โซเชียลถกสนั่น! ชายอินเดีย เดินผ่านสาวไทย เหม็นจนแทบอ้วก เหยียดหรือกลิ่นแรง?
โซเชียลถกสนั่น! ชายอินเดีย เดินผ่านสาวไทย กลางหาดพัทยา เหม็นจนแทบอ้วก เหยียดเชื้อชาติ หรือกลิ่นตัวแรงจริง
กลายเป็นดรามาในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้ X รายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า Giovanni drogo โพสต์คลิปวิดีโอปรากฏชายชาวอินเดีย 2 คน กำลังเดินอยู่บนถนนแห่งหนึ่งในพัทยา และได้เดินผ่านหญิงไทยรายหนึ่ง แต่ทว่าหญิงรายดังกล่าวกลับแสดงท่าทางเหมือนอาเจียนอย่างรุนแรง คลิปดังกล่าวมีผู้ชมมากกว่า 16.6 ล้านครั้ง
จากคลิปดังกล่าว ชาวเน็ตบางส่วนได้ตั้งคำถามถึงการกระทำของหญิงไทยในคลิปว่า เป็นการเหยียดเชื้อชาติหรือไม่ เพราะหลายคนมักเข้าใจไปโดยปริยายว่าคนอินเดียมักมีกลิ่นตัวแรง แต่การที่หญิงในคลิปแสดงอาการอย่างชัดเจนมากขนาดนั้น จึงสงสัยว่าหญิงรายดังกล่าวมีเจตนาเหยียดชายชาวอินเดียเหล่านั้นหรือไม่
ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นต่อคลิปดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยชาวเน็ตไทยส่วนหนึ่งระบุว่า “ไม่น่าจะเหยียดเชื้อชาตินะ เพราะชียังไม่ทันได้มองด้วยซ้ำว่าใครเดินมา คือกลิ่นต้องขนาดไหน ไม่ว่าจะชาติไหนมึงมาไทยก็ช่วยอาบน้ำกันเถอะ อีคนขาวสาปอสูรก็ใช่ย่อย ไม่ใส่เสื้อกันด้วยซ้ำ”
“5 ปีที่แล้วเคยนั่งตรงข้ามคนอินเดียตอนนั้นนั่งรถไฟชั้น 3 ตอนกลางคืนจากหัวลำโพงไปเชียงใหม่ จำได้ว่ากุเอาหน้าชิดริมหน้าต่างรับลมหนาว ๆ จนหน้าชา ตอนเช้าถึงสถานีปุ๊บรีบโทรบอกแม่ว่านั่งรถไฟชั้น 3 กลับบ้านเป็นครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้าย”
ขณะที่ชาวเน็ตต่างชาติ ได้แสดงความคิดเห็นระบุว่า “ฉันเคยทำงานกับชาวอินเดียที่เพิ่งเดินทางมาจากประเทศของพวกเขา และบอกเลยว่ากลิ่นตัวพวกเขาน่าขยะแขยงมาก”
“ในตึกที่ฉันอยู่ก็มีชาวอินเดียอาศัยอยู่ และกลิ่นตัวของพวกเขาก็ไม่ปกติเลย”
“มีคนจำนวนมากที่ไม่มีกลิ่นตัว แต่บางครั้งบางคราว คุณก็จะได้เจอกับกลิ่นตัวระดับที่ทำให้คุณคิดว่ามันเป็นการโจมตีทางชีวภาพ และมันก็เป็นแบบนี้”
“พูดตามตรง พวกเขามีกลิ่นเหมือนปีศาจ และขอสาปแช่งชาวตุรกีด้วย…หล่อเหลามาก แต่กลิ่นตัวเหม็นเหมือนอึ…”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าหน้าที่เข้าสอบ หลังเจอปลาหมอคางดำในทะเลพัทยา วอนประชาชนช่วยจับ
- รวบพระโชว์รูปขัดอาวุธปืน โพสต์คำคม “ธรรมไม่ใช่ทางออก กระสุนปืนคือคำตอบ”
- คลินิกดัง ขอโทษดรามา พนง.ขายคอร์ส ยืนดักบันไดเลื่อน สั่งปลดยกทีม-ยกเลิกบูธก่อนกำหนด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: