สรุปดรามา น้องฟ้าใส ย้ายจาก SPD ไปให้ นุ้งตี้ ดาวติ๊กต็อกดูแล ชาวเน็ตเตือนออกมาด่วน!

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 11:33 น.
สรุปดรามา น้องฟ้าใส ปันใจย้ายออกจาก สไปร์ท SPD ล่าสุดโผล่ถ่ายคอนเทนต์กับ นุ้งตี้ ดาวติ๊กต็อก ชาวเน็ตเตือนออกมาด่วน! แห่วิจารณ์เสียงแตก

จุดเริ่มต้นมาจากการที่ น้องฟ้าใส เคยอยู่ภายใต้การดูแลของ สไปร์ท SPD แต่ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรแม่และน้องฟ้าใสตัดสินใจแยกทางกับ สไปร์ท SPD และอุงเอิง หลังจากนั้นก็มีดรามาผุดขึ้นมาเต็มไปหมด

ล่าสุด นุ้งตี้ ดาวติ๊กต็อก โพสต์คลิปที่ร่วมเฟรมกับ น้องฟ้าใส พร้อมระบุข้อความประกอบเอาไว้ในคลิปว่า “ต่อไปนี้น้องฟ้าใสอยู่ในการดูแลของซ้อนุ้งตี้ จะไม่มีใครมาด่าน้องอีกแล้ว”

ต่อมา นุ้งตี้ ทำคลิปอธิบายเพิ่มเติมว่า “เธอเป็นคนทักหาน้องฟ้าใสเอง สาเหตุที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเพราะเห็นว่าตอนนี้น้องไม่ได้อยู่กับใครแล้ว น้องอยู่คนเดียว และจากที่ได้สัมผัส น้องฟ้าใสเป็นเด็กน่ารัก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ได้เป็นไปตามที่ชาวเน็ตคอมเมนต์ด่าทอ เธอจึงอยากซัพพอร์ตให้น้องได้เริ่มต้นชีวิตใหม่”

ทว่าหลังจากที่ชาวเน็ตทราบเรื่องที่ น้องฟ้าใส ย้ายไปอยู่ในความดูแลของ นุ้งตี้ ก็เริ่มมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นทันที เพราะส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการที่น้องฟ้าใสเลือกมาอยู่กับกลุ่มนุ้งตี้ หลายคนพยายามเข้าไปคอมเมนต์เตือนนุ้งตี้ประมาณว่า อย่าพาน้องไปทำอะไรที่ไม่ดี สอนและเตือนน้องด้วย แต่ในบางส่วนก็พร้อมที่จะเข้าใจ และอยากซัพพอร์ตกับการเลือกทางเดินชีวิตใหม่ของ น้องฟ้าใส บางคนถึงกับชมว่า ตั้งแต่น้องมาอยู่กับนุ้งตี้ก็ดูมีความสุข เป็นตัวเอง และสวยขึ้นด้วย

ใด ๆ งานนี้เหมือนจะมีดรามาที่นอกเหนือจากความไม่พอใจกับการย้ายกลุ่มดูแลของน้องฟ้าใส เมื่อคนเข้ามาคอมเมนต์เปรียบเทียบว่า “ตอนอยู่กับพี่ไปร์ทเค้าก็เลี้ยงน้องดีนะคะ พาไปต่างประเทศ จะส่งเรียนอินเตอร์ เป็นน้องเองที่เดินออกมา”

นุ้งตี้ตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่า “แล้วทำไมน้องยังใส่เสื้อผ้าเดิม โทรศัพท์เดิม แล้วห้องเช่าเดิม ตอบมาหน่อยค่ะ มีแค่แสงที่ดังขึ้นแต่ทำไมน้องยังอยู่กับที่ แล้วเงินไปไหนหมด ถ้าไม่รู้ไม่ตัดสินจะดีกว่า”

เท่านั้นยังไม่พอ เมื่อมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าให้ช่วยสอนน้องฟ้าใสให้คิดก่อนพูด นุ้งตี้ก็ตอกกลับว่า “ไปสอนให้เค้าอย่าเอาเปรียบใครด้วยนะคะ”

อ้างอิงจาก : FB อรรถรส, TikTok @nungty_22

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

