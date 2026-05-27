ไทยช่วยไทยพลัส รอผล 3 วัน ถ้าไม่ผ่านลงใหม่ได้ไหม เช็กสาเหตุที่แก้ได้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 11:08 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 11:08 น.
ไทยช่วยไทยพลัส ระบบตรวจสอบคุณสมบัติใช้เวลา 3 วันทำการ แจ้งผลผ่านเป๋าตังและ SMS กรอกข้อมูลผิดลงใหม่ได้ แต่บางกรณีไม่ผ่านเพราะคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์

ลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส กรณีขึ้นข้อความ “กำลังรอผลการลงทะเบียน ภายใน 3 วัน” หลังสมัครไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ยังไม่ได้แปลว่าไม่ผ่าน แค่ระบบกำลังตรวจสอบคุณสมบัติอยู่ ระบบจะแจ้งผลภายใน 3 วันทำการ ผ่านการแจ้งเตือนในแอปฯ เป๋าตัง และ SMS ตามเบอร์ที่ใช้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร?

กรณีระบบแจ้งว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” ผู้ลงทะเบียนควรตรวจสอบสาเหตุในแอปฯ เป๋าตังก่อน เพราะระบบจะระบุเหตุผลเบื้องต้นที่ทำให้ไม่ผ่าน

หากสาเหตุเกิดจากการกรอกข้อมูลผิด เช่น พิมพ์ชื่อ-นามสกุลผิด หรือกรอกเลขหลังบัตรประชาชน หรือ Laser ID ไม่ถูกต้อง ผู้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ทันที ตราบใดที่จำนวนสิทธิของโครงการยังไม่เต็ม

ถ้าสาเหตุเกิดจากคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ เช่น อายุไม่ถึง 18 ปี เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเคยถูกระงับสิทธิจากโครงการรัฐ การลงทะเบียนใหม่อาจไม่ทำให้ผ่าน เพราะเป็นปัญหาด้านคุณสมบัติ ไม่ใช่ปัญหาการกรอกข้อมูล

แยกให้ชัด กรณีไหนแก้ได้ กรณีไหนลงใหม่ก็อาจไม่ผ่าน

สาเหตุที่ไม่ผ่าน ควรทำอย่างไร
กรอกชื่อ-นามสกุลผิด ลงทะเบียนใหม่ได้ หากสิทธิยังไม่เต็ม
กรอก Laser ID หลังบัตรประชาชนผิด ตรวจเลขให้ถูก แล้วลงทะเบียนใหม่
ข้อมูลทะเบียนราษฎรไม่ตรง ติดต่อธนาคารกรุงไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน ไปธนาคารกรุงไทย หรือตู้ ATM ที่มีระบบ Confirm ID เพื่อทำ Dip Chip
เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อาจไม่เข้าเกณฑ์กลุ่มประชาชนทั่วไป การลงใหม่อาจไม่ช่วย
อายุไม่ถึง 18 ปี ไม่เข้าเงื่อนไขโครงการ
บัตรประชาชนไม่ใช่ Smart Card หรือหมดอายุ ต้องจัดการสถานะบัตรประชาชนก่อน
เคยถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการรัฐ ต้องตรวจสอบสถานะกับเจ้าหน้าที่ก่อน
ใครมีสิทธิลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส

กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2569

อีกเงื่อนไขสำคัญคือ ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1-5 และโครงการคนละครึ่งพลัส

โครงการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2569 เวลา 06.00-22.00 น. ผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือจนกว่าจะครบจำนวน 30 ล้านสิทธิ แล้วแต่เงื่อนไขใดจะถึงก่อน

หากยืนยันตัวตนไม่ผ่าน ต้องไปที่ไหน

ผู้ที่ไม่เคยใช้งานแอปฯ เป๋าตัง หรือเคยลบแอปฯ แล้วติดตั้งใหม่ อาจต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมผ่านระบบ e-KYC หากสแกนใบหน้าไม่ผ่าน สามารถนำบัตรประชาชนไปตรวจสอบและยืนยันตัวตนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการที่รองรับระบบ Confirm ID

กรณีที่มั่นใจว่าคุณสมบัติครบ แต่ระบบยังแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ ควรติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขา พร้อมนำบัตรประชาชนตัวจริงไปตรวจสอบสถานะ หรือสอบถาม Call Center โครงการ โทร. 02-111-1122

ผู้ที่ขึ้นข้อความ “รอผลการลงทะเบียน ภายใน 3 วัน” ยังไม่ได้แปลว่าไม่ผ่าน แต่เป็นกลุ่มที่ระบบต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อน

หากระบบแจ้งไม่ผ่านเพราะกรอกข้อมูลผิด ยังมีโอกาสลงทะเบียนใหม่ได้ แต่ถ้าไม่ผ่านเพราะคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ เช่น เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อายุไม่ถึงเกณฑ์ หรือเคยถูกระงับสิทธิโครงการรัฐ การลงทะเบียนใหม่อาจไม่ช่วยให้ได้รับสิทธิ

ผู้ลงทะเบียนจึงควรตรวจสอบสาเหตุจากแอปฯ เป๋าตังให้ชัดก่อนแก้ไข เพราะแต่ละกรณีใช้วิธีแก้ไม่เหมือนกัน

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

