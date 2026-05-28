รองโฆษก ป.ป.ช. ใช้ตำแหน่งยื่นประกัน เมาแล้วขับชนไรเดอร์แขนขาด-เสียชีวิต
จรงค์ เกราะเหมาะ รองโฆษก ป.ป.ช. ใช้ตำแหน่งยื่นประกัน เมาแล้วขับชนไรเดอร์แขนขาด-เสียชีวิต แจ้งข้อหามาแล้วขับ จ่อแจ้งขับรถประมาท
จากกรณีที่นาย จรงค์ เกราะเหมาะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ และทำหน้าที่รองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิต บริเวณ สะพานต่างระดับบางรักน้อย ถนนราชพฤกษ์ (ขาออก) มุ่งหน้าถนน 345 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยจากเป่าแอลกอฮอล์พบขึ้น 189 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พ.ต.อ.ภูมิสิษฐ์ ตั้งวิทย์เดชา ผกก.สภ.บางศรีเมือง เปิดเผยว่า หลังทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายของคนขับรถกระบะพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์สูง 189 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จึงแจ้งข้อหาเมาแล้วขับในเบืัองต้น และกำลังตรวจสอบเพื่อพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหา ขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือไม่อีกครั้ง โดยเบื้องต้นนายจรงค์ได้ใช้ตำแหน่งยื่นประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแล้ว
พ.ต.อ.ภูมิสิษฐ์ กล่าวอีกว่า ประเด็นที่มีการอ้างตัวว่าเป็นข้าราชการระดับสูงหรือรู้จักนายตำรวจคนใหญ่คนโตในจังหวัดนนทบุรีนั้น ตนไม่ได้ยินเองกับหู แต่ตนรู้ว่าคดีนี้ตำรวจ สภ.บางศรีเมือง จะทำคดีให้ตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานที่ปรากฎเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ฝ่ายผิดก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมาย และฝ่ายถูกก็ตนได้รับความยุติธรรม ไม่มีอะไรให้หนักใจ
