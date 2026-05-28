วีระ เปิดปาก เหตุถอนฟ้อง 2 ป.ป.ช. ปิดข้อมูลนาฬิกาหรู บิ๊กป้อม แต่ศาลไม่อนุญาต
เปิดเบื้องหลังคดีประวัติศาสตร์ วีระ สมความคิด ฟ้อง 12 บิ๊ก ป.ป.ช. ปมปกปิดเอกสารนาฬิกาหรู พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก่อนศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 1 สั่งจำคุก 2 อดีตกรรมการ 3 ปี ไม่รอลงอาญา พร้อมเคลียร์ปมร้อนเหตุใดโจทก์ยื่นถอนฟ้องจำเลยบางราย
จากกรณี ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 มีคำพิพากษาในคดีที่ นายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน ยื่นฟ้องผู้บริหารและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวม 12 ราย จากกรณีไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคดีนาฬิกาหรูของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี โดยศาลตัดสินจำคุกอดีตกรรมการ ป.ป.ช. 2 ราย เป็นเวลา 3 ปี โดยไม่รอลงอาญา
คดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการที่ นายวีระ ยื่นฟ้องจำเลยทั้งหมด 12 ราย ประกอบด้วย นายนิวัติไชย เกษมมงคล อดีตเลขาธิการ ป.ป.ช., นายวรวิทย์ สุขบุญ อดีตเลขาธิการ ป.ป.ช., พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ, นายปรีชา เลิศกมลมาศ, พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง, นายณรงค์ รัฐอมฤต, นางสาวสุภา ปิยะจิตติ, นายวิทยา อาคมพิทักษ์, นางสุวณา สุวรรณจูฑะ, พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์, นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา และนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข
ระหว่างไต่สวนมูลฟ้อง โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 4 (นายปรีชา เลิศกมลมาศ) เนื่องจากพ้นวาระการดำรงตำแหน่งเพราะอายุครบ 70 ปีไปก่อนเกิดเหตุ ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง
ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ศาลพิพากษายกฟ้องจำเลย 7 ราย ได้แก่ จำเลยที่ 1, 2, 5, 6, 9, 10 และ 12 และมีคำสั่งประทับรับฟ้องจำเลยไว้พิจารณาต่อ 4 ราย ได้แก่ จำเลยที่ 3 (พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ), จำเลยที่ 7 (นางสาวสุภา ปิยะจิตติ), จำเลยที่ 8 (นายวิทยา อาคมพิทักษ์) และจำเลยที่ 11 (นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา)
ระหว่างพิจารณา โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 8 และ 11 ซึ่งศาลอนุญาต ทำให้เหลือจำเลยเข้าสู่กระบวนการสืบพยานเพียง 2 ราย คือจำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 7 ตามไฟล์เอกสาร
วันสืบพยาน โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่เหลือทั้ง 2 ราย แต่ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 1 มีคำสั่งยกคำร้อง ระบุเหตุผลว่าการขอถอนฟ้องไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ อาจเกิดความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นสำคัญ ศาลจึงดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปจนมีคำพิพากษาตัดสินจำคุก พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ และนางสาวสุภา ปิยะจิตติ คนละ 3 ปี ตามความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
ล่าสุด นายวีระ สมความคิด เปิดใจผ่านรายการคุยข่าว 3 ถึงกรณีการยื่นถอนฟ้องจำเลยบางราย ว่าใช้เวลาต่อสู้ในคดีนี้มานานถึง 9 ปีเต็ม เผชิญอุปสรรคและการข่มขู่คุกคามมาโดยตลอด สำหรับเหตุผลที่ยื่นถอนฟ้องจำเลยแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดแตกต่างกันไป
การถอนฟ้องจำเลยรายแรกในกลุ่มผู้บริหาร ป.ป.ช. เนื่องจากจำเลยนำหลักฐานมาแสดงว่าพ้นจากตำแหน่งไปก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติไม่เปิดเผยข้อมูลคดีนาฬิกาหรู ส่วนกรณีที่ศาลยกฟ้องจำเลย 7 รายในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ตนยอมรับคำสั่งศาลแม้จะไม่เห็นด้วยทั้งหมด เนื่องจากไม่ต้องการเปิดศึกหลายด้านในเวลาเดียวกัน
สำหรับจำเลย 2 รายในกลุ่มกรรมการ ป.ป.ช. ที่ตนยื่นถอนฟ้องในเวลาต่อมา เนื่องจากจำเลยกลุ่มนี้เข้ามาเจรจาและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ พร้อมยอมรับเงื่อนไขในการทำหนังสือยอมรับผิดต่อตนเอง ตนจึงนำหนังสือดังกล่าวส่งให้ศาลใช้ดุลยพินิจ ซึ่งศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง
กรณีการยื่นถอนฟ้อง พล.ต.อ.วัชรพล และนางสาวสุภา ในวันพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 เกิดขึ้นหลังจากมีการประสานงานจากบุคคลหนึ่งเพื่อขอไกล่เกลี่ย ฝ่ายจำเลยยอมทำหนังสือคำร้องขอโทษตนและประชาชน ตนจึงนำหนังสือไปยื่นต่อศาลและแถลงด้วยวาจา มีความมั่นใจอยู่ก่อนแล้วว่าศาลจะไม่เปิดโอกาสให้ถอนฟ้องอย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นวันพิจารณาคดีแล้ว ซึ่งผลลัพธ์เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้คือศาลไม่อนุญาตให้ถอนฟ้อง
นายวีระปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องการมีข้อตกลงแอบแฝงในการถอนฟ้อง พร้อมตั้งคำถามกลับไปยังกลุ่มจำเลยว่าหากมั่นใจว่าไม่มีความผิดและหลักฐานไม่เพียงพอ เหตุใดจึงต้องส่งตัวแทนมาเจรจาขอให้ถอนฟ้อง
ปัจจุบันคดียังไม่ถึงที่สุดเนื่องจากจำเลยใช้สิทธิ์อุทธรณ์ตามขั้นตอนกฎหมาย ตนเชื่อมั่นว่าคำพิพากษาในคดีนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระ โดยเฉพาะคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในอนาคต
