การเงินเศรษฐกิจ

สรุปลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส” 25 พ.ค. 69 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงิน 4,000 บาทไหม?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 09:42 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 09:48 น.
เปิดรายละเอียดโครงการใหม่ “คนละครึ่งพลัส 4000” รัฐช่วยจ่าย 60% เริ่มลงทะเบียนปลายเดือนพฤษภาคมนี้ เช็กคุณสมบัติใหม่ต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป พร้อมรายชื่อกลุ่มที่หมดสิทธิ์ร่วมโครงการแน่นอน

อัปเดตความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลล่าสุด หลังมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยมีการจัดสรรงบประมาณจำนวน 2 แสนล้านบาท เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนผ่านโครงการ คนละครึ่งพลัส 4000 หรือที่รู้จักในชื่อ ไทยช่วยไทยพลัส สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ มีประเด็นสำคัญที่ผู้ที่ต้องการรับสิทธิ์ต้องเตรียมตัวดังนี้ครับ

เงื่อนไขการรับสิทธิ์เงิน 4,000 บาท

ในโครงการรอบนี้ รัฐบาลกำหนดรูปแบบการช่วยจ่ายเงินในอัตรา รัฐช่วยจ่าย 60% และประชาชนจ่ายเอง 40% ซึ่งต่างจากเดิมที่เป็นการจ่ายคนละ 50% โดยวงเงินรวมที่ได้รับคือ 4,000 บาทตลอดโครงการ

ใครคือผู้มีสิทธิ์ (สิทธิ์ได้รับเงิน)

  1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย

  2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน (ปรับเกณฑ์ใหม่จากเดิม 16 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เริ่มทำงานและเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  3. มีบัตรประจำตัวประชาชน

  4. ต้องลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และเปิดใช้บริการ G-Wallet

ใครคือผู้หมดสิทธิ์ (ไม่ได้รับสิทธิ์)

  1. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง

  2. ผู้ที่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืน ในโครงการของรัฐที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 ถึง 5

กำหนดการลงทะเบียนและเริ่มใช้จ่าย

แม้จะต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังอีกครั้ง แต่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับไทม์ไลน์การลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส ดังนี้

  • วันลงทะเบียน คาดว่าเปิดให้ลงทะเบียน/ยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

  • วันเริ่มใช้จ่าย คาดว่าเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569

  • ช่วงเวลาใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 06:00 – 22:00 น. ของทุกวัน

สำหรับ “คนเก่า” ที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อน จะต้องทำการกดยืนยันรับสิทธิ์บนแอปฯ เป๋าตัง ส่วน “คนใหม่” จะต้องลงทะเบียนกรอกข้อมูลผ่านแอปฯ เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ประชาชนควรติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อความชัดเจนของเวลาในการกดรับสิทธิ์ครับ

สรุปขั้นตอนการลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส

เพื่อให้ท่านไม่พลาดสิทธิเมื่อระบบเปิดใช้งาน สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. ดาวน์โหลดและเตรียมแอปฯ : ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และลงทะเบียนเปิดใช้บริการ G-Wallet ให้เรียบร้อย

2. สำหรับ “คนเก่า” (เคยได้สิทธิคนละครึ่ง):

  • เข้าระบบแอปฯ เป๋าตัง
  • กดที่แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส
  • กดยอมรับเงื่อนไขและกดยืนยันรับสิทธิ (คาดว่าเปิดให้ยืนยันได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 69)

3. สำหรับ “คนใหม่” (ไม่เคยได้สิทธิ) :

  • ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือเว็บไซต์โครงการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
  • กรอกข้อมูลส่วนตัวตามหน้าบัตรประชาชน
  • รอรับ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ

4. การเริ่มใช้งาน : เมื่อได้รับสิทธิแล้ว สามารถเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

