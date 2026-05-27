ไทยช่วยไทยพลัส รอผล 3 วัน ถ้าไม่ผ่านลงใหม่ได้ไหม เช็กสาเหตุที่แก้ได้

ไทยช่วยไทยพลัส ระบบตรวจสอบคุณสมบัติใช้เวลา 3 วันทำการ แจ้งผลผ่านเป๋าตังและ SMS กรอกข้อมูลผิดลงใหม่ได้ แต่บางกรณีไม่ผ่านเพราะคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์
ลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส กรณีขึ้นข้อความ “กำลังรอผลการลงทะเบียน ภายใน 3 วัน” หลังสมัครไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ยังไม่ได้แปลว่าไม่ผ่าน แค่ระบบกำลังตรวจสอบคุณสมบัติอยู่ ระบบจะแจ้งผลภายใน 3 วันทำการ ผ่านการแจ้งเตือนในแอปฯ เป๋าตัง และ SMS ตามเบอร์ที่ใช้ลงทะเบียน
ลงทะเบียนไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร?
กรณีระบบแจ้งว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” ผู้ลงทะเบียนควรตรวจสอบสาเหตุในแอปฯ เป๋าตังก่อน เพราะระบบจะระบุเหตุผลเบื้องต้นที่ทำให้ไม่ผ่าน
หากสาเหตุเกิดจากการกรอกข้อมูลผิด เช่น พิมพ์ชื่อ-นามสกุลผิด หรือกรอกเลขหลังบัตรประชาชน หรือ Laser ID ไม่ถูกต้อง ผู้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ทันที ตราบใดที่จำนวนสิทธิของโครงการยังไม่เต็ม
ถ้าสาเหตุเกิดจากคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ เช่น อายุไม่ถึง 18 ปี เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเคยถูกระงับสิทธิจากโครงการรัฐ การลงทะเบียนใหม่อาจไม่ทำให้ผ่าน เพราะเป็นปัญหาด้านคุณสมบัติ ไม่ใช่ปัญหาการกรอกข้อมูล
แยกให้ชัด กรณีไหนแก้ได้ กรณีไหนลงใหม่ก็อาจไม่ผ่าน
|สาเหตุที่ไม่ผ่าน
|ควรทำอย่างไร
|กรอกชื่อ-นามสกุลผิด
|ลงทะเบียนใหม่ได้ หากสิทธิยังไม่เต็ม
|กรอก Laser ID หลังบัตรประชาชนผิด
|ตรวจเลขให้ถูก แล้วลงทะเบียนใหม่
|ข้อมูลทะเบียนราษฎรไม่ตรง
|ติดต่อธนาคารกรุงไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
|ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน
|ไปธนาคารกรุงไทย หรือตู้ ATM ที่มีระบบ Confirm ID เพื่อทำ Dip Chip
|เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
|อาจไม่เข้าเกณฑ์กลุ่มประชาชนทั่วไป การลงใหม่อาจไม่ช่วย
|อายุไม่ถึง 18 ปี
|ไม่เข้าเงื่อนไขโครงการ
|บัตรประชาชนไม่ใช่ Smart Card หรือหมดอายุ
|ต้องจัดการสถานะบัตรประชาชนก่อน
|เคยถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการรัฐ
|ต้องตรวจสอบสถานะกับเจ้าหน้าที่ก่อน
ใครมีสิทธิลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2569
อีกเงื่อนไขสำคัญคือ ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1-5 และโครงการคนละครึ่งพลัส
โครงการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2569 เวลา 06.00-22.00 น. ผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือจนกว่าจะครบจำนวน 30 ล้านสิทธิ แล้วแต่เงื่อนไขใดจะถึงก่อน
หากยืนยันตัวตนไม่ผ่าน ต้องไปที่ไหน
ผู้ที่ไม่เคยใช้งานแอปฯ เป๋าตัง หรือเคยลบแอปฯ แล้วติดตั้งใหม่ อาจต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมผ่านระบบ e-KYC หากสแกนใบหน้าไม่ผ่าน สามารถนำบัตรประชาชนไปตรวจสอบและยืนยันตัวตนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการที่รองรับระบบ Confirm ID
กรณีที่มั่นใจว่าคุณสมบัติครบ แต่ระบบยังแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ ควรติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขา พร้อมนำบัตรประชาชนตัวจริงไปตรวจสอบสถานะ หรือสอบถาม Call Center โครงการ โทร. 02-111-1122
ผู้ที่ขึ้นข้อความ “รอผลการลงทะเบียน ภายใน 3 วัน” ยังไม่ได้แปลว่าไม่ผ่าน แต่เป็นกลุ่มที่ระบบต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อน
หากระบบแจ้งไม่ผ่านเพราะกรอกข้อมูลผิด ยังมีโอกาสลงทะเบียนใหม่ได้ แต่ถ้าไม่ผ่านเพราะคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ เช่น เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อายุไม่ถึงเกณฑ์ หรือเคยถูกระงับสิทธิโครงการรัฐ การลงทะเบียนใหม่อาจไม่ช่วยให้ได้รับสิทธิ
ผู้ลงทะเบียนจึงควรตรวจสอบสาเหตุจากแอปฯ เป๋าตังให้ชัดก่อนแก้ไข เพราะแต่ละกรณีใช้วิธีแก้ไม่เหมือนกัน
