหารของพรรค ต้องการเสนอวาระที่ทำให้เมืองนี้ง่ายขึ้น เป็นเมืองที่จะสนับสนุนการใช้ชีวิตและให้โอกาสกับผู้คนได้ลืมตาอ้าปากในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นอกจากนโยบาย 4 ง่ายเพื่อสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่ง่ายสำหรับทุกคนและมีความยั่งยืนไปสู่อนาคต พรรคประชาชนยังต้องการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กทม. โดยเพิ่มอำนาจให้ กทม. จัดการตัวเองได้มากขึ้น
สาระสำคัญของกฎหมายระบุว่ากรุงเทพฯ ทำได้ทุกอย่าง ยกเว้นสิ่งที่ห้าม (Negative list) จากเดิมที่ระบุแค่ว่าทำอะไรได้บ้าง (Positive list) รวมถึงแก้ไขอำนาจของ กทม. ที่ปัจจุบันหลายเรื่องยังมีอำนาจไม่เพียงพอ เช่น การเข้าถึงบริการการรักษาพยาบาล การใช้สิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค โดยทาง กทม. เป็นเจ้าภาพไปคุยกับ สปสช. เพื่อแก้ปัญหาได้มากกว่านี้
เนื่องจากปัจจุบันคนกรุงเทพฯ ติดปัญหาเรื่องใบส่งตัวกับคลินิกปฐมภูมิ หาก กทม. สามารถนำศูนย์บริการสาธารณสุขที่ กทม. บริหารเองให้การใช้สิทธิดังกล่าวมีมากขึ้น แล้วให้ประสานกับโรงพยาบาล 9 แห่งของ กทม. การส่งตัวก็จะไม่ติดขัด
ก่อนหน้านี้เราสามารถรองรับผู้ใช้สิทธิได้เป็นล้านคน ต่อมาลดลงเหลือ 8 แสนคน และยังลดลงเรื่อยๆ เนื่องจาก กทม. ไม่ได้ทำตรงนี้อย่างเพียงพอ ซึ่งต้องอาศัยความกล้าหาญและเจตจำนงที่จะผลักดัน
นายชัยวัฒน์ กล่าวอีกว่า อีกเรื่องคือการบริการขนส่งสาธารณะ ที่กทม.ยังทำได้ไม่เพียงพอ ยังมีถนนหลายสายที่ยังเป็นปัญหา หากคนไม่มีรถจะเดินทางอย่างไร มีถนนใหม่เกิดขึ้นแต่ไม่มีรถเมล์มาวิ่ง รถเมล์สายเดิมก็ลดลงเรื่อยๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ บางเส้นทางได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้รถเมล์มาวิ่งแล้ว ทาง กทม. ทำได้เลยภายในกรอบอำนาจปัจจุบัน แต่ก็ไม่ได้ทำ
สำหรับเมกะโปรเจกต์เพื่อ คนกรุงเทพฯนั้น พรรคประชาชนต้องการพัฒนาคลอง ซึ่งมีจำนวนมากในกรุงเทพฯ ให้ใช้ประโยชน์ได้ ทั้งการสัญจรของประชาชน การเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองให้สามารถเดินทางได้โดยใช้ขนส่งสาธารณะ นี่คือการทำคลองให้เป็นถนน ทำคลองให้เป็นขนส่งสาธารณะ ทำคลองให้เป็นย่านท่องเที่ยว ทำคลองให้เป็นชุมชน ซึ่งการพัฒนาตามแนวทางนี้จะทำให้เกิดรายได้ทั่วทั้งกรุงเทพฯ
ส่วนวาระเร่งด่วนที่จะผลักดันทันที หากได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. นั้น อันดับแรกคือปัญหาโรงขยะอ่อนนุชที่ส่งกลิ่นเหม็น มีผู้ได้รับความเดือดร้อนกว่า 4 แสนคน เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของ กทม. สามารถทำได้ทันที รวมถึงการแก้ไขปัญหาสิทธิบัตรทอง โดยใช้ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. เข้ามาแก้ปัญหา ลดเรื่องใบส่งตัวเพื่อความสะดวกของประชาชน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ชัชชาติ” รายงานผลปรับปรุงโรงขยะอ่อนนุช ยืนยันกลิ่นลดลง 50% เล็งลดอีก
- ประวัติ ดร.โจ ชัยวัฒน์ ชิงผู้ว่า กทม. พรรคประชาชน คู่แข่ง ชัชชาติ
- ไขคำตอบ พรรคประชาชนไม่ส่ง “แบงค์ ศุภณัฐ” ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. แทน “ดร.โจ”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: