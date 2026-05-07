เลิกด่วน นั่งไขว่ห้าง ผู้เชี่ยวชาญเตือน กระดูกเชิงกรานพัง เสี่ยงความดันสูง
ผู้เชี่ยวชาญเตือน นั่งไขว่ห้าง ส่งผลเสียระยะยาว ทำกระดูกเชิงกรานพัง เสี่ยงความดันโลหิตสูง พร้อมแนะวิธีจัดระเบียบร่างกายใหม่เพื่อป้องกันอาการปวดเมื่อย
พนักงานออฟฟิศหลายคนใช้เวลานั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวัน ผู้หญิงส่วนใหญ่มักนั่งไขว่ห้างด้วยความเคยชินหรือมองว่าเป็นท่านั่งที่สุภาพ
อานิชา โจชิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกระดูกอธิบายว่า “การนั่งไขว่ห้างบนเก้าอี้ทำให้สะโพกข้างหนึ่งหมุนในขณะที่อีกข้างอยู่กับที่ กระดูกเชิงกราน สะโพก แผ่นหลังส่วนล่างจึงทำงานไม่สมดุลกัน”
แม้การนั่งไขว่ห้างระยะสั้นจะไม่ส่งผลเสียร้ายแรง แต่การขาดความสมดุลนี้จะก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาว การทิ้งน้ำหนักผิดจุดทำให้กล้ามเนื้อสะโพกตึงเครียด แผ่นหลังรับน้ำหนักไม่เท่ากันจนเกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
นั่งไขว่ห้างยังส่งผลต่อระบบไหลเวียนโลหิต เว็บไซต์ Healthline อ้างอิงงานวิจัยใน Journal of Clinical Nursing ว่านั่งไขว่ห้างระดับเข่าทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขาข้างที่พาดทับจะทิ้งน้ำหนักลงไปกดทับหลอดเลือดดำของขาด้านล่าง แพทย์จึงมักขอให้คนไข้วางเท้าสองข้างติดพื้นเวลาวัดความดันโลหิตเพื่อให้ได้ค่าความดันที่แม่นยำที่สุด
อานิชาแนะนำวิธีนั่งทำงานที่ถูกต้อง คนทำงานควรวางเท้าทั้งสองข้างราบไปกับพื้น จัดระดับหัวเข่าให้อยู่ในระดับเดียวกับสะโพก เก้าอี้ควรมีพนักพิงเพื่อรองรับช่วงหลังส่วนล่าง
สิ่งสำคัญที่สุดเหนือกว่าการจัดระเบียบท่านั่งคือการขยับร่างกาย ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้พนักงานออฟฟิศลุกขึ้นยืนหรือเดินยืดเส้นยืดสายรอบห้องทุก 30 ถึง 40 นาที การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพร้อมขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพจากการนั่งทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
