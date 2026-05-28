พี่ชายแท็กซี่จิตอาสา จี้เอาผิด หลังน้องถูกยิงดับ สูญเสียคนดี รับใช้ผู้คนจนวันสุดท้าย
พี่ชายแท็กซี่จิตอาสา ร้องขอความเป็นธรรมหลังน้องถูกแก๊งป้ายดำรุมกระทืบ-ยิงดับ เผยประวัติเศร้า ผู้ตายเป็นอดีตทหาร ชอบช่วยเหลือสังคมจนวันสุดท้ายของชีวิต
จากเหตุสลด อดีตทหาร วัย 31 ปี ทำหน้าที่ขับแท็กซี่จิตอาสา คอยขับรถพาผู้ป่วย, ผู้พิการและกลุ่มด้อยโอกาสในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ถูกแท็กซี่ป้ายดำนับ 10 คนเข้ามาปิดล้อมรถ ใช้ไม้เบสบอลตีและรุมกระทืบ เขาพยายามหนีเอาชีวิตรอด แต่หนึ่งในผู้ก่อเหตุชักปืนยิงที่หน้าอก 5 นัดจนเสียชีวิต โดยปมความขัดแย้งมาจากการรับส่งผู้โดยสารข้ามเขต ก่อนหน้านี้อดีตทหารยอมจ่ายเงินเดือนละ 3,500 บาท เพื่อตัดปัญหา
ล่าสุด พี่ชายของผู้เสียชีวิต ออกมาร้องขอความเป็นธรรม วอนอย่าปล่อยให้เรื่องเงียบ ระบุว่า “น้องชายของผมไม่ใช่แค่ ‘ผู้เสียชีวิตในข่าว’ เขาเคยเป็นทหาร เป็นกำลังพลที่ดี และเป็นแบบอย่างให้กับน้อง ๆ หลายคน ทั้งเรื่องระเบียบวินัย ความเสียสละ และการใช้ชีวิต แม้วันที่ถอดเครื่องแบบออกมา เขาก็ยังเลือกทำความดีเหมือนเดิม
น้องทำงานขับแท็กซี่ แต่เขาไม่ได้ขับเพื่อหาเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียว เขาเป็นคนมีจิตอาสา คอยรับส่งผู้ป่วย ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เขาเป็นคนที่พร้อมช่วยคนอื่นเสมอ เป็นลูก เป็นน้อง เป็นพี่ และเป็นคนดีของใครหลายคน แต่วันนี้ คนที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นกลับไม่ได้กลับบ้านอีกแล้ว
ในฐานะพี่ชาย ผมไม่ได้ออกมาเพื่อสร้างกระแส ผมเพียงต้องการ ‘ความจริง’ และ ‘ความเป็นธรรม’ ให้น้องชายของผม
ผมขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และให้ความยุติธรรมกับผู้เสียชีวิตอย่างถึงที่สุด เพราะคนดีคนหนึ่งจากไปแล้ว แต่คุณงามความดีของเขาจะไม่มีวันหายไป
‘เขาเคยรับใช้ชาติและจนวันสุดท้าย เขายังคงรับใช้ผู้คน’
ขอความเป็นธรรมให้น้องชายผม จนกว่าความจริงจะปรากฏด้วยครับ ขอบคุณครับ”
- จับแล้ว! 1 ในแก๊งยิงแท็กซี่จิตอาสาดับบนเกาะสมุย ตร.เร่งไล่ล่าคนร้ายที่เหลือไม่หยุด
- สลด! แท็กซี่จิตอาสาขับรถฟรีพาผู้พิการ ถูกแก๊งป้ายดำ 10 คนรุมกระทืบ ยิงดับบนเกาะสมุย ตร.อ้างกล้องวงจรปิดเสียทุกตัว
