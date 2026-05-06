การเงินเศรษฐกิจ

25 พ.ค.นี้ ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใครได้บ้าง

sukanlaya s. เผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 13:59 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 14:11 น.
ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 25 พ.ค. 2569

จ่อเปิดลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 25 พ.ค. 2569 รับเงินช่วยเหลือ 4,000 บาท แบ่งจ่าย 4 เดือน ใครได้สิทธิ์บ้าง เช็กเงื่อนไข-วิธีใช้สิทธิ์ที่นี่

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติโครงการ คนละครึ่งพลัส และมาตรการเติมเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 หากได้รับความเห็นชอบจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป

เงื่อนไขรับสิทธิคนละครึ่งพลัส

โครงการคนละครึ่งพลัสจะเปิดรับลงทะเบียนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เป้าหมายผู้ได้รับสิทธิประมาณ 30 ล้านคน รัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินให้เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 2569 รวมเป็นเงิน 4,000 บาท/คน โดยมีเงื่อนไขการใช้จ่ายคือ รัฐบาลออกเงินให้ 60% และประชาชนจ่ายเงินของตนเอง 40% เช่น ซื้อสินค้า 100 บาท รัฐจะช่วยจ่าย 60 บาท และผู้ใช้สิทธิจ่าย 40 บาท

เช็กคุณสมบัติเตรียมลงทะเบียนรับ 4,000 บาท

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชน

2. อายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป นับถึงวันลงทะเบียน

3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งเฟส 1 ถึงเฟส 5

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนวันไหน?

ส่วนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ขั้นตอนเบื้องต้นกำหนดให้ผู้ลงทะเบียนกรอกเพียงชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน จากนั้นระบบจะตรวจสอบคุณสมบัติว่าตรงตามเงื่อนไขหรือไม่

การช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงใช้ฐานข้อมูลเดิมที่ปัจจุบันมีผู้รับสิทธิ 13.2 ล้านคน ลดลงจาก 13.4 ล้านคนเนื่องจากมีผู้เสียชีวิต รัฐบาลจะเพิ่มวงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคให้อีก 700 บาทต่อเดือน เมื่อรวมกับวงเงินเดิม 300 บาท ผู้ถือบัตรจะได้รับเงินรวม 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ผู้ใช้สิทธิสามารถนำไปซื้อสินค้าได้เต็มจำนวนโดยไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ

กระบวนการคัดกรองผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 2 เดือน ดังนั้นในช่วง 2 เดือนแรก ผู้ถือบัตรรายเดิมจะยังคงได้รับเงินเดือนละ 1,000 บาทตามปกติ หากผลการตรวจสอบพบว่าผู้ถือบัตรเดิมหลุดจากสิทธิ กระทรวงการคลังกำลังเตรียมแนวทางให้คนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งพลัสในช่วง 2 เดือนหลังแทน อาจมีการเปิดใก้คนกลุ่มนี้ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก : prd

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

