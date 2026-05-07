สรุปลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส” 25 พ.ค. 69 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงิน 4,000 บาทไหม?

เปิดรายละเอียดโครงการใหม่ “คนละครึ่งพลัส 4000” รัฐช่วยจ่าย 60% เริ่มลงทะเบียนปลายเดือนพฤษภาคมนี้ เช็กคุณสมบัติใหม่ต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป พร้อมรายชื่อกลุ่มที่หมดสิทธิ์ร่วมโครงการแน่นอน
อัปเดตความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลล่าสุด หลังมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยมีการจัดสรรงบประมาณจำนวน 2 แสนล้านบาท เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนผ่านโครงการ คนละครึ่งพลัส 4000 หรือที่รู้จักในชื่อ ไทยช่วยไทยพลัส สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ มีประเด็นสำคัญที่ผู้ที่ต้องการรับสิทธิ์ต้องเตรียมตัวดังนี้ครับ
เงื่อนไขการรับสิทธิ์เงิน 4,000 บาท
ในโครงการรอบนี้ รัฐบาลกำหนดรูปแบบการช่วยจ่ายเงินในอัตรา รัฐช่วยจ่าย 60% และประชาชนจ่ายเอง 40% ซึ่งต่างจากเดิมที่เป็นการจ่ายคนละ 50% โดยวงเงินรวมที่ได้รับคือ 4,000 บาทตลอดโครงการ
ใครคือผู้มีสิทธิ์ (สิทธิ์ได้รับเงิน)
-
เป็นบุคคลสัญชาติไทย
-
มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน (ปรับเกณฑ์ใหม่จากเดิม 16 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เริ่มทำงานและเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม)
-
มีบัตรประจำตัวประชาชน
-
ต้องลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และเปิดใช้บริการ G-Wallet
ใครคือผู้หมดสิทธิ์ (ไม่ได้รับสิทธิ์)
-
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง
-
ผู้ที่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืน ในโครงการของรัฐที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 ถึง 5
กำหนดการลงทะเบียนและเริ่มใช้จ่าย
แม้จะต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังอีกครั้ง แต่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับไทม์ไลน์การลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส ดังนี้
-
วันลงทะเบียน คาดว่าเปิดให้ลงทะเบียน/ยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
-
วันเริ่มใช้จ่าย คาดว่าเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569
-
ช่วงเวลาใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 06:00 – 22:00 น. ของทุกวัน
สำหรับ “คนเก่า” ที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อน จะต้องทำการกดยืนยันรับสิทธิ์บนแอปฯ เป๋าตัง ส่วน “คนใหม่” จะต้องลงทะเบียนกรอกข้อมูลผ่านแอปฯ เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ประชาชนควรติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อความชัดเจนของเวลาในการกดรับสิทธิ์ครับ
สรุปขั้นตอนการลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส
เพื่อให้ท่านไม่พลาดสิทธิเมื่อระบบเปิดใช้งาน สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ดาวน์โหลดและเตรียมแอปฯ : ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และลงทะเบียนเปิดใช้บริการ G-Wallet ให้เรียบร้อย
2. สำหรับ “คนเก่า” (เคยได้สิทธิคนละครึ่ง):
- เข้าระบบแอปฯ เป๋าตัง
- กดที่แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส
- กดยอมรับเงื่อนไขและกดยืนยันรับสิทธิ (คาดว่าเปิดให้ยืนยันได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 69)
3. สำหรับ “คนใหม่” (ไม่เคยได้สิทธิ) :
- ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือเว็บไซต์โครงการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
- กรอกข้อมูลส่วนตัวตามหน้าบัตรประชาชน
- รอรับ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ
4. การเริ่มใช้งาน : เมื่อได้รับสิทธิแล้ว สามารถเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไทยช่วยไทยพลัส 4000 บาท ได้เงินก้อนหรือแบ่งจ่าย? เช็กวิธีลงทะเบียน ใครได้บ้าง
- เอกนิติ กางแผน “คนละครึ่งพลัส” แจกเดือนละ 1,000 นาน 4 เดือน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้
- ด่วน! คนละครึ่ง เคาะแล้ว 4,000 บาท ไม่เสียภาษี-บัตรคนจน ก็ได้ด้วย
อ้างอิงข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: