กยศ.เตือนผู้กู้ 2 แสนรายจ่ายงวดแรก 5 ก.ค.นี้ ปิดบัญชีรับส่วนลดเงินต้น 3%

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 09:56 น.
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ส่งหนังสือแจ้งเตือนผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ประมาณ 200,000 ราย ให้เตรียมชำระหนี้งวดแรกภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 โดยส่งรายละเอียดภาระหนี้คงเหลือและตารางผ่อนชำระรายปีรวมระยะเวลา 15 ปีไปให้ครบถ้วนแล้ว ผู้กู้ยืมสามารถนำข้อมูลไปวางแผนการเงินเพื่อชำระหนี้ได้ทันที

การผ่อนชำระ กยศ. คิดดอกเบี้ยเพียง 1% ต่อปี ผู้กู้ยืมเลือกชำระแบบรายปีหรือทยอยจ่ายจนครบยอดตามตารางรายปีได้ตามความสะดวก หากใครพร้อมชำระแบบปิดบัญชี กยศ. มอบสิทธิประโยชน์เป็นส่วนลดเงินต้นให้ 3% ผู้กู้สามารถตรวจสอบยอดหนี้ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect และโทรนัดหมายปิดบัญชีได้ที่เบอร์ 0 2016 4888

เมื่อจ่ายเสร็จให้เก็บหลักฐานไว้ตรวจสอบ กยศ. ขอขอบคุณผู้กู้รุ่นพี่ที่จ่ายเงินคืนเพื่อนำไปส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้เด็กรุ่นหลังต่อไป

นอกจากนี้ กยศ. เปิดให้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงาน ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย การปรับโครงสร้างหน้ามีข้อดีหลายอย่างคือ ปลดภาระผู้ค้ำประกันทันที ได้ผ่อนชำระรายเดือนในยอดเท่ากันทุกเดือนภายในวันที่ 5 ของเดือน และเมื่อผ่อนจบโดยไม่ผิดเงื่อนไขจะได้ส่วนลดเบี้ยปรับ 100%

ขั้นตอนปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์

กยศ. แนะนำให้ตรวจสอบขั้นตอนทำสัญญาออนไลน์ให้ครบถ้วน เพื่อให้สัญญามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ กยศ. เลือกเมนู ‘ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์’

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด เพื่อตรวจสอบสิทธิ

3. ยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ ThaID หรือ เป๋าตัง โดยการสแกน QR Code

4. ระบุเบอร์โทรศัพท์ อีเมล และเลือกบัญชีเงินกู้ที่ต้องการปรับโครงสร้างหนี้

5. ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดสัญญา ยอดหนี้ และยอดผ่อนชำระรายเดือน แล้วกดยืนยันข้อมูล

6. ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปฯ ThaID หรือ เป๋าตัง

7. ระบบจะส่งอีเมลเพื่อยืนยันการทำรายการ ให้กดยืนยันภายใน 5 นาที

8. เมื่อดำเนินการสำเร็จสามารถกด ‘ตรวจสอบสัญญา’ เพื่อดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารสัญญาได้ทันที

ระบบจะถือว่าสัญญาเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีเครื่องหมายถูกสีเขียวครบ 3 ขั้นตอน คือ สร้างสัญญาเรียบร้อย ผู้กู้ยืมลงนามเรียบร้อย และ กยศ. ลงนามเรียบร้อย ผู้กู้ยืมควรดาวน์โหลดเอกสารสัญญามาตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งต้องปรากฏลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมวันเวลาลงนามครบถ้วนจึงจะมีผลตามกฎหมาย

กยศ. เน้นย้ำให้ผู้กู้ยืมเข้าไปตรวจสอบสถานะสัญญาหลังทำรายการเสร็จ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองและป้องกันปัญหาในภายหลัง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้ www.studentloan.or.th

