“ธนาธร” เปิดใจหลังศาลยกฟ้องคดี ม.112 เดินหน้าวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อประชาชนต่อ

ธนาธร เปิดใจหลังศาลยกฟ้องคดี ม.112 และ พ.ร.บ.คอมพ์ กรณีวิจารณ์วัคซีนโควิด-19 เดินหน้าวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อประชาชนต่อไป
ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก พิพากษายกฟ้อง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ประธานคณะก้าวหน้าและผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ จำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 หรือ ม.112 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
จากกรณีที่นายธนาธร ไลฟ์เฟซบุ๊กหัวข้อเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 บนเพจคณะก้าวหน้าและเพจส่วนตัว ซึ่งมีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีน โควิด19 ของรัฐบาล ที่มีความล่าช้าและมีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน เมื่อปี 2564 นั้น
ล่าสุดนายธนาธรให้สัมภาษณ์หลังคำพิพากษา กล่าวว่า ศาลมีคำวินิจฉัยว่า สิ่งที่ได้ทำการไลฟ์สดถึงวัคซีนพระราชทานเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี ดังนั้นไม่ได้เป็นการดูหมิ่นสถาบัน ซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ก็เป็นใจความหลักของการพิพากษาของศาลในวันนี้
ส่วนกรณีบริษัทสยามไบโอไซเอน ก็ไม่มีอะไรเหมือนสิ่งที่กล่าวไป วันนี้ตนก็โล่งใจตามคำพิพากษาที่ศาลได้พิจารณาไป แต่ยังอยากฝากถึงกรณีของนักโทษการเมืองจำนวนมากที่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัว บางคนติดคุก สะท้อนว่า พวกเขาไม่ได้เป็นอาชญากร ไม่ได้ฆ่าใคร เป็นแค่ความคิดเห็นต่างเท่านั้น ดังนั้นทุกคน มีสิทธิในการต่อสู้ เพื่อให้เป็นธรรรมกับคนเหล่านี้
โดยวันนี้การพิจารณาของศาล สอดคล้องกับนโยบายของประธานศาลฎีกาได้ออกมาชี้แจงว่า หลังจากนี้แนวทางการพิจารณาคดี ที่เกี่ยวข้องกับคดีการเมือง ,คดีการฟ้องปิดปาก ตามนโยบาย คือ ให้ยกฟ้องทั้งหมด โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาในชั้นพิพากษา
พร้อมเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ อัยการ พิพากษา เรื่องสิทธิการประกันตัว ไม่ต้องการให้ขึ้นมาสู่กระบวนการชั้นศาล เพราะเสียทรัพยากร และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ และเสรีภาพอย่างแท้จริง ส่วนหลังจากนี้ ตนยังเดินหน้าเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ต่อเพื่อประโยชน์สาธารณะ และเป็นไปตามแนวทางที่ศาลให้สิทธิได้
ส่วนกรณีที่อัยการจะมีอุทธรณ์ในคดีดังกล่าวหรือไม่ นายธนาธร ระบุว่า ไม่กังวล เพราะเป็นหน้าที่อัยการ สามารถดำเนินการได้เลย ยืนยันวันนี้ไม่ได้เสียขวัญ เบิกบานและมีกำลังใจดี ขอบคุณทนายและประชาชน เข้ามาให้กำลังใจ
