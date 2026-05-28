ข่าวการเมือง

ดร.มัลลิกา มั่นใจ 100% สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่า พร้อมนำนโยบาย 12 มาทำงานทันที

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 11:35 น.
56

ดร.มัลลิกา มั่นใจ 100% สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่า พร้อมนำนโยบาย 12 มาทำงานทันที เผยลงเลือกตั้งเพราะทนปัญหาฝุ่น PM 2.5 ไม่ไหว

ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข 14 ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนจับฉลากเบอร์ว่า ตนมีความมั่นใจ 100% ที่จะนำนโยบาย 12 ยุทธศาสตร์ มาทำงานทันที ซึ่งตนได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนรองรับทำตามทุกนโยบายอย่างเต็มที่ ซึ่งการจับเบอร์ในวันนี้นั้น ตนตั้งใจอยากจะได้เบอร์ที่ประชาชนสามารถกาได้ง่ายและมั่นใจว่าจะได้รับชัยชนะ

ดร.มัลลิกา ยังได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม. เนื่องจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ทำให้กรุงเทพมหานครนั้นกลายเป็นเมืองฝุ่นอันดับ 1 ของโลก และทำให้การพัฒนาไม่เท่าเทียมกับเมืองใหญ่ ๆ นั่นจึงทำให้ตนรู้สึกว่า ไม่ทนกับปัญหาเหล่านี้อีกต่อไปแล้ว

โดยได้ประกาศ 1 ในนโยบาย 12 ยุทธศาสตร์ที่จะเริ่มทำทันที นั่นก็คือการจัดการแก้ไขปัญหาฝุ่น โดยจะนำเทคโนโลยี AI และนวัตกรรมมาตรวจจับลดปัญหาฝุ่นละออง รวมถึงจะบูรณาการทำ MOU กับหน่วยงานราชการ ทั้งกรมฝนหลวงและกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถทำให้การแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเห็นผลชัดเจน โดยที่ไม่ต้องรอ

ซึ่งตนไม่อยากจะให้ชาวกรุงเทพต้องสูดอากาศหายใจเป็นพิษอีก และคาดหวังอย่างให้ลูกหลานของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ใช่มาเสียคุณภาพชีวิตหรือใช้ชีวิตอย่างน่าลำบากแบบทุกวันนี้จากฝุ่นละออง เราต้องฟอกอากาศกรุงเทพ ซึ่งเราพร้อมที่จะสามารถทำได้อย่างทันที

นอกจากนี้ ในนโยบายยุทธศาสตร์ 12 ด้าน ยังมีด้านอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น AI traffic แก้ปัญหาการจราจรด้วยเทคโนโลยี AI, AI radar ใช้เทคโนโลยี AI ในการคาดการณ์สภาพอากาศฟ้าฝนอย่างมีประสิทธิภาพ, นโยบายการให้กู้ยืมเงินธุรกิจรายย่อย หรือ SME จับคู่กู้เงิน เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรฟษฐกิจภาพรวม, นโยบายสร้างเมืองที่ปลอดภัย ไร้อาชญากรรม ทำให้กรุงเทพฯเป็นเมืองที่ปลอดภัย 24 ชั่วโมง ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในช่วงกลางคืนได้อย่างปลอดภัย, นโยบายปราบทุนเทา, นโยบายจ้างงาน 2-3 แสนงาน เพื่อแก้ปัญหาว่างงานในกรุงเทพ ซึ่งเราจะร่วมมือกับหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม, นโยบายยกระดับสถานีอนามัยกรุงเทพทั้ง 50 เขต เป็นโรงพยาบาลเพื่อให้บริการตรวจสุขภาพกับประชาชน, นโยบายขยายเมือง สร้าง Coffee cafe 50 เขตทั่วกรุงเทพ รวมทั้งนโยบายการแก้ปัญหาโลกร้อน สร้างพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะบูรณาการทุกหน่วยงานอย่างจริงจัง

นโยบายทั้งหมดนี้ ตนยืนยันว่าจะทำได้อย่างทันที โดยใช้ประสบการณ์ที่ตนเคยทำงานมา 3 กระทรวง เคยทำงานให้กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายท่าน รวมทั้งประสบการณ์เคยช่วยงาน ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขณะเดียวกัน ตนก็มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพที่ประชุมหารือปรับแผนการทำงานตลอดเวลา ทุกนโยบายสามารถทำได้เพียงแค่ 3 ขั้นตอนและเห็นผลได้จริง ทุกนโยบายครอบคลุมคนทุกเจนอย่างแน่นอน

ดังนั้น ประชาชนสามารถเชื่อมั่นได้อย่างแน่นอนว่า หากได้ตนมาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะสามารถทำงานได้อย่างทันที อย่างว่องไว ไม่ต้องศึกษาดูงาน ไม่ต้องเรียนรู้ คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนจะดีขึ้นอย่างแน่นอน ถ้ามัวแต่รอ ประชาชนชาวกรุงเทพก็ถูกจะสูญเสียศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ตนเองต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจจากพี่น้องประชาชน รวมทั้งต้องขอขอบคุณทุกเสียงผลโพลที่สะท้อนออกมา ซึ่งถือว่าเป็นเสียงสะท้อนที่ตนต้องรับฟัง แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีเสียงของพี่น้องประชาชนบางส่วนที่ยังไม่ออกมา ดังนั้น ตนจึงยังไม่สามารถตัดสินตามผลโพลต่าง ๆ ได้ จึงใช้โอกาสนี้ที่จะทำงานและหาเสียงเพื่อให้ประชาชนเห็นความตั้งใจแน่วแน่ของตนว่าจะทำได้จริง สามารถเป็นผู้ว่าฯ ที่ทำได้เลยภายใน 4 ปี ไม่ต้องรอต่อวาระถึง 8 ปี

ถ้าประชาชนอยากเห็นผู้ว่าราชการที่ทำงานได้อย่างว่องไว ทำได้ทันที สามารถหายใจอากาศบริสุทธิ์ได้ ก็ขอให้เลือกตน ตนมีความได้เปรียบเพราะมีประสบการณ์การทำงานที่สูง เคยร่วมงานมาแล้ว 3 รัฐบาล มีความแข็งแกร่งไม่น้อยหน้ากว่าใคร มีทีมเวิร์กที่ดี หาประชาชนได้ตนเป็นผู้ว่าฯ แล้ว จะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด

สรุปเลขเด็ด ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. รับงวด 1 มิ.ย. 69 ถอดรหัสจิตวิทยาการเมือง

14 วินาที ที่แล้ว
ศาลกัมพูชา สั่งคุกตลอดชีวิต 6 ชาวจีน ฆ่าทรมานนักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อสแกมเมอร์ ข่าวต่างประเทศ

ศาลกัมพูชา สั่งคุกตลอดชีวิต 6 ชาวจีน ฆ่าทรมานนักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อสแกมเมอร์

10 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สิ้น หมอณพล ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก เสียชีวิตกะทันหัน

21 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รองโฆษก ป.ป.ช. ใช้ตำแหน่งยื่นประกัน เมาแล้วขับชนไรเดอร์แขนขาด-เสียชีวิต

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ดร.มัลลิกา มั่นใจ 100% สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่า พร้อมนำนโยบาย 12 มาทำงานทันที

37 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปดรามา น้องฟ้าใส ย้ายจาก SPD ไปให้ นุ้งตี้ ดาวติ๊กต็อกดูแล ชาวเน็ตเตือนออกมาด่วน!

37 นาที ที่แล้ว
โซเชียลถกสนั่น! ชายอินเดีย เดินผ่านสาวไทย เหม็นจนแทบอ้วก เหยียดหรือกลิ่นแรง? ข่าว

โซเชียลถกสนั่น! ชายอินเดีย เดินผ่านสาวไทย เหม็นจนแทบอ้วก เหยียดหรือกลิ่นแรง?

40 นาที ที่แล้ว
พี่ชายอดีตทหารแท็กซี่จิตอาสาเกาะสมุย ร้องขอความเป็นธรรมน้องถูกยิงดับ ข่าว

พี่ชายแท็กซี่จิตอาสา จี้เอาผิด หลังน้องถูกยิงดับ สูญเสียคนดี รับใช้ผู้คนจนวันสุดท้าย

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนาธร” เปิดใจหลังศาลยกฟ้องคดี ม.112 เดินหน้าวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อประชาชนต่อ

49 นาที ที่แล้ว
วีระ เปิดปาก เหตุถอนฟ้อง 2 ป.ป.ช. ปิดข้อมูลนาฬิกาหรู บิ๊กป้อม แต่ศาลไม่อนุญาต ข่าวการเมือง

วีระ เปิดปาก เหตุถอนฟ้อง 2 ป.ป.ช. ปิดข้อมูลนาฬิกาหรู บิ๊กป้อม แต่ศาลไม่อนุญาต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ดร.โจ พอใจจับได้เบอร์ 10 เลือกตั้งผู้ว่า อ้อนประชาชน เติมกรุงเทพให้เต็ม 10 กับผม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ จรงค์ เกราะเหมาะ ผอ.สำนักสืบสวน ป.ป.ช. ส่องเส้นทางราชการคนสำคัญ ข่าว

เปิดประวัติ จรงค์ เกราะเหมาะ ผอ.สำนักสืบสวน ป.ป.ช. ส่องเส้นทางราชการ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โก๊ะตี๋ อารามบอย เผยอดีตภรรยายังอยู่บ้าน ยอมควัก 3 ล้านเคลียร์ปัญหา ข่าวดารา

โก๊ะตี๋ พูดระบาย อดีตภรรยายังอยู่ในบ้าน จ่ายให้ 3 ล้าน เครียดหนัก พึ่งยานอนหลับ 12 เม็ด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดนโยบาย ผู้สมัครผู้ว่ากทม. 2569 ทุกหมายเลข สู้ชัชชาติ ลุ้นสมัย 2 ข่าวการเมือง

เปิดนโยบาย ผู้สมัครผู้ว่ากทม. 2569 ทุกหมายเลข สู้ชัชชาติ ลุ้นสมัย 2

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทีมชัชชาติ” โพสต์ “กรุงเทพต้อง 9 กระโดด” หลังจับได้เบอร์ 9 ลุยเลือกตั้งผู้ว่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด ชัชชาติ ชิงเก้าอี้ ผู้ว่าฯ กทม. 2569 สมัย 2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สิตางศุ์&quot; ฉะเดือด &quot;ลีน่าจัง&quot; ใส่ร้าย &quot;ทราย สมุทร&quot; ไม่ดูกำพืด ไม่มีสิทธิ์วิจารณ์ชีวิตคนอื่น บันเทิง

“สิตางศุ์” ฉะเดือด “ลีน่าจัง” ใส่ร้าย “ทราย สมุทร” ไม่ดูกำพืด ไม่มีสิทธิ์วิจารณ์ชีวิตคนอื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลยกฟ้อง “ธนาธร” คดี ม.112 วิจารณ์วัคซีนโควิด ชี้เป็นการพาดพิง “ประยุทธ์”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบพระโชว์รูปขัดอาวุธปืน โพสต์คำคม “ธรรมไม่ใช่ทางออก กระสุนปืนคือคำตอบ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ครอบครัวไรเดอร์ผู้ตาย ขอเอาผิด รองโฆษก ป.ป.ช. ถึงที่สุด ไม่สนหลังอ้างว่ายศใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนฟรี 3 มิถุนายน 2569 ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง ข่าว

ทางด่วนฟรี 3 มิถุนายน 2569 ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กยศ. เตือนผู้กู้ 2 แสนราย จ่ายงวดแรก 5 ก.ค. 69 ชี้ช่องปิดบัญชีลดต้น 3% เศรษฐกิจ

กยศ.เตือนผู้กู้ 2 แสนรายจ่ายงวดแรก 5 ก.ค.นี้ ปิดบัญชีรับส่วนลดเงินต้น 3%

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอบ ก.พ. 2569 รอบ Paper &amp; Pencil ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ภายใน 28 พ.ค. นี้ ข่าว

สอบ ก.พ. 2569 รอบ Paper & Pencil ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ภายใน 28 พ.ค. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ ตบเท้าชิงผู้ว่าฯ กทม. สมัย 2 ขอโอกาส รับใช้คนกรุงเทพฯ ลั่นจะไม่ทำให้ผิดหวัง ข่าวการเมือง

ชัชชาติ ตบเท้าชิงผู้ว่าฯ กทม. สมัย 2 ขอโอกาส รับใช้คนกรุงเทพฯ ลั่นจะไม่ทำให้ผิดหวัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ ได้เบอร์ 9 ลงสมัครผู้ว่า กทม. สมัยที่ 2 ชูนโยบาย 250 เรื่อง ข่าวการเมือง

เปิดเลข ชัชชาติ คว้าเบอร์ 9 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 28 มิ.ย. กาง Action Plan 250 เรื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 11:35 น.
56
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุปเลขเด็ด ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. รับงวด 1 มิ.ย. 69 ถอดรหัสจิตวิทยาการเมือง

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
ศาลกัมพูชา สั่งคุกตลอดชีวิต 6 ชาวจีน ฆ่าทรมานนักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อสแกมเมอร์

ศาลกัมพูชา สั่งคุกตลอดชีวิต 6 ชาวจีน ฆ่าทรมานนักศึกษาเกาหลีใต้ เหยื่อสแกมเมอร์

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569

สิ้น หมอณพล ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก เสียชีวิตกะทันหัน

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569

รองโฆษก ป.ป.ช. ใช้ตำแหน่งยื่นประกัน เมาแล้วขับชนไรเดอร์แขนขาด-เสียชีวิต

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
Back to top button